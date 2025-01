Đặt trước Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 nhận ưu đãi độc quyền trị giá hơn 8 triệu đồng

Ghi nhận tại Di Động Việt, một trong những hệ thống sẽ mở bán Galaxy Z Fold5 | Z Flip5 sớm nhất tại Việt Nam vào lúc 19 giờ tối 11/8/2023, giá bán và màu sắc của bộ đôi Galaxy Z series thế hệ thứ 5 như sau:

Galaxy Z Fold5 có giá bán từ 40,99 triệu đồng bao gồm 3 màu sắc là Xanh Icy, Kem Ivory, Đen phantom.

Galaxy Z Flip5 có giá bán từ 25,99 triệu đồng bao gồm 4 màu sắc là Xanh Mint, Tím Fancy, Kem Latte, Xám Indie.

Tính đến nay, hệ thống Di Động Việt đã ghi nhận hàng ngàn lượt quan tâm về sản phẩm này trên các nền tảng như website, fanpage… Trong đó, lượng quan tâm đến Galaxy Z Flip5 đang chiếm hơn 70% và Z Fold5 chiếm khoảng 30% còn lại. Về màu sắc, phiên bản được quan tâm nhiều nhất là màu Xanh Mint của Z Flip5 và màu Kem Ivory của Z Fold5.

Đại diện Di Động Việt nhận định “Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 đã có nhiều cải tiến đáng giá so với thế hệ trước về cả thiết kế lẫn hiệu năng. Đa số đều tập trung vào những tính năng mà người dùng quan tâm nhất đối với dòng sản phẩm màn hình gập, như nếp gập vô hình, không còn khe hở khi gập, màn hình phụ của Z Flip5 lớn hơn, linh hoạt hơn, con chip mới nhất… Đây cũng là cách mà Samsung đã áp dụng cho các sản phẩm mới trong những năm gần đây, tiếp tục cải tiến những tính năng mà người dùng quan tâm, thay vì chỉ chạy đua trong cuộc chiến về cấu hình. Dù lượng quan tâm của Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 đang tăng trưởng nhanh chóng, nhưng do kinh tế vẫn còn khó khăn, làm giảm đi phần nào nhu cầu của người dùng với các dòng flagship. Chúng tôi kỳ vọng, sức bán của dòng Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 sẽ tăng trưởng khoảng 30 - 50% so với thế hệ tiền nhiệm.”

Di Động Việt miễn phí nâng cấp dung lượng từ 256GB lên 512GB cho người dùng đặt trước Galaxy Z Fold5 / Z Flip5

Cụ thể gói ưu đãi độc quyền trị giá hơn 8 triệu đồng tại Di Động Việt sẽ bao gồm: 1 năm bảo hành Samsung Care+;

Tặng gói bảo hành Youtube Premium 4 tháng;

Phòng chờ hạng thương gia quốc tế;

Miễn phí dán màn hình chính;

Tặng 6 tháng phần mềm Microsoft 356 Basic.

Đồng thời, khi đặt trước sản phẩm này tại Di Động Việt, người dùng có thể nâng cấp miễn phí bộ nhớ từ dung lượng 256GB lên 512GB (trị giá 4 triệu đồng); tặng thêm 2 triệu đồng khi thu cũ đổi mới; giảm đến 50% khi kèm phụ kiện…

Thiết thực hơn nữa, người dùng còn có thể dễ dàng sở hữu flagship mới của Samsung với hình thức trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn lên đến 24 tháng.

Đặt trước Galaxy Z Fold5 | Z Flip5 với số tiền cọc chỉ 1 triệu đồng tại Di Động Việt trên toàn quốc, hoặc đặt online tại:

Galaxy Z Flip5: https://didongviet.vn/dien-thoai/samsung-galaxy-z-flip5-5g.html

Galaxy Z Fold5: https://didongviet.vn/dien-thoai/samsung-galaxy-z-fold5-5g.html