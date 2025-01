Dự án điện gió và điện mặt trời tại Việt Nam: Thanh tra và những thách thức cho quá trình xử lý

Nhiều dự án điện mặt trời hưởng giá ưu đãi sai đối tượng. Ảnh: Xuân Ngọc.

Kết luận thanh tra của Chính phủ vừa công bố về việc chấp hành chính sách và pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch điện VII và VII điều chỉnh, đã chỉ ra nhiều khuyết điểm và vi phạm của Bộ Công Thương trong quản lý các dự án điện. Bùng nổ đầu tư vào điện gió và điện mặt trời, theo Thanh tra Chính phủ, đặt ra nhiều vấn đề cần được chú ý.

Tuy nhiên, từ một góc độ khác, việc đầu tư vào các dự án điện gió và điện mặt trời từ năm 2018 đến 2021 đã đóng góp một lượng điện đáng kể cho nền kinh tế, chiếm khoảng 15-16% sản lượng điện toàn hệ thống. Trong thời kỳ thiếu điện gần đây, nguồn điện tái tạo đã giảm thiểu mức độ thiếu điện.

Kết quả thực tế từ năm 2019 đến năm 2022 cho thấy sản lượng điện tái tạo tăng đáng kể, giúp giảm chi phí điện từ nguồn chạy dầu giá cao. Theo báo cáo của Chính phủ, có thể tiết kiệm được khoảng 10.850-21.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp Điện lực Quốc gia (EVN) thông báo rằng giá điện từ năng lượng mặt trời và gió trong 3 năm qua thấp hơn so với giá điện từ nhà máy than nhập khẩu. Nếu không sử dụng năng lượng tái tạo, việc phải mua thêm điện từ than nhập khẩu sẽ tăng chi phí. Trong ngày nắng nóng đỉnh điểm vào ngày 19/5/2023, điện mặt trời và điện gió đã cung cấp 115 triệu kWh trong tổng sản lượng điện là 923 triệu kWh (12,5%).

Tuy nhiên, kết luận thanh tra chỉ ra nhiều vấn đề trong quản lý và thực hiện các dự án này. Cụ thể, có 14 dự án điện tái tạo đang hưởng giá ưu đãi không đúng và gây hậu quả nặng nề cho EVN. Có 26 dự án điện mặt trời và điện gió được điều chỉnh và đưa vào vận hành mà không có văn bản chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mặt khác, các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án này cũng đang đối mặt với những khó khăn về quản lý hợp đồng và giá ưu đãi. Các quy định chưa rõ ràng và sự chậm trễ trong việc ban hành các hướng dẫn đã tạo ra nhiều vấn đề cho cả doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.