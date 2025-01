Dữ liệu thông tin là nguồn năng lượng mới để thúc đẩy nền kinh tế

Hội thảo do W.Media tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua đã nêu bật những khó khăn, thách thức và cách giải quyết các vấn đề cũng như cơ hội đối với ngành Cloud & Datacenter Việt Nam trong giai đoạn Chuyển đổi số đất nước.

Sự kiện tiếp tục ghi dấu thành công mới khi quy tụ hơn 1000 khách tham dự, 25 diễn giả là các chuyên gia đầu ngành, Giám đốc điều hành cấp cao và chuyên gia công nghệ… để cùng thảo luận về các xu hướng, thách thức và cơ hội mới nhất trong ngành trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây của Việt Nam.

Hơn 1000 khách tham dự đã đến tham dự hội thảo về trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây do W.Media tổ chức vào ngày 20/4/2023

Được biết, thị trường công nghiệp trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây của Việt Nam là một trong 10 thị trường phát triển nhanh nhất trên thế giới. Sự tăng trưởng này đang được thúc đẩy bởi quá trình số hóa từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dân số trẻ với hiểu biết cao về kỹ thuật số, sự xuất hiện của 5G, nhu cầu tự túc về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và luật nội địa hóa dữ liệu…

Với mục đích chuẩn bị cho Việt Nam trở thành một trong những trung tâm kỹ thuật số quan trọng của ASEAN. Hiểu rằng, tăng trưởng luô đi liền với rủi ro và trách nhiệm, đặc biệt là đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu, an ninh mạng, tính bền vững và mức tiêu thụ tài nguyên, độ tin cậy và chất lượng dịch vụ…

Hội thảo cũng đã cung cấp nền tảng để những người tham dự có thể trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối với các đồng nghiệp. Đồng thời giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp mới nhất của các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu, bao gồm cả Mitsubishi Heavy Industries, Microsoft, Eaton, Corning, Onion Technology, VNG Cloud, Huawei…

Một trong những điểm nổi bật của sự kiện là bài phát biểu quan trọng của ông Gary McKinnon hiện là Giám đốc Phát triển Kinh doanh, VNG Digital Business. Ông Gary McKinnon đã chia sẻ quan điểm về chủ đề “ How digital infrastructure in Vietnam will evolve to manage the country’s digital growth (Tạm dịch: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số ở Việt Nam sẽ phát triển như thế nào để quản lý tăng trưởng kỹ thuật số của đất nước).

Ông Gary McKinnon trình bày bài phát biểu tại hội thảo

Trong đó, ông Gary McKinnon nhấn mạnh đến một số biện pháp được Chính phủ thực hiện để tăng tỷ lệ sử dụng công nghệ số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong chiến lược xây dựng hạ tầng số quốc gia, Việt Nam đặt mục tiêu đến 2025 sẽ có 100% cơ quan chính phủ sử dụng điện toán đám mây, 70% doanh nghiệp Việt sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do các đơn vị trong nước cung cấp… Điều này bao gồm yêu cầu dữ liệu quốc gia phải được đăng tải lên internet và kết nối, với tất cả các cuộc kiểm tra của chính phủ được thực hiện trực tuyến thay vì trực tiếp.

"Cải tiến hạ tầng cũng là một ưu tiên, với kế hoạch kết nối 80% đất nước. Chúng tôi có niềm tin sâu sắc rằng dữ liệu thông tin là nguồn nhiên liệu mới để thúc đẩy nền kinh tế. Cùng với những chính sách khuyến khích phát triển của Chính phủ, mạng lưới hạ tầng trung tâm dữ liệu cung ứng cho doanh nghiệp sẽ là "xương sống" của nền kinh tế số." Ông Gary McKinnon - Giám đốc phát triển kinh doanh, VNG Digital Business chia sẻ

Việt Nam đang chuyển đổi và thích nghi với nhiều công nghệ mới, bao gồm việc sử dụng dữ liệu đám mây, trí tuệ nhân tạo, sự nâng cấp của machine learning và gần đây nhất là sự ra đời của Chat GPT được ứng dụng như một trợ lý ảo thông minh. Ông Lê Nhân Tâm - CTO, Microsoft Vietnam cho rằng điều này sẽ giúp người dân sử dụng công nghệ dễ dàng hơn. Ông cũng đem đến bài giới thiệu chi tiết và chia sẻ những tính năng mới của Azure - nền tảng điện toán đám mây của Microsoft được giới thiệu vào năm 2010, cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu không giới hạn, phát triển ứng dụng, và quản lý dịch vụ trên internet.

Tại Mỹ, 90% công ty lớn nhất thuộc danh sách Fortune 500 sử dụng Microsoft Azure. Việt Nam cũng đang thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhờ nguồn lao động dồi dào và năng lực chuyên môn cao, cùng với sự phát triển của các trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp quốc tế mong muốn phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh.

Ông Lê Nhân Tâm - CTO, Microsoft Vietnam trình bày bài diễn thuyết chính tại sự kiện

Nói về Việt Nam trong hệ sinh thái Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây châu Á / Thái Bình Dương, Giám đốc Nghiên cứu Trung tâm dữ liệu, ông Glen Duncan, đánh giá Việt Nam là một thị trường tiềm năng.

Luật dữ liệu cá nhân và luật chủ quyền dữ liệu quốc gia đòi hỏi xây dựng Trung tâm dữ liệu trong nước, do đó những thách thức về chính trị, cơ sở hạ tầng, xã hội, văn hóa hoặc kinh tế sẽ thúc đẩy việc hợp tác địa phương. Ông cũng cập nhật những xu hướng mới nhất trong ngành trung tâm dữ liệu, đặc biệt là trong bối cảnh chính phủ và doanh nghiệp đang tăng cường đầu tư vào công nghệ số. Key Trends in Data Centre Space | 2023 bao gồm sự tập trung vào luật pháp và tuân thủ quy định, sự phát triển của Colocation & Consolidations, sự tăng trưởng của đám mây, cải thiện hiệu quả và bền vững, tăng mật độ rack, sự phát triển của Edge / Modular Data Centre và tăng trưởng của các thị trường mới nổi. Việc nắm bắt các xu hướng này sẽ giúp các công ty tối ưu hóa hoạt động trung tâm dữ liệu và cung cấp các giải pháp tiên tiến cho khách hàng của mình.

Giám đốc Nghiên cứu Trung tâm dữ liệu thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, ông Glen Duncan

"Tôi rất vui mừng với sự thành công của Vietnam Cloud & Datacenter Ho Chi Minh Convention 2023. Sự kiện mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành gặp gỡ nhau, chia sẻ thông tin chi tiết và thảo luận về các xu hướng và thách thức mới nhất mà ngành công nghiệp tại Việt Nam đang phải đối mặt. Tôi rất vui khi được góp mặt tại hội thảo cùng W.Media, và gặp gỡ những người tham dự đã giúp cho sự kiện này diễn ra thành công tốt đẹp." Ông Rahul Shinde - Vice President & CIO của Coca Cola Beverages Vietnam cho biết.

Thông tin thêm về sự kiện vui lòng truy cập https://w.media/events/vietnam-cloud-datacenter-ho-chi-minh-convention-2023.