FPT Telecom tiếp tục là nhà tuyển dụng được yêu thích nhất ngành Viễn thông

Đây là giải thưởng do CareerViet thực hiện với sự phối hợp của Công ty Nghiên cứu thị trường Amco Việt Nam tổ chức. Cuộc khảo sát thu hút hơn 62.000 lượt quan tâm đến từ các độ tuổi, ngành nghề khác nhau ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước với gần 40.000 lượt khảo sát dựa trên các tiêu chí: chính sách thu hút và giữ chân nhân tài, sự phù hợp với thị trường lao động, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, môi trường làm việc, chăm sóc tốt nguồn nhân lực và phát triển nhân sự.

Giải thưởng Top Nhà Tuyển dụng được yêu thích nhất là minh chứng cho sự tin tưởng và đánh giá cao của các ứng viên về môi trường làm việc của FPT cũng như FPT Telecom trên thị trường lao động. Với hàng loạt những hoạt động, sự kiện, sân chơi đã được triển khai mạnh mẽ trong 2023, giúp truyền tải hình ảnh Nhà tuyển dụng đầy trẻ trung, năng động để thu hút nhóm sinh viên, ứng viên bên ngoài tới với FPT Telecom.

Chia sẻ về những định hướng trên, chị Phùng Thu Trang – Giám đốc Nhân sự FPT Telecom cho biết: “Trong thời gian tới, với chiến lược phát triển nguồn lực “Better everyday”, FPT Telecom sẽ tiếp tục đầu tư cho hoạt động thu hút các nhân tài thông qua các chương trình tạo nguồn như Sinh viên tài năng, Sinh viên công nghệ tập sự, sân chơi Gen Z… bên cạnh tập trung cho công tác đào tạo & phát triển đội ngũ kế cận. Chính sách đãi ngộ toàn diện tiếp tục được kiện toàn bên cạnh việc chăm lo đời sống tinh thần trên mỗi điểm chạm của cán bộ nhân viên. Mỗi một CBNV đều sẽ là phiên bản tốt hơn, hạnh phúc hơn mỗi ngày để cùng nhau đưa FPT Telecom thực hiện sứ mệnh kết nối – mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng trong năm 2024”.



Là một trong những thương hiệu tiên phong nhà thông minh, mới đây FPT Telecom cũng đã chính thức ra mắt công tắc cảm ứng Leto. Với công nghệ Dual Chip WiFi & Bluetooth Mesh, công tắc cảm ứng Leto của FPT Smart Home giúp người dùng có thể điều khiển độc lập các thiết bị điện khác một cách linh hoạt.

Không chỉ là một sản phẩm công nghệ thông minh, công tắc cảm ứng Leto còn là biểu tượng của sự đổi mới và tiến bộ. Theo đó, công tắc cảm ứng Leto được trang bị thêm tính năng công nghệ mới, cụ thể là công nghệ Dual Chip WiFi & Bluetooth Mesh, một hệ thống đa năng đem lại sự linh hoạt và tiện ích, cho phép người dùng điều khiển từ xa các thiết bị điện trong nhà chỉ với một chạm trên điện thoại và sử dụng như một trung tâm điều khiển thông minh mini, giúp quản lý và điều khiển các thiết bị khác trong không gian nhỏ một cách hiệu quả và mạnh mẽ.

Leto cũng mang đến tính năng điều khiển độc lập độc đáo, giúp người dùng điều khiển từng thiết bị điện một cách độc lập, không cần phải phụ thuộc vào trung tâm điều khiển. Qua đó người dùng có thể tiết kiệm thời gian và công sức, mang lại sự linh hoạt và thuận tiện trong việc quản lý ngôi nhà thông minh.

Ngoài tính năng thông minh, công tắc cảm ứng Leto còn chinh phục người dùng bởi thiết kế sang trọng và tiện ích, cho phép điều khiển các thiết bị điện chỉ bằng một cử chỉ nhỏ, mang lại sự thoải mái và tiện lợi cho cuộc sống hàng ngày.

Đi cùng công tắc cảm ứng Leto là ổ cắm thông minh Wi-Fi FPT Smart Home. Không chỉ giúp cuộc sống tiện nghi hơn, ổ cắm thông minh Wi-Fi FPT Smart Home còn đảm bảo an toàn, an ninh hiệu quả với tính năng Mini Hub đột phá.

Là đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp nhà thông minh uy tín tại thị trường Việt Nam, FPT Smart Home do FPT Telecom phát triển đã mang đến nhiều sản phẩm và giải pháp thiết thực, đáp ứng xu hướng sống hiện đại cho người tiêu dùng. Ổ cắm thông minh Wi-Fi với nhiều tiện ích như dễ dàng điều khiển từ xa qua ứng dụng trên điện thoại, hoặc hẹn giờ hoạt động cho các thiết bị giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng…

Đặc biệt, khi tích hợp thành công tính năng Mini Hub, ổ cắm thông minh Wi-Fi FPT Smart Home trở thành trung tâm giúp điều khiển các thiết bị thông minh khác, mang lại trải nghiệm mượt mà và quản lý linh hoạt cho những không gian nhỏ như phòng ngủ, phòng bếp… Bộ điều khiển trung tâm đóng vai trò quan trọng như “bộ não” của một căn nhà hiện đại, đảm nhận vai trò quản lý và truyền đạt thông tin một cách hiệu quả. Hub tiếp nhận và xử lý tín hiệu từ nhiều nguồn đầu vào như công tắc, cảm biến… sau đó gửi đến các thiết bị khác theo yêu cầu của người dùng.

Đặc biệt, ổ cắm thông minh Wi-Fi FPT Smart Home có tích hợp tính năng Mini Hub trung tâm chỉ có giá chưa tới 400.000 đồng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận công nghệ thông minh với mức chi phí vô cùng hợp lý.

Cũng trong tháng 3 vừa qua, FPT Telecom còn giới thiệu giải pháp Báo Cháy và An Ninh. Đây là một tính năng tiện dụng của Mini Hub được tích hợp sẵn trong ổ cắm thông minh Wi-Fi, theo đó, FPT Smart Home tạo ra các giải pháp góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho gia đình, mang tính ứng dụng cao và có giá thành hợp lý, hướng tới việc tiết kiệm chi phí, phù hợp với giai đoạn kinh tế hiện nay.

Với cảm biến khói, hệ thống báo cháy tự động kết hợp cùng cảm biến khói và còi báo động giúp phát hiện sớm nguy cơ cháy nổ, nhanh chóng phát hiện vấn đề và xử lý tình huống một cách kịp thời và hiệu quả.

Với ứng dụng an ninh thông minh, khi kết hợp cùng camera FPT SE và cảm biến cửa, người dùng có một hệ thống an ninh đa tầng đảm bảo.

Chi tiết về dải sản phẩm nhà thông minh xem thêm tại https://fptsmarthome.vn/ hoặc gọi điện đến số hotline 1900 6600.