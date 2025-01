Đến dự chương trình có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM; đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh.

Cùng dự chương trình có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ, và hàng trăm đoàn viên, thanh niên Công an các đơn vị, địa phương cùng bà con nhân dân tỉnh Tây Ninh...

Các đại biểu tham dự chương trình.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, chương trình “Giữ trọn lời thề - Nối những dòng sông” năm nay được tổ chức đúng vào ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là lời tri ân, tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của các thương binh, liệt sĩ và người có công với Cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những cán bộ chiến sĩ CAND đã đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, không màng tính mạng bản thân, chi viện cho chiến trường miền Nam, hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Mở đầu chương trình, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đã dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc; các anh hùng liệt sĩ cùng nhiều thế hệ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã dâng hiến trí tuệ, sức lực vì nền độc lập và sự thịnh vượng của nước nhà và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính yêu vừa đi xa, để lại cho nhân dân ta niềm thương tiếc vô hạn...

Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Giữ trọn lời thề - Nối những dòng sông” với nhiều tiết mục thuộc nhiều thể loại âm nhạc, hoạt cảnh, phóng sự tài liệu, được khắc họa qua 3 chương có nội dung: Dòng sông hoài bão; Dòng sông hoa lửa; Dòng sông khát vọng.

Chương trình với những ca khúc và hoạt cảnh được biểu diễu đặc sắc và hoành tráng.

Chương đầu tiên với chủ đề “Dòng sông hoài bão” được mở màn với ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” và hoạt cảnh “Nụ hoa bất tử” đầy lay động. Cùng với đó, nhiều ca khúc khác như “Lên ngàn”, “Xuân Chiến khu”, “Làng quan họ quê tôi”, “Câu hò bên bờ Hiền Lương”, “Vàm Cỏ Đông”… và nhiều hoạt cảnh múa hát đưa người xem qua hành trình dài, từ khi người chiến sĩ an ninh chia tay với người yêu lên đường vào miền Nam chiến đấu…

Với phim tài liệu “Trận đánh để đời” (nói về cuộc chiến đấu chống cuộc hành quân quy mô lớn nhất, dài ngày nhất mang tên Junction City của địch), nội dung của chương tiếp theo “Dòng sông hoa lửa” với nhiều ca khúc như “Hành khúc ngày và đêm”, “Lá đỏ”, “Bão nổi lên rồi”, “Tiến về Sài Gòn’, bài ca vọng cổ “Bông huệ đỏ” và hoạt cảnh “Còn mãi trong tim” đã nhắc nhớ về một thời hào hùng và gian nan của cách mạng miền Nam.

Chương cuối cùng là “Dòng sông khát vọng” đã có một cái kết thật hào hùng và oanh liệt. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bộ Công an đã huy động đến mức cao nhất về lực lượng, vũ khí và phương tiện kỹ thuật chuyên ngành; chi viện 4.500 cán bộ có kinh nghiệm công tác, chiến đấu, nâng tổng số cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam lên hơn 11 nghìn đồng chí.

Chia sẻ tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, chương trình Giao lưu nghệ thuật “Giữ trọn lời thề - Nối những dòng sông”, góp phần giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh của mỗi cán bộ chiến sĩ, tiếp tục phát huy, bồi đắp truyền thống anh hùng cách mạng của lực lượng CAND anh hùng.

“Giữ trọn lời thề” là chương trình tri ân các anh hùng liệt sĩ CAND do VTV8 - Đài THVN phối hợp với Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị - Bộ Công an thực hiện từ năm 2022, hướng tới kỷ niệm, tri ân ngày Thương binh liệt sĩ (27/7). Góp phần vào sự thành công của chương trình không thể không nhắc tới sự chung tay góp sức của các đơn vị đồng hành: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội HABECO Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, "Mẹ Việt Nam - Gia đình Việt Nam" chiến dịch truyền thông của Halotimes.