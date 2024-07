Google thúc đẩy ngành công nghiệp ứng dụng và trò chơi Việt Nam bứt phá với AI

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Google đã tổ chức sự kiện "Think Apps: Kiến tạo Tương Lai, cùng Google AI", thu hút hơn 350 nhà phát triển ứng dụng và sáng tạo game hàng đầu từ Việt Nam và khu vực. Sự kiện này là sự tiếp nối của chuỗi sự kiện Think Games và Think Apps được tổ chức thường niên từ năm 2021, với trọng tâm đặc biệt năm nay là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh doanh cho các nhà phát triển Việt Nam.