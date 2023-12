Google tiết lộ những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới năm 2023

Google cho biết đã thu thập kết quả tìm kiếm trên công cụ Google Search từ ngày 1-1 đến 27-11-2023 - Ảnh minh họa: Shutterstock.

Theo đó, tin tức được tìm kiếm nhiều nhất năm là từ khóa liên quan đến cuộc xung đột Hamas - Israel, theo sau là từ khóa liên quan đến thảm kịch tàu lặn Titan bị nổ khi thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương hồi tháng 6 khiến 5 người thiệt mạng, thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng 2.

Đừng đầu bảng xếp hạng các nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất năm 2023 là cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng người Mỹ Damar Hamlin. Theo sau là ngôi sao Jeremy Renner của loạt phim biệt đội siêu anh hùng (The Avengers). Jeremy Renner cũng là người đã sống sót sau vụ tai nạn máy xúc tuyết nghiêm trọng vào đầu năm nay.

Trong khi đó, nam diễn viên Matthew Perry và huyền thoại âm nhạc Tina Turner là hai cá nhân đứng đầu danh sách những người quá cố được tìm kiếm nhiều nhất trên Google.

Nổi bật trong lĩnh vực phim ảnh là các từ khóa liên quan tới bộ phim Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan. Đây là bộ phim về Chiến tranh thế giới lần thứ hai có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tiếp theo là phim kinh dị "Jawan" của Ấn Độ.

Đối với mảng truyền hình, các series phim truyền hình như "The Last of Us" và "Wednesday" đã thống trị xu hướng tìm kiếm trên Google trong năm nay.

Trong lĩnh vực âm nhạc, ca khúc Idol của Yoasobi - một nhóm nhạc gồm 2 thành viên người Nhật Bản - đã bất ngờ đứng đầu hạng mục bài hát được tìm kiếm nhiều nhất. Đứng ở vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là các ca khúc Try That In A Small Town của Jason Aldean và Bzrp Music Sessions, Vol. 53 của nữ ca sĩ Shakira hợp tác với DJ và nhà sản xuất Bizarrap.

Bên cạnh đó, danh sách còn nêu tên rất nhiều xu hướng thịnh hành trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như công thức nấu ăn thịnh hành nhất năm 2023 là "Bibimbap" - món cơm trộn trứ danh của Hàn Quốc.

Về các câu lạc bộ thể thao, từ khóa "Inter Miami CF", bến đỗ mới của siêu sao bóng đá người Argentina Lionel Messi, dẫn đầu các xu hướng tìm kiếm trên Google trong năm nay.