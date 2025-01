Grab Việt Nam năm 2023 có gì đáng nhớ?

Năm 2023 cũng đánh dấu việc Grab Việt Nam đẩy mạnh chiến lược đưa ra các dịch vụ chất lượng cao, có giá tiết kiệm hơn cho người dùng, ra mắt các cải tiến giúp đối tác tài xế nâng cao hiệu quả hoạt động trên nền tảng. Nhờ triển khai song song hai định hướng này, Grab đã vận hành được nền tảng kết nối một cách hiệu quả với mức tăng trưởng ổn định, từ đó mang đến lợi ích lâu dài cho người dùng và đối tác.

Đồng thời, Grab cũng đẩy mạnh chiến lược hợp tác với các công ty hàng đầu trong nhiều lĩnh vực để củng cố và mở rộng hệ sinh thái siêu ứng dụng tại Việt Nam.

Hãy cùng điểm lại những dấu ấn nổi bật trong năm 2023 của Grab Việt Nam:

Chia sẻ về những dấu mốc đáng chú ý trong năm 2023, ông Alejandro Osorio, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam, cho biết: “Trong năm 2023, chúng tôi đã đưa ra các dịch vụ, tính năng giúp người dùng tiết kiệm chi phí, cải tiến công nghệ để giúp đối tác tài xế có cơ hội tăng số cuốc xe và tăng thu nhập, giới thiệu các công cụ giúp đối tác cửa hàng tăng doanh thu, đồng thời vẫn đảm bảo nền tảng Grab được vận hành một cách bền vững và an toàn. Những chiến lược này đã giúp chúng tôi đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, tạo ra những tiền đề để chúng tôi phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2024.”

Đặc biệt, năm 2023 Grab đã trở thành nhà cung cấp giải pháp quảng cáo tích hợp đa kênh được các thương hiệu và nhãn hàng ưa chuộng. Tại lễ trao giải SMARTIES VIETNAM 2023 do MMA Global (Hiệp hội Tiếp thị Di động Toàn cầu) tổ chức, Grab đã giành tổng cộng 9 giải thưởng, trong đó có hai giải thưởng danh giá Nền tảng công nghệ của năm - Publisher of the year và Thương hiệu của năm - Brand of the year.