Hàn Quốc tổ chức roadshow quảng bá du lịch MICE tại thị trường Việt Nam

Hội thảo có sự tham dự của gần 200 cơ quan du lịch quốc gia, cơ quan xúc tiến du lịch các địa phương của Hàn Quốc và các doanh nghiệp du lịch, hàng không, cơ quan thông tấn báo chí.

Năm 2022, với mục tiêu phục hồi ngành Du lịch sau đại dịch cùng khẩu hiệu “Travel to Korea begins again”, Hàn Quốc đã đưa ra nhiều chính sách như: Gỡ bỏ quy định xét nghiệm Covid-19 cho du khách nước ngoài, miễn visa cho du khách Việt Nam đủ điều kiện khi nhập cảnh vào sân bay Yangyang (tỉnh Gangwon), tăng cường hỗ trợ các đoàn khách du lịch hội nghị, khen thưởng,...

Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Jae Hoon phát biểu tại sự kiện.

KTO Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều sự kiện quảng bá du lịch Hàn Quốc trong năm 2022 như: Korea MICE Roadshow 2022, Đêm Hàn Quốc (Korea Night), Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2022... Những nỗ lực này không chỉ giúp phục hồi mà còn đem đến sự tăng trưởng vượt bậc cho du lịch Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam, với 185,000 lượt khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc năm 2022, tăng hơn 700% so với năm 2021.

Năm 2023 – 2024 được chỉ định là Năm du lịch Hàn Quốc nhằm tiếp nối xu hướng phục hồi và phát triển này. Với chủ đề Ride the Korean wave, KTO đã thực hiện nhiều hoạt động đặc sắc hướng đến quảng bá du lịch Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2023, nổi bật như: tổ chức Chef Show 2023, các Workshop về phát triển sản phẩm và chính sách hỗ trợ dành cho các công ty du lịch, tham gia Ngày hội du lịch International Day Festa của Vietnam Airlines, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2023, Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức. Với việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, đến hết tháng 4, Hàn Quốc đã đón hơn 126 ngàn lượt khách du lịch Việt Nam, số lượng khách tăng đều qua mỗi tháng, đạt gần 70% so với cùng kỳ năm 2019- thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19.

Korea MICE Roadshow là sự kiện thường niên do KTO Việt Nam tổ chức nhằm kết nối doanh nghiệp trong ngành Du lịch giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, giới thiệu du lịch MICE cũng như các chính sách hỗ trợ từ Cục xúc tiến du lịch MICE Hàn Quốc.

Diễn ra trong khuôn khổ Korea MICE Roadshow, hoạt động B2B Meeting là nơi gặp gỡ và trao đổi trực tiếp giữa đại diện các đơn vị du lịch, lữ hành Việt Nam và Hàn Quốc, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho du lịch hai nước, mở rộng tiềm năng khai thác sản phẩm du lịch Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, riêng với du lịch MICE, Hàn Quốc đã và đang tập trung phát triển thị trường này thông qua việc thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là chạy đua đăng cai tổ chức Hội chợ triển lãm Thế giới “World Expo 2030” tại Busan. Các chính sách hỗ trợ dành riêng cho đoàn du lịch hội nghị, du lịch khen thưởng tới Hàn Quốc được giới thiệu trong chương trình được kỳ vọng sẽ giúp các công ty du lịch tại Việt Nam đẩy mạnh thị trường tiềm năng này trong thời gian tới.

“Thông qua sự kiện Korea MICE Roadshow năm nay, chúng tôi mong muốn có thể kết nối các đơn vị du lịch, lữ hành Việt Nam- Hàn Quốc một cách hiệu quả nhất, đồng thời giới thiệu về du lịch Hàn Quốc nói chung và du lịch MICE nói riêng. Trong Năm du lịch Hàn Quốc 2023 - 2024, chúng tôi cũng sẽ tích cực đẩy mạnh các hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam”. Ông Lee Jae Hoon, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết.

Chia sẻ tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết, Hàn Quốc đã trở thành một trong những điểm đến tốt nhất để tổ chức các sự kiện quốc tế cũng như là điểm đến lý tưởng cho du lịch MICE với nhiều nét văn hóa truyền thống được bảo tồn giao thoa với sự hiện đại năng động. Nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới cũng đã và đang quan tâm phát triển du lịch MICE, thừa nhận đây là loại hình, sản phẩm du lịch mang lại hiệu quả cao và bền vững.

Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng đã xác định thu hút đầu tư, phát triển du lịch MICE là một trong những định hướng quan trọng cần được quan tâm ở Việt Nam. Phát triển du lịch MICE cũng góp phần thuận lợi trong quá trình cơ cấu lại, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường trong bối cảnh mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam trong khu vực và trên thế giới” - Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết.

Cũng theo Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu, Hội thảo Du lịch MICE Hàn Quốc 2023 là cơ hội thiết thực để các doanh nghiệp lữ hành hai nước kết nối, tiếp nhận, chia sẻ thông tin, quảng bá tiềm năng du lịch MICE; cùng thảo luận tiến tới hợp tác, trao đổi khách hai chiều; tạo điều kiện, chính sách thuận lợi, thông thoáng về du lịch; góp phần phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

Hoạt động B2B Meeting thu hút sự tham dự của đông đảo công ty du lịch, hàng không hai nước.

“Sự kiện “Korea MICE Roadshow” là cơ hội để kết nối các doanh nghiệp kinh doanh du lịch hai nước, tiếp nhận, chia sẻ thông tin, quảng bá tiềm năng du lịch MICE Hàn Quốc tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, cùng thảo luận tiến tới hợp tác du lịch, trao đổi khách hai chiều, góp phần phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc” - ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.

Được biết, sau khi diễn ra tại Hà Nội, “Korea MICE Roadshow” sẽ tiếp tục được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 8/6.