Xếp sau Phong Nha trong danh sách các điểm đến tiết kiệm nhất trong khu vực vừa được nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố là Tirupati (Ấn Độ) và Hat Yai (Thái Lan), với mức giá phòng trung bình lần lượt là 868.000 đồng/đêm và 1.021.000 đồng/đêm. Những điểm đến này kết hợp hài hòa giữa văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên, được nhiều người lựa chọn cho chuyến du xuân.

Phong Nha, điểm đến tiết kiệm nhất mùa xuân này

Không chỉ nổi bật tại khu vực, Phong Nha còn là điểm đến tiết kiệm nhất tại Việt Nam trong tháng 4 và tháng 5. Như vậy, Phong Nha đã vượt qua Đà Lạt vốn là điểm đến tiết kiệm nhất vào kỳ nghỉ lễ cuối năm.

“Tháng 4 và 5 là giai đoạn cao điểm du lịch tại châu Á bởi nhiều lễ hội được tổ chức liên tục như Tuần Lễ Vàng tại Nhật Bản hay Lễ hội té nước (Songkran) tại Thái Lan, du khách khắp nơi đều mong muốn tìm kiếm những hành trình đáng giá. Agoda mang đến những ưu đãi hấp dẫn cho chỗ ở, vé máy bay, và những hoạt động tuyệt vời giúp du khách yên tâm tận hưởng trọn vẹn chuyến đi ngay cả trong mùa cao điểm du lịch. Trong bảng xếp hạng lần này, Phong Nha nổi bật là điểm đến tiết kiệm nhất tại châu Á, đưa Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai khao khát một chuyến phiêu lưu trọn vẹn mà vẫn tiết kiệm trong mùa xuân này.” Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, cho biết.

Bảng xếp hạng Điểm đến tiết kiệm nhất tháng 4 và 5 dựa trên mức giá phòng trung bình tại 20 điểm đến phổ biến nhất của một quốc gia trong số 9 quốc gia châu Á, cung cấp thông tin tổng quan về các lựa chọn hợp túi tiền.

Phong Nha, Việt Nam (Nguồn ảnh: UNSPLASH | Pham Manh)

Phong Nha, Việt Nam (Giá phòng trung bình: 715.000 đồng)

Phong Nha là thiên đường dành cho những tín đồ khám phá thiên nhiên với những hang động kỳ vĩ và khung cảnh thiên nhiên xanh mướt. Tại đây, du khách còn có thể tham quan những hang động lớn nhất thế giới tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, di sản thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận, hoặc thư giãn trên thuyền dọc sông Son. Nơi này còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị như leo núi, đạp xe và hòa mình trải nghiệm văn hóa địa phương.

Thác Talakona - Ấn Độ (Nguồn ảnh: Saichintala.com)

Tirupati, Ấn Độ (Giá phòng trung bình: 868.000 đồng)

Thành phố Tirupati nổi tiếng với đền Venkateswara, một trong những điểm hành hương đông khách nhất thế giới. Khi ghé thăm nơi đây, du khách không thể nào bỏ qua món Tirupati laddu, loại bánh ngọt đặc trưng gắn liền với giá trị văn hóa và ý nghĩa tôn giáo sâu sắc. Bên cạnh giá trị tâm linh, thành phố này còn mang đến những trải nghiệm văn hóa phong phú với các lễ hội sôi động, âm nhạc truyền thống và ẩm thực Nam Ấn hấp dẫn. Du khách đến đây có thể vừa thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa lịch sử vừa khám phá các danh thắng lân cận như thác Talakona hùng vĩ, vườn quốc gia Sri Venkateswara hay pháo đài Chandragiri lịch sử.

Hat Yai, Thái Lan (Nguồn ảnh: Bangkok Post)

Hat Yai, Thái Lan (Giá phòng trung bình: 1.021.000 đồng)

Điểm đến tiêp theo trong bảng xếp hạng các điểm đến vừa túi tiền chính là Hai Yat. Hai Yat cũng từng lọt vào Top điểm đến hấp dẫn nhất dịp Giáng sinh vừa qua. Mùa xuân này tại Thái Lan tổ chức nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc như Lễ hội té nước Songkran. Nổi tiếng với các khu chợ sầm uất, ẩm thực đường phố hấp dẫn và vị trí thuận tiện gần các bãi biển và hòn đảo đẹp, Hai Yat hứa hẹn một chuyến du xuân đầy màu sắc thú vị.

Pedang, Indonesia (Nguồn ảnh: Pexels | Mikhail Nilov)

Padang, Indonesia (Giá phòng trung bình: 1.021.000 đồng)

Được mệnh danh là thiên đường ẩm thực, Pedang chinh phục các tín đồ sành ăn với các món ăn trứ danh như Rendang hay Sate Pedang. Bên cạnh nền ẩm thực phong phú, du khách còn có thể khám phá các bãi biển tuyệt đẹp như Air Manis hay làm chuyến đi ngắn đến Quần đảo Mentawai để lướt sóng và lặn biển. Thành phố Padang là nơi giao thoa giữa bản sắc văn hóa và di sản lịch sử độc đáo, mang đến vẻ đẹp khó quên trong lòng du khách.

Bacolod, Phillipines (Nguồn ảnh: Pexels | Joshua)

Bacolod, Philippines (Giá phòng trung bình: 1.175.000 đồng)

Thành phố Bacolod hay còn được gọi là “Thành phố của những nụ cười” mang đến bầu không khí thân thiện và chào đón cho bất cứ ai ghé thăm. Tại đây, du khách có thể khám phá các địa danh lịch sử như tàn tích dinh thự The Ruins vô cùng tráng lệ được xây dựng từ đầu những năm 1900, hoặc thưởng thực nền ẩm thực địa phương đặc sắc với món gà Inasal trứ danh. Người dân hiếu khách và những lễ hội rực rỡ khiến Bacolod trở thành điểm đến mùa xuân không thể bỏ qua.

Kuala Terengganu, Malaysia (Nguồn ảnh: Pexels | Pok Rie)

Kuala Terengganu, Malaysia (Giá phòng trung bình: 1.225.000 đồng)

Viên ngọc quý Kuala Terengganu tại Malaysia quyến rũ du khách bằng những bãi biển thơ mộng, làng nghề thủ công truyền thống cùng những khu chợ nhộn nhịp. Không chỉ có nhà thờ Hồi giáo Pha Lê lộng lẫy như một viên pha lê giữa mặt nước, nơi đây còn mở ra hành trình khám phá đại dương với những chuyến lặn biển tại đảo Redang rực rỡ. Không chỉ vậy, du khách có thể trải nghiệm nét đẹp văn hóa lâu đời của Kuala Terengganu qua nghệ thuật nhuộm vải Batik truyền thống từ đôi tay khéo léo của người bản địa.

Núi Munsu (Nguồn ảnh: Korean on the go)

Gimpo, Hàn Quốc (Giá phòng trung bình: 1.685.000 đồng)

Nằm gần thủ đô Seoul, thành phố Gimpo là điểm dừng chân lý tưởng dành cho những ai muốn thoát khỏi nhịp sống đô thị náo nhiệt. Thành phố chào đón du khách với những công viên xanh mát và các di tích văn hóa đặc sắc, nổi bật là Bảo tàng Hàng không Quốc gia và Công viên Điêu khắc Gimpo. Nơi đây còn làm say lòng du khách với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời, từ ngọn núi Munsu hùng vĩ cho đến dòng sông Hàn êm đềm cùng những tán hoa anh đào nở rộ, tạo nên bức tranh mùa xuân thanh bình đặc trưng của xứ sở kim chi.

Narita, Nhật Bản (Nguồn ảnh: Narita City Tourism Association)

Narita, Nhật Bản (Giá phòng trung bình: 1.813.000 đồng)

Thành phố Narita không chỉ nhộn nhịp nhờ sân bay quốc tế Tokyo Narita, mà còn gây ấn tượng với du khách bởi những ngôi chùa lịch sử lâu đời cùng những khu vườn đẹp như tranh vẽ. Nổi bật nhất là chùa Naritasan Shinshoji, ngôi chùa Phật giáo có tuổi đời hàng thế kỷ, mang đến cho du khách cảm giác an nhiên giữa không gian thanh tịnh. Vào mùa xuân, du khách còn được chiêm ngưỡng hoa anh đào tại Công viên Naritasan và thưởng thức những món ăn địa phương đặc sắc, đặc biệt là món lươn nướng unagi trứ danh.

Vườn Quốc gia Kenting (Nguồn ảnh: Internet)

Pingtung, Đài Loan (Giá phòng trung bình: 2.017.000 đồng)

Ẩn mình nơi cực nam Đài Loan, Pingtung như một bản giao hưởng giữa thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực. Nơi đây hấp dẫn du khách bằng những bãi biển tuyệt đẹp, các khu chợ đêm nhộn nhịp và di sản văn hóa đậm đà bản sắc. Công viên Quốc gia Kenting gây ấn tượng với cảnh biển hùng vĩ và các hoạt động ngoài trời thú vị, trong khi các khu chợ đêm nhộn nhịp lại mang đến những trải nghiệm ẩm thực khó quên. Các tín đồ ẩm thực có thể thưởng thức hương vị Đài Loan đặc trưng tại các khu chợ đêm sầm uất hay những quán ăn địa phương.