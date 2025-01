Huawei Cloud công bố chiến lược hệ sinh thái năm 2024

Đây sẽ là những động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng và phát triển vượt bậc, mở ra nhiều cơ hội mới trong việc chuyển đổi số cho các ngành kinh tế.

Với chủ đề ‘Tăng tốc trí thông minh, Mọi thứ như một dịch vụ - Accelerate Intelligence with Everything as a Service’, Huawei Cloud APAC 2024 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/03 tại Trụ sở Huawei ở khu vực hồ Tùng Sơn, Đông Quản, Trung Quốc. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của gần 500 chuyên gia công nghệ, đối tác và các khách mời đến từ hơn 13 quốc gia trên toàn cầu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Jacqueline Shi – Chủ tịch Bộ phận Dịch vụ Kinh doanh và Tiếp thị Toàn cầu của Huawei Cloud đã nhấn mạnh: “KooVerse, cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu của Huawei Cloud đã hiện diện tại 30 khu vực và 84 vùng lãnh thổ. Chúng tôi vẫn đang không ngừng mở rộng phạm vi phủ sóng, nỗ lực xây dựng nền tảng Huawei Cloud KooVerse vững chắc dành cho các đối tác toàn cầu để họ nhanh chóng khám phá, triển khai và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh tại địa phương một cách an toàn, tuân thủ những quy định về bảo mật, cũng như mang đến cho khách hàng trải nghiệm và hiệu quả tốt nhất. Trong suốt những năm qua, Huawei Cloud vẫn luôn được đẩy mạnh đầu tư trong công nghệ. Là nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu về Big Data và AI, chúng tôi sẽ luôn đổi mới sáng tạo, cung cấp cho khách hàng và đối tác những công nghệ và giải pháp thông minh và tiên tiến nhất”.

Bà Jacqueline Shi cũng cho biết thêm: "Huawei Cloud đã tích lũy nhiều kinh nghiệm quý giá trong quá trình chuyển đổi số mạng cho doanh nghiệp và chính phủ tại Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng sẽ mang những kinh nghiệm cùng giải pháp ứng dụng tốt nhất cho khách hàng và các đối tác trên khắp toàn cầu, từ đó hỗ trợ xây dựng nền tảng hệ sinh thái bản địa hoá cho chính phủ, doanh nghiệp và đối tác ở mọi quốc gia và vùng lãnh thổ.”

Bà Jacqueline Shi, Chủ tịch Bộ phận Dịch vụ Kinh doanh và Tiếp thị của Huawei Cloud Toàn cầu.

Ông Ken Kang - Chủ tịch Bộ phận Hệ sinh thái Toàn cầu Huawei Cloud đã chia sẻ về các lĩnh vực chính sẽ thúc đẩy chiến lược hệ sinh thái Huawei Cloud trong năm 2024, ông cho biết: "Hiện tại, Huawei Cloud có hơn 45.000 đối tác trên toàn thế giới đã và đang cung cấp bộ giải pháp toàn diện cho khách hàng. Thông qua kênh bán hàng trực tuyến và trực tiếp, chúng tôi đã tạo ra hàng nghìn cơ hội bán hàng cho các đối tác và đạt mức tăng trưởng doanh số chung là 123% thông qua Huawei Cloud Store KooGallery, từ đó mang lại lợi ích cho cả đôi bên".

“Các nhà phát triển là chìa khoá cho sự phát triển của hệ sinh thái. Tại hơn 160 trung tâm sáng tạo đổi mới và 02 trung tâm phát triển tài năng trên khắp thế giới, Huawei Cloud trang bị các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và chứng nhận cho các nhà phát triển. Mạng lưới các nhà phát triển trên thế giới cũng đã đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm trên 400%.” Ông Ken Kang nhấn mạnh.

Ông Ken Kang - Chủ tịch Bộ phận Hệ sinh thái Toàn cầu Huawei Cloud

Ông Ken Kang cũng giải thích thêm rằng, hơn 100 giải pháp chung cho 06 ngành trọng tâm (tài chính, bán lẻ, vận chuyển, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và ô tô) sẽ được xây dựng dựa trên yêu cầu của khách hàng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành. Chương trình đối tác Tích hợp hệ thống và Chuyển đổi số (Digital Transformation & System Integration) tập trung vào tư vấn và tích hợp hệ thống (Systems Integrators - SIs) cũng sẽ được triển khai. Cùng với đó là chương trình Nhà quản lý Thành công Đối tác Chuyên trách (Dedicated Partner Success Managers - DPSMs) gia tăng nguồn nhân lực cho đối tác tại các chi nhánh của Huawei trên thế giới.

Ông Zeng Xingyun - Chủ tịch Huawei Cloud APAC cũng có bài chia sẻ về sự phát triển đột phá mà Huawei Cloud đã đạt được trong thị trường Big Data và AI. Ông cho biết, năm 2023, hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây nói chung ở APAC tăng 77%; số lượng dự án Big Data và AI tăng gấp 5 lần; doanh thu tăng gấp 10 lần. Trong 04 năm qua, doanh thu nói riêng của Huawei Cloud ở thị trường khu vực APAC đã tăng gấp 20 lần, nhờ đó Huawei trở thành nhà cung cấp dịch vụ đám mây phát triển nhanh nhất trong khu vực.

“Nhằm tăng cường hợp tác với các đối tác chuyên nghiệp hàng đầu, chúng tôi sẽ tập trung phát triển vào 06 sản phẩm và giải pháp, bao gồm: Huawei Cloud Stack; Dữ liệu lớn và Trí thông minh - Big Data & AI; Hệ sinh thái dịch vụ - Media Services; Cơ sở dữ liệu - Database; Độ bảo mật - Security và Nền tảng như một dịch vụ - PaaS (Platform as a Service). Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng mức ưu đãi từ 15% đến 25% để giúp các đối tác nâng cao dịch vụ chuyên nghiệp và năng lực bán hàng, đồng thời phát triển các sản phẩm và giải pháp chủ chốt cho các phân khúc thị trường.” Ông Zeng Xingyun chia sẻ.

Ông Zeng Xingyun, Chủ tịch Huawei Cloud APAC

Báo cáo Thị trường Đám mây lai APAC của Frost & Sullivan cho biết, Huawei Cloud đang dẫn đầu so với các nhà cung cấp khác về hiệu suất, tốc độ đổi mới kỹ thuật và dịch vụ khách hàng. Ngoài ra, Huawei Cloud còn dẫn đầu thị phần đám mây lai ở Hongkong (Trung Quốc), Thái Lan, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka và đứng thứ hai ở Singapore, Malaysia.

Ông Zeng cũng đề ra 06 hạng mục hợp tác để chia sẻ thành công với các đối tác, bao gồm chia sẻ doanh số bán hàng, thị trường, hệ sinh thái, cơ sở hạ tầng, công nghệ và nền tảng.

Trong bài phát biểu của mình, ông Nicole Lu - Chủ tịch Bộ phận Phát triển Đối tác Kinh doanh của Huawei Cloud APAC đã đề cập rằng vào năm 2024, Huawei Cloud sẽ tiếp tục củng cố mô hình “đôi bên cùng có lợi” cho các đối tác trong khu vực, cho phép họ tiếp cận trực tiếp với khách hàng để khám phá các cơ hội và mở rộng phạm vi kinh doanh. Ông Nicole cũng đồng thời tiết lộ việc mở rộng chương trình Đối tác Big Bet ra mắt năm 2023, dành cho các đối tác đã hoặc đang chinh phục cột mốc doanh thu 1 triệu USD. Chương trình sẽ có thêm mức thưởng 15% cùng các cơ hội để khuyến khích đối tác hoàn thành mục tiêu.

Huawei đưa ra chiến lược “Cloud vì AI – AI vì Cloud”

Để giúp các doanh nghiệp và tổ chức tận dụng tối đa lợi thế từ AI, ông William Fang - Giám đốc Sản phẩm Huawei Cloud đã đưa ra chiến lược song phương: ‘Cloud cho AI’ và ‘AI cho Cloud’. Trong đó, chiến lược ‘Cloud cho AI’ đảm bảo cơ sở hạ tầng đám mây của mỗi tổ chức có khả năng sử dụng AI hiệu quả.

Trong khi đó, chiến lược 'AI cho Cloud’ mang đến mô hình Pangu giúp thu hẹp khoảng cách giữa AI và nhu cầu của các ngành bằng các kịch bản phù hợp với từng mô hình, chẳng hạn như: Mô hình tự động hoá Pangu cung cấp thiết kế phương tiện có sự hỗ trợ của AI, trong khi mô hình thời tiết Pangu cho phép theo dõi quá trình phát triển của cơn bão,…

Ông William cũng nhấn mạnh các công nghệ đổi mới chủ chốt như GaussDB, Huawei Cloud Stack cùng nhiều cải tiến khác.

Huawei Cloud ra mắt Hệ sinh thái đối tác Dịch vụ AI tại khu vực APAC.

Tại Hội nghị, Huawei Cloud cũng giới thiệu danh mục sản phẩm và giải pháp mới dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm HECS X Instance, HECS L Instance, HCCE và HgaussDB. Trong đó, HECS X Instance dành cho điện toán linh hoạt, đánh dấucột mốc Huawei Cloud hỗ trợ chuyển đổi từ máy chủ ảo sang máy chủ linh hoạt, thích ứng theo yêu cầu của khách hàng.

Người dùng có thể lựa chọn sản phẩm và giải pháp phù hợp theo nhu cầu nhờ 100 thông số kỹ thuật tuỳ chỉnh. Giải pháp tăng gấp đôi hiệu suất cùng trải nghiệm vượt bậc và giá cả phải chăng. Danh mục các sản phẩm này sẽ bắt đầu được sử dụng vào tháng 04/2024.

Ông Mark Chen - Chủ tịch Bộ phận Kinh doanh Giải pháp Huawei Cloud khẳng định, Huawei Cloud sẽ mang lại giá trị cho khách hàng và đối tác thông qua việc liên tục đổi mới sản phẩm và giải pháp. Ngoài ra, Huawei Cloud sẽ hợp tác với các đối tác để ra mắt các sản phẩm và giải pháp trong giai đoạn đầu đưa ra thị trường, tạo điều kiện cho khách hàng cuối sử dụng và quản lý đám mây.

Hội nghị Huawei Cloud APAC 2024 cũng đánh dấu sự kiện Huawei Cloud ra mắt Hệ sinh thái đối tác Dịch vụ AI tại khu vực, đồng thời tôn vinh và trao giải thưởng cho các đối tác xuất sắc.