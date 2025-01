HUAWEI ra mắt loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới với nhiều cải tiến và thiết kế sáng tạo

Đây đều là những mẫu đồng hồ thông minh được thiết kế theo định hướng “Fashion Forward”, là sản phẩm kết hợp giữa thời trang và sáng tạo. Trong đó, HUAWEI WATCH GT 5 series là những mẫu đồng hồ thông minh Huawei đầu tiên sở hữu Hệ thống HUAWEI TruSense, một tính năng theo dõi sức khỏe và thể chất tích hợp với cảm biến được nâng cấp và các thuật toán cải tiến, mang lại kết quả nhanh hơn, chính xác hơn và toàn diện hơn.

Với Hệ thống HUAWEI TruSense, đồng hồ sẽ có tính năng mới là Trợ lý Sức khỏe Cảm xúc để giúp người dùng cân bằng sức khỏe tâm lý. Đồng hồ thông minh mới còn mang đến các tính năng thể thao chuyên nghiệp, bao gồm golf và lặn biển.

Với thiết kế góc cạnh “Fashion Edge” sắc nét, HUAWEI WATCH GT 5 Series bao gồm 2 phiên bản – Pro và Tiêu chuẩn, trong đó phiên bản Pro được làm bằng hợp kim titan và gốm tinh thể nano mang lại độ bền cao hơn.

Với thời gian sử dụng lên đến 14 ngày cho phiên bản HUAWEI WATCH GT 5 46mm, và 7 ngày cho phiên bản HUAWEI WATCH GT 5 41mm và GT 5 Pro 42mm.

Chia sẻ về dòng sản phẩm mới, đại sứ sản phẩm toàn cầu Pamela Reif và Sir Mo Farah cho biết: “HUAWEI Watch GT 5 Pro không chỉ là một chiếc đồng hồ thông minh, mà còn là biểu tượng phong cách thực sự mang lại cho tôi vẻ đẹp thời trang. Ngoài ra, Huawei đã thực hiện một số cải tiến thực sự ấn tượng đối với tính năng theo dõi hoạt động Hãy tham gia cùng tôi và Thắp sáng Vòng Hoạt Động của bạn mỗi ngày!”

“Là một vận động viên chạy bộ, tôi quan tâm đến những chi tiết nhỏ để mang lại cho tôi lợi thế cạnh tranh; hệ thống định vị Sunflower với GNSS được nâng cấp, tính năng phân tích chạy hoàn toàn mới có thể cung cấp cho bất kỳ vận động viên chạy bộ nào hiểu về cách chinh phục đường chạy một cách tốt nhất”, Sir Mo Farah chia sẻ.

HUAWEI WATCH D2: là mẫu đồng hồ thông minh đầu tiên trên thế giới có chức năng theo dõi huyết áp động được chứng nhận bởi NMPA và MDR. Tại sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới, HUAWEI WATCH D2 được giới thiệu như một cải tiến mang tính đột phá khi là thiết bị theo dõi huyết áp (ABPM) đặt trên cổ tay đầu tiên trên thế giới được chứng nhận bởi NMPA và MDR. Điều này đánh dấu một bước tiến đáng kể trong công nghệ thiết bị đeo, thể hiện cam kết của Huawei về Health Forward.

Không chỉ có khả năng đo huyết áp chính xác trong 24 giờ và có Hệ thống HUAWEI TruSense, kết quả được đo nhanh hơn và chính xác hơn. Công nghệ huyết áp mới này là thành quả đã được Huawei liên tục cải tiến trong hơn 9 năm, cùng với quan hệ hợp tác lâu dài với các chuyên gia về huyết áp hàng đầu thế giới như Giáo sư Gregory Stergiou, Chủ tịch Hiệp hội Tăng huyết áp Quốc tế Elect và Giáo sư Wang Jiguang, Chủ tịch Liên đoàn Tăng huyết áp Trung Quốc,…

Với thiết kế mỏng nhẹ, tích hợp túi khí cơ học siêu hẹp và màn hình lớn 1,82 inch, HUAWEI WATCH D2 chỉ bằng khoảng 1/5 chiều rộng và 1/25 thể tích của máy đo huyết áp điện tử truyền thống, nhờ đó mà người dùng có thể dễ dàng theo dõi huyết áp mọi lúc mọi nơi.

HUAWEI WATCH Ultimate green được xem là sản phẩm khám phá không giới hạn. Mặc dù là bản cập nhật của phiên bản trước đó nhưng các Tính năng sân golf nâng cao và Chế độ thám hiểm nâng cao của HUAWEI WATCH Ultimate lần này được xem là sự kết hợp hoàn hảo với phiên bản xanh mới kết hợp các công nghệ chuyển đổi mô hình và tay nghề thủ công tiên tiến, thể hiện tinh thần “Adventure Forward” và được xây dựng dành cho những người có trái tim phiêu lưu.

Ngoài các mẫu đồng hồ thông minh thế hệ mới, tại sự kiện lần này Huawei còn ra mắt HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch. Đây là chiếc máy tính bảng flagship mới nhất của Huawei, được thiết kế để mang lại trải nghiệm người dùng tối ưu, tập trung vào sự sáng tạo và năng suất với sự kết hợp giữa bàn phím Huawei Glide kết hợp bút Huawei M-Pencil (thế hệ thứ 3). HUAWEI MatePad Pro 12,2inch chắc chắn là sự lựa chọn lý tưởng.

Được trang bị màn hình Tandem OLED PaperMatte cải tiến, HUAWEI MatePad Pro 12,2inch mang đến độ sáng tối đa ấn tượng 2000nit cho trải nghiệm xem chân thực, đi cùng đó là công nghệ khắc chống chói có kích thước nano tiên tiến, đảm bảo trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao.

Để truyền cảm hứng sáng tạo, ứng dụng GoPaint của máy tính bảng mang đến nhiều công cụ như bút vẽ Splatter và bút vẽ Fluid đột phá. Ngoài ra, FangTian Painting Engine 2.0 cũng góp phần hỗ trợ canvas cực lớn 8K, cung cấp các công cụ chuyên nghiệp để thể hiện sáng tạo nghệ thuật.

Chia sẻ về cam kết đổi mới, định hướng thời trang và sáng tạo, Alex Huang, Giám đốc Marketing, Huawei Consumer Business Group, nhấn mạnh: “Cam kết của Huawei trong việc kết hợp công nghệ tiên tiến, thời trang và tính sáng tạo vào các sản phẩm, tích hợp chúng một cách liền mạch vào cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng. Huawei sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho người tiêu dùng thông qua các chiến dịch Light Up Your Rings, Go Paint.”

Ông cũng cho biết: “Chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm là kết hợp độc đáo giữa thời trang và sự sáng tạo. Bằng cách truyền cảm hứng cho người dùng, Huawei nỗ lực tạo ra một thế giới kết nối và ấm áp hơn, nơi công nghệ nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày và đưa mọi người đến gần nhau hơn”.