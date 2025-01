iPad Gen 10 chính thức lên kệ với giá chỉ từ 10,99 triệu đồng

Tại hệ thống Di Động Việt, đại lý uỷ quyền chính thức của Apple tại Việt Nam (AAR), iPad Gen 10 nhận được sự quan tâm đông đảo của người dùng công nghệ, cao gấp 2 lần so với iPad Gen 9, nhờ sự “lột xác” ngoạn mục về thiết kế, hiện đại hơn và đẹp mắt hơn. Dự kiến, với mức giá này, lượng người dùng quan tâm đến thế hệ iPad Gen mới sẽ tiếp tục tăng khoảng 15 - 20%.

Đáng chú ý, người dùng chỉ cần trả trước từ 1,099 triệu đồng thông qua chương trình trả góp 0% lãi suất cho phiên bản iPad Gen 10 có giá bán 10,99 triệu đồng, và iPad Gen 10 phiên bản 5G có giá bán 15,49 triệu đồng.

Bảng giá mở bán iPad Gen 10 tại hệ thống Di Động Việt

Bên cạnh mức giá hấp dẫn và chương trình trả góp 0% lãi suất, hệ thống Di Động Việt còn đem đến hàng loạt ưu đãi và đa dạng các phương thức thanh toán, như tặng thêm 500 ngàn đồng khi Trade-in thu cũ đổi mới, giảm thêm đến 600 ngàn đồng khi mở thẻ TPBank Evo hoặc giảm thêm đến 2 triệu khi mở thẻ Citibank, giảm thêm 300 ngàn đồng khi mua bao da ốp lưng iPad…

iPad Gen 10 được “lột xác” ngoạn mục về thiết kế

iPad Gen 10 đang thu hút người yêu công nghệ nhờ sự lột xác ngoạn mục về thiết kế, mà theo bà Phùng Phương, đại diện truyền thông của hệ thống Di Động Việt thì: “Màn “lột xác”này đã mang đến cho iPad Gen 10 một thiết kế mới đẹp hơn, hiện đại hơn, sắc màu trẻ trung, năng động…”

Cụ thể, việc loại bỏ phím home, đi cùng với màn hình lớn đến 10,9inch, viền mỏng hơn so với thế hệ tiền nhiệm, với 4 sắc màu trẻ trung Xanh, Hồng, Vàng và Bạc, bên cạnh con chip A14 Bonic…. Những nâng cấp đáng kể này của Gen 10 so giúp cải thiện đến 20% hiệu năng CPU, đồng thời tăng 10% khả năng xử lý đồ họa so với thế hệ tiền nhiệm.

Ngoài ra, iPad Gen 10 cũng được trang bị chuẩn kết nối Wi-Fi 6 và 5G, cổng USB-C trên iPad Gen 10 đã thay thế cho cổng Lightning truyền thống. Và hệ thống camera 12MP đem lại trải nghiệm trọn vẹn trong cả tác vụ quay phim, chụp ảnh, livestream…