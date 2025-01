Kaspersky ra mắt dòng sản phẩm mới dành cho doanh nghiệp

Theo SOC Modernization and XDR của Enterprise Strategy Group, nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công cụ bảo mật có khả năng phát hiện và xử lý kịp thời các mối đe dọa. Là công ty tiên phong về đổi mới và công nghệ, Kaspersky không ngừng phát triển các giải pháp nhằm giải quyết mọi thách thức an ninh mạng của doanh nghiệp, giúp họ xây dựng nền tảng bảo mật vững chắc và đáng tin cậy.

Nhận định về dòng sản phẩm mới, ông Adrian Hia, Giám đốc điều hành Kaspersky khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng: "Kaspersky XDR đánh dấu sự chuyển đổi toàn diện các dịch vụ sản phẩm của doanh nghiệp, là bước ngoặt quan trọng trong hành trình của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng cho doanh nghiệp. Với Kaspersky Next, chúng tôi đơn giản hóa độ phức tạp của EDR và XDR nhằm hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam ở mọi quy mô. Nhờ vào kiến thức chuyên môn vượt trội, mục tiêu của chúng tôi chính là mang đến giải pháp bảo mật hàng đầu cho mọi khách hàng, bất kể là doanh nghiệp mới trong lĩnh vực an ninh mạng hay tổ chức đã sở hữu đội ngũ Trung tâm Điều hành An ninh mạng (SOC). Cuối cùng, chúng tôi mong muốn có thể hỗ trợ các công ty Việt Nam xây dựng các hệ thồng bảo mật thông tin mạnh mẽ, phù hợp với yêu cầu an ninh mạng của họ."

Trong giai đoạn từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2023, Kaspersky đã liên tục phát hiện và ngăn chặn nhiều sự cố an ninh mạng nhắm vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đáng chú ý, có đến 17.100.000 trường hợp lây nhiêm cục bộ, theo đó, tin tặc xâm nhập máy tính của người dùng thông qua các tập tin bị nhiễm và phương tiện có thể tháo rời. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công ransomware cũng là một trong những mối đe dọa an ninh mạng được nhắc đến nhiều nhất trên báo chí tại Đông Nam Á và Việt Nam. Cụ thể, trong năm 2023, các tổ chức tại Việt Nam đã đối mặt với 59.837 cuộc tấn công ransomware, 36.130 trường hợp lừa đảo tài chính…

"Chỉ trong quý 1 năm 2024, tần suất của các cuộc tấn công mạng đã gia tăng với các phương thức cực kỳ tinh vi. Những cuộc tấn công này nhắm vào các tổ chức trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán, cùng với một số sự cố mất mát tài chính gần đây từ các tài khoản ngân hàng cá nhân. Mặc dù các tổ chức đã phản ứng nhanh chóng để khắc phục sự cố, nhưng đây cũng chính là lời nhắc nhở cho các doanh nghiệp về sự cần thiết của một giải pháp an ninh mạng đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí. Do đó, Kaspersky đã điều chỉnh dòng sản phẩm mới, Kaspersky Next, phù hợp với các tổ chức thuộc mọi quy mô với các yêu cầu bảo mật khác nhau, từ những tổ chức chưa có nhân sự CNTT đến các tổ chức có bộ phận an ninh mạng nhỏ và các công ty lớn với đội ngũ an ninh mạng có trình độ chuyên môn cao." Theo ông Ngô Tân Vũ Khanh, Giám đốc mảng doanh nghiệp của Kaspersky tại Việt Nam nhân định.

Kaspersky Next là dòng sản phẩm an ninh mạng thế hệ mới, tích hợp khả năng bảo mật thiết bị đầu cuối mạnh mẽ nhờ trí tuệ nhân tạo. Không chỉ dừng lại ở nền tảng EPP (Endpoint Protection Platform) cơ bản, Kaspersky Next mang đến sự kết hợp đột phá giữa EDR và XDR, đáp ứng nhu cầu bảo mật toàn diện cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và lĩnh vực. Được biết đến như những giải pháp an ninh mạng tiên tiến và hiệu quả nhất hiện nay, EDR và XDR giúp doanh nghiệp chống lại các cuộc tấn công ngày càng tinh vi, phức tạp và khó lường, cung cấp cho doanh nghiệp khả năng quan sát toàn diện hệ thống an ninh mạng, kiểm soát chặt chế các lỗ hỗng bảo mật, phản ứng nhanh chóng trước các mối đe dọa, đồng thời chủ động phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn.

Kaspersky Next linh hoạt trong việc triển khai, cho phép doanh nghiệp cài đặt trên nền tảng đám mây (cloud) và phần mềm lưu trữ dữ liệu tại chô (on-premise). Theo đó, các doanh nghiệp có thể lựa chọn cách thức quản lý phù hợp thông qua bảng điều khiển đã được sắp xếp hợp lý để thực hiện các tác vụ an ninh mạng một cách nhanh chóng hoặc thông qua bảng điều khiển cấp doanh nghiệp với quyền kiểm soát chi tiết và tính năng giám sát nâng cao.

Dòng sản phẩm Kaspersky Next mới hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng cac chức năng an ninh mạng then chốt, mang đến lớp phòng vệ vững chắc trước các mối đe dọa thường gặp, bao gồm ransomware, phần mềm độc hại, rò rỉ dữ liệu, đồng thời ngăn chặn tin tặc xâm nhập vào cơ sở hạ tầng. Giải pháp này được khuyến nghị cho các doanh nghiệp có đội ngũ an ninh mạng chuyên nghiệp hoặc SOC.

Kaspersky Next là một phần trong hệ sinh thái sản phẩm B2B của Kaspersky, được thiết kế để tương thích hoàn toàn với các giải pháp và dịch vụ khác của Kaspersky.

Các doanh nghiệp có thể dễ dàng nâng cấp hoặc chuyển đổi giữa các gói sản phẩm Kaspersky Next tùy theo các yêu cầu an ninh mạng hiện tại của mình.

