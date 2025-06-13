Hemispheres Steak & Seafood Grill tiếp tục được Michelin Guide 2025 vinh danh

Là một trong số ít nhà hàng tại Hà Nội theo đuổi mô hình fine-dining chuẩn quốc tế, Hemispheres không chỉ gây ấn tượng bởi chất lượng món ăn, mà còn ghi dấu với phong cách phục vụ tinh tế, không gian sang trọng và triết lý ẩm thực mang tính toàn cầu.

Không gian nhà hàng mới được tân trang trong năm 2024 của Hemispheres.

Dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng Nguyễn Công Chung - Đầu bếp xuất sắc nhất châu Á năm 2017, và bếp trưởng hiện tại Nam Nguyên, thực đơn tại Hemispheres là sự giao thoa giữa kỹ thuật chế biến kiểu Âu cùng nguyên liệu bản địa cao cấp như quất Quảng An, tỏi Lý Sơn, tiêu hồng Phú Quốc hay tôm hùm Nha Trang.

Những món ăn đã góp phần làm nên tên tuổi và danh tiếng của Hemispheres với Michelin Guide bao gồm: Cá hồi muối Hemispheres: Kết hợp mousse bơ, truffle và kem chua - biểu tượng cho tinh thần sáng tạo phương Tây;Tôm hùm Nha Trang nướng Thermidor: Hương vị béo ngậy, đậm đà từ sốt nấm và phô mai; Sườn cừu New Zealand xốt sả và tỏi đen Lý Sơn: Sự kết hợp giữa ký ức du lịch và bản sắc Việt; Thăn bò Tomahawk Wagyu Úc MB4-5: Tượng trưng cho kỹ thuật nướng đỉnh cao, thịt mềm mọng và đậm vị.

Đội ngũ đầu bếp của nhà hàng Hemispheres và giải thưởng.

Từ lần đầu được ghi nhận vào năm 2023, Hemispheres đã trở thành điểm đến quen thuộc của giới sành ăn trong nước và quốc tế, đặc biệt là những thực khách yêu thích sự kết hợp giữa nguyên liệu bản địa và kỹ thuật chế biến phương Tây.

Trong năm 2024, Hemispheres đã tiến hành nâng cấp toàn diện về không gian và thực đơn. Không gian nhà hàng nay mang phong cách trẻ trung, hiện đại, thân thiện với trải nghiệm fine-dining đương đại. Đồng thời, thực đơn được làm mới với tinh thần ẩm thực toàn cầu giao thoa cùng bản sắc Việt, sử dụng nguyên liệu đặc sản như tỏi Lý Sơn, tiêu hồng Phú Quốc, quất Quảng An, tôm hùm Nha Trang…

Ông Nguyễn Công Chung, Giám đốc Ẩm thực kiêm Tổng Bếp trưởng Sheraton Hanoi Hotel chia sẻ: “Ba năm liên tiếp có mặt trong danh sách Michelin Selected là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ từ toàn đội ngũ. Chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần ẩm thực Việt ra thế giới".

Các món ăn thuộc thực đơn gọi món tại nhà hàng Hemispheres.

“Hemispheres không chỉ là biểu tượng ẩm thực của Sheraton Hanoi, mà còn là một điểm đến toàn cầu được công nhận. Chúng tôi tự hào khi thấy nỗ lực của đội ngũ đã tạo ra trải nghiệm ẩm thực mang bản sắc Việt với tiêu chuẩn quốc tế ” Bà Tiffany Hwang, Tổng Giám đốc Khách sạn Sheraton Hanoi cho biết.

Được vinh danh trong Michelin Guide 2025 không chỉ là niềm tự hào của Hemispheres, mà còn là minh chứng rõ ràng cho chất lượng ẩm thực Việt Nam đang ngày càng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.