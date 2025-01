Kaspersky và Ban Cơ yếu Chính phủ (VGISC) gia hạn Thoả thuận hợp tác

Có thể nói, Sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế số tại Việt Nam đã dẫn đến sự gia tăng tương ứng về rủi ro an ninh mạng, buộc cả các tổ chức công và tư nhân phải tăng cường công tác an ninh mạng của mình. Kể từ khi ký kết Thoả thuận hợp tác vào năm 2018, Kaspersky và VGISC đã phối hợp thực hiện nhiều sáng kiến nhằm nâng cao khả năng phòng thủ và giám sát mối đe doạ an ninh mạng quốc gia.

Việc gia hạn Thoả thuận hợp tác năm 2018 sẽ giúp tăng cường liên minh chiến lược và bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực chuyển giao công nghệ, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ chuyên gia, trao đổi kỹ thuật và xây dựng năng lực nhằm tăng cường bảo vệ không gian mạng của Việt Nam.

“Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số tại Việt Nam, được thúc đẩy bởi quá trình số hoá, đã dẫn đến nhu cầu đáng kể về việc củng cố an ninh mạng. Các tổ chức trong cả khu vực công và tư nhân đang ngày càng dễ bị tấn công mạng. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với một đối tác có cùng chí hướng như VGISC để đóng góp vào việc nâng cao cơ sở hạ tầng và hệ thống bảo mật máy tính đang phát triển của đất nước. Mối quan hệ đối tác lâu dài trong thời gian qua đã cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu của nhau và cùng phát triển các giải pháp tốt hơn giúp bảo vệ các mạng lưới tại Việt Nam.” Ông Eugene Kaspersky – CEO Kaspersky cho biết.

Thay mặt cho VGISC, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm – Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ Việt Nam đánh giá: “Kaspersky là đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều năm. Tôi rất vui mừng vì chúng tôi đang tăng cường quan hệ đối tác để nâng cao năng lực đổi mới và khả năng khai thác công nghệ một cách an toàn cho đất nước. Các mối đe doạ mạng của Việt Nam đã gia tăng đáng kể và tội phạm mạng đang ngày càng nâng cao chiến thuật, kỹ thuật và quy trình tấn công của mình. Việc chúng tôi hợp tác để tiếp tục phát triển năng lực phòng thủ mạng là điều vô cùng thích hợp trong thời điểm này.”

Dựa trên thoả thuận chung trong gia hạn Thoả thuận Hợp tác năm 2018, hai bên sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác đồng thời mở ra các lĩnh vực hợp tác mới trong tương lai.