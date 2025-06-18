Khai mạc Triển lãm chuyên đề Gốm sứ - Sơn son thếp vàng Hà Nội 2025

Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi triển lãm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP và công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Hà Nội trong năm 2025.

Triển lãm trưng bày hơn 320 sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu.

Với quy mô khoảng 500m², triển lãm giới thiệu hơn 320 mẫu sản phẩm thuộc ngành gốm sứ, sơn son thếp vàng và các sản phẩm làng nghề truyền thống. Không gian trưng bày được thiết kế theo phong cách mở, mang đến sự thân thiện, thẩm mỹ và thuận tiện cho khách tham quan, kết nối giao thương.

Phát biểu khai mạc tại triển lãm, ông Nguyễn Ánh Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Triển lãm chuyên đề nhằm trưng bày, giới thiệu, quảng bá và kết nối giao thương các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo ngành gốm sứ - sơn son thếp vàng của các nghệ nhân, chuyên gia, nhà thiết kế trẻ trên địa bàn TP. Hà Nội.

Triển lãm giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ngành gốm sứ - sơn son thếp vàng trên địa TP. Hà Nội học tập, tìm hiểu và đưa các thiết kế này vào sản xuất thực tế, cũng như từ các thiết kế này phát triển các sản phẩm mới của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường.

Đây cũng là dịp để công chúng, những người yêu thích, quan tâm đến ngành thủ công mỹ nghệ nói chung và ngành gốm sứ - sơn son thếp vàng nói riêng có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm tiêu biểu, đặc sắc, có giá trị thẩm mỹ cao được tạo ra từ đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, thợ giỏi.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm.

"Triển lãm là dịp để các sản phẩm gốm sứ - sơn son thếp vàng và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác, đặc biệt là những sản phẩm đạt chuẩn OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được giới thiệu rộng rãi tới đông đảo khách tham quan. Qua đó, không chỉ thúc đẩy hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại mà còn mở ra cơ hội hợp tác, kết nối cung - cầu, tạo động lực cho ngành thủ công mỹ nghệ phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập sâu rộng", ông Nguyễn Ánh Dương chia sẻ.

Triển lãm được diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7/2025 tại Điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP Thủ đô (Số 176 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội).