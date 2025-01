Khám bệnh, tặng quà cho người dân vùng cao khó khăn ở Lào Cai

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và GS. TS Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội dự và tặng quà cho người dân.

Cán bộ, bác sĩ Trường Đại học Y Hà Nội thăm khám sức khoẻ cho người dân xã Tả Van Chư.

Tả Van Chư là một trong ba xã khó khăn của huyện Bắc Hà, có gần 400 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp tự cung, tự cấp. Nhiều người dân chưa được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân, tặng 10 con lợn giống cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 500 cây lê giống cho thanh niên địa phương thực hiện mô hình “vườn cây sinh kế”, 500 áo ấm cho người dân xã Tả Van Chư.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, cho biết bên cạnh các hoạt động nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma tuý, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý luôn quan tâm đến các hoạt động nghĩa tình, hướng về cơ sở, đặc biệt vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính, Phó Cục trưởng C04 và GS. TS Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội tặng quà cho người dân.

Thông qua những hoạt động như này góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ công an nói chung và cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý nói riêng gần dân, giúp đỡ và đùm bọc nhân dân. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chung tay phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý.

Nhân dịp này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tặng Công an xã Tả Van Chư 01 bộ máy vi tính để cán bộ, chiến sỹ có điều kiện tốt hơn trong công tác, chiến đấu, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã Tả Van Chư, mang đến cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà cảm ơn tình cảm của đoàn đã dành cho người dân xã Tả Van Chư. Ông Khoa cho biết Bắc Hà còn nhiều xã khó khăn mong nhận được sự quan tâm, tấm lòng cao cả của các tổ chức, doanh nghiệp và các vị mạnh thường quân để giúp đỡ về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân nói riêng và các hành động thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.