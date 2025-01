Kiến tạo nhiều giá trị cho cộng đồng, FPT được Asia-Pacific Stevie Awards 2023 vinh danh nhiều hạng mục giá trị

Trong đó, FPT là công ty Việt Nam có đến 02 giải Vàng, 01 giải Bạc, 03 giải Đồng tại 06 hạng mục giải thưởng. Được biết, năm nay, giải thưởng tiếp nhận 800 đề cử đến từ 29 quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và hơn 150 chuyên gia trên toàn thế giới đã cùng tham gia bỏ phiếu công khai đánh giá và bình chọn các sản phẩm, giải pháp để chọn ra các giải Vàng, Bạc, Đồng ở các hạng mục giải thưởng.

Cụ thể, ở hạng mục sáng tạo trong hoạt động trách nhiệm xã hội, FPT được vinh danh giải Đồng vì đã đồng hành cùng Việt Nam kiến tạo một tương lai hạnh phúc. Ban giám khảo (BGK) là các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đánh giá các hoạt động trách nhiệm xã hội của FPT không chỉ được triển khai trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, tạo công ăn việc làm mà còn tạo ra những giá trị lâu dài cho xã hội, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, BGK cũng khẳng định, các hoạt động tránh nhiệm xã hội của FPT có tính truyền cảm hứng cao và là một ví dụ điển hình trong việc tạo ra các lợi ích lâu dài cho xã hội. Chẳng hạn như Trường Hy Vọng - Trường nuôi dạy trẻ em mồ côi do Covid-19 đón nhận 200 học sinh đầu tiên trong năm 2022; Chương trình Nâng bước em đến trường với 250 cây cầu được xây dựng trên toàn quốc….

BGK cũng đánh giá cao việc FPT đầu tư phát triển các giải pháp công nghệ giúp nâng cao cơ hội tiếp công nghệ và cải thiện chất lượng cuộc sống như Hệ sinh thái Quản lý bệnh viện thông minh FPT.eHospital 2.0+ phục vụ khoảng 50 triệu lượt khám bệnh mỗi năm góp phần nâng cao chất lượng khám/chữa bệnh và trải nghiệm cho người dân; VioEdu - nền tảng trực tuyến tích hợp công cụ dạy - học ưu việt cho cả học sinh, giáo viên và nhà trường với 15 triệu người dùng và 1,8 triệu tài khoản hoạt động thường xuyên…

Bằng việc góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu ngành CNTT Việt Nam trên bản đồ công nghệ số thế giới, FPT cũng được vinh danh giải Đồng ở hạng mục Sáng tạo trong mở rộng thị trường quốc tế. Theo đó, năm 2022, nhờ sự chuyển dịch mạnh mẽ sang cung cấp dịch vụ CNTT tổng thể và toàn diện từ khâu tư vấn, thiết kế, phát triển đến triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn cho các doanh nghiệp hàng đầu thế giới khắp các châu lục, lần đầu tiên, doanh số ký của FPT từ thị trường nước ngoài đạt 01 tỷ USD. Với kết quả này, FPT đã được Bộ TT&TT tặng bằng khen về việc đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thị trường quốc tế năm 2022.

Cũng trong năm 2022, Tập đoàn đã mở mới 04 văn phòng tại Mỹ, Đan Mạch, Nhật Bản và Thái Lan. Mới đây nhất, văn phòng thứ 2 của FPT tại Trung Quốc cũng vừa được khai trương nhắm đến ngành phần mềm ô tô tại thị trường Trung Quốc nói riêng và thị trường toàn cầu nói chung.

Đặc biệt nhất FPT còn nhận được 2 giải Vàng ở hạng mục Sáng tạo trong lĩnh vực mua sắm và Thương mại điện tử (Award for Innovation in Shopping or E-commerce Websites) và hạng mục Xây dựng, Sản xuất hoặc Vật liệu (Award for Innovation in Construction, Manufacturing or Materials), FPT được vinh danh là một trong số ít các công ty được Ban tổ chức nêu bật trong Thông cáo báo chí về giải thưởng.

Cụ thể ở hạng mục Sáng tạo trong lĩnh vực mua sắm và Thương mại điện tử, FPT đạt giải thưởng về việc giúp khách hàng triển khai các sáng kiến số nâng cao trải nghiệm người dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử. Ở hạng mục Xây dựng, Sản xuất hoặc Vật liệu, giải pháp SoundAI - giải pháp phát hiện bất thường về âm thanh để tự động hóa quá trình kiểm tra sản phẩm cho nhà máy thông minh được đánh giá cao về tính sáng tạo và ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, mở ra hướng phát triển mới về kiểm định chất lượng, tối ưu chi phí cho nhà máy 4.0.

Ở hạng mục sáng tạo trong chuyển đổi số, Dịch vụ Tư vấn chuyển đổi số của FPT được trao giải Đồng. Trong đó, hội đồng nhận định Phương pháp luận FPT Digital Kaizen™ - phương pháp Chuyển đổi số toàn diện được đúc kết từ hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin của FPT là một điểm sáng trong các đề cử giải năm nay.

Một giải pháp khác của FPT là FPT.IDCheck - Giải pháp chống giả mạo xác thực số - cũng đạt giải Bạc ở hạng mục Sáng tạo trong chuyển đổi số - Lĩnh vực Dịch vụ Tài chính. FPT.IDCheck là giải pháp được tích hợp giữa dịch vụ xác thực thẻ CCCD gắn Chip và Công nghệ AI chống giả mạo xác thực đạt tiêu chuẩn Quốc tế (ISO-30107), trên nền tảng ứng dụng xác thực thẻ CCCD gắn Chip của Bộ Công An. FPT đã hoàn thiện ứng dụng FPT.IDCheck kết hợp cùng thiết bị đầu đọc thẻ CCCD gắn chip, tạo ra bộ giải pháp toàn diện giúp tháo gỡ rủi ro về giả mạo xác thực trong giao dịch với độ chính xác lên tới 100%, tiết kiệm chi phí nhân sự và thời gian xử lý giao dịch, nâng cao chất lượng trải nghiệm trong giao dịch số.

Nhờ đó, giải pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ số, đảm bảo các khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ từ xa, đồng thời, các đơn vị cung cấp dịch vụ có thể ghi nhận xác thực định danh với mức độ an toàn tối đa. Giải pháp đã được đưa vào ứng dụng tại nhiều tổ chức tài chính - ngân hàng, doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit), Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS (JACCS), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)…

Có thể nói, trong suốt 35 qua, FPT đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cấp hệ sinh thái công nghệ Made by FPT dựa trên các công nghệ dẫn đầu xu hướng như AI, Cloud, Big Data, Blockchain, Hyper Automation để phát triển và cung cấp các sản phẩm, giải pháp, nền tảng có tính mở, tin cậy và linh hoạt, thông minh, bảo mật và có tính ứng dụng cao mang lại những giá trị thiết thực và hiệu quả cho nhiều triệu người dân Việt Nam, hàng chục nghìn doanh nghiệp và tổ chức trên phạm vi toàn cầu trong mọi lĩnh vực.

Năm nay, kỷ niệm 35 năm hình thành và phát triển, FPT khát vọng tiếp tục song hành cùng mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp trên hành trình không ngừng kiến tạo trải nghiệm hạnh phúc thông qua những dịch vụ, giải pháp sáng tạo, vượt trội về công nghệ. Tập đoàn kỳ vọng dựa trên các công nghệ mới như Cloud, AI, Blockchain..., sẽ kiến tạo các nền tảng, giải pháp số phục vụ hàng trăm nghìn doanh nghiệp, hàng chục triệu người dùng và đạt đẳng cấp thế giới.