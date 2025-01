Lễ trao giải Oscar 2024: Nụ cười và giọt nước mắt

Tượng Oscar trên thảm đỏ lễ trao giải lần thứ 96 ở Nhà hát Dolby ở Hollywood, California (Mỹ), ngày 9-3 - Ảnh: AFP.

Buổi lễ có diễn biến hấp dẫn, tiết tấu nhanh, các bài phát biểu cảm động. Điểm nhấn năm nay có lẽ là sự xuất hiện của chú chó Messi và màn khỏa thân của John Cena. Đặc biệt, tác phẩm Oppenheimer đoạt 7 Oscar gồm Phim hay nhất, Nam chính, Đạo diễn, Quay phim, Dựng phim, Nam phụ và Nhạc phim gốc. Phim tài liệu hay nhất thuộc về phim Ukraine, 20 Days in Mariupol.

Ê kíp của Oppenheimer lên sân khấu để ăn mừng chiến thắng vang dội của Oppenheimer tại Oscar 2024 với 7 tượng vàng, trong đó có Phim hay nhất - Ảnh: GETTY IMAGES.

Nhà sản xuất phim Emma Thomas của Oppenheimer, vợ đạo diễn Christopher Nolan, phát biểu nhận giải - Ảnh: GETTY IMAGES.

Emma Stone không cầm được nước mắt khi nhận giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ hai trong sự nghiệp - Ảnh: GETTY IMAGES.

Emma Stone thắng giải Oscar thứ hai trong sự nghiệp với vai diễn đầy lăn xả trong Poor Things. Tượng vàng đầu tiên của Emma Stone là vai chính trong La La Land, đóng cùng Ryan Gosling. Như vậy là Lily Gladstone đã không thể làm nên lịch sử khi là người Mỹ bản địa đầu tiên thắng Oscar hạng mục diễn xuất.

Christopher Nolan (phải) trên bục nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Ông ôm chầm lấy người bạn, người đàn anh lớn trong ngành điện ảnh Steven Spielberg trong phút giây xúc động của mình - Ảnh: GETTY IMAGES.

Đạo diễn của Oppenheimer, Christopher Nolan thắng giải Đạo diễn hay nhất. Đây là tượng vàng đầu tiên cho Nolan trong số 8 đề cử. Ông đã ôm hôn nồng nhiệt người trao giải Steven Spielberg. Trước đó, Noland đã thắng giải tại Quả cầu vàng, BAFTA, Critics Choice và Hiệp hội Đạo diễn Mỹ.

Nolan viết kịch bản Oppenheimer và sản xuất bộ phim cùng với vợ ông là Emma Thomas. Phim nhận được 13 đề cử Oscar và đã thắng hai giải quan trọng khác là Nam chính và Nam phụ. Phim Oppenheimer thu về hơn 957 triệu USD phòng vé toàn cầu.

Nam diễn viên người Ireland Cillian Murphy giành giải Nam chính xuất sắc nhất cho màn hóa thân thành tiến sĩ Robert Oppenheimer - Ảnh: GETTY IMAGES.

Nam diễn viên người Ireland Cillian Murphy là Nam chính hay nhất tại Oscar 2024, với màn thể hiện “cha đẻ bom nguyên tử” J. Robert Oppenheimer trong phim Oppenheimer. Đây là tượng vàng Oscar đầu tiên cho Murphy, người được biết đến nhiều trong vai Thomas Shelby trong series Netflix Peaky Blinders.

Chiến thắng này khép lại một mùa giải thưởng thành công cho nam diễn viên 47 tuổi. Trước khi đến với Oscar, anh đã thắng Quả cầu vàng, BAFTA và SAG. Cillian Murphy được biết đến là người kín tiếng và là “chàng thơ” của đạo diễn Christopher Nolan. Hai người đã hợp tác với nhau nhiều năm và Murphy đã xuất hiện trong các phim của đạo diễn này như Batman “Dark Knight” hay Inception.

Chỉ còn lại 4 hạng mục lớn cuối cùng: Nam chính, Nữ chính, Đạo diễn và Phim hay nhất.

Billie Eilish và anh trai Finneas O'Connell lên nhận giải thưởng Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất cho What Was I Made For? - Ảnh: GETTY IMAGES

Sau khi What Was I Made For? của phim Barbie được trình diễn trên sâu khấu, ca khúc này thắng luôn hạng mục Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất. Billie Eilish và anh trai Finneas O'Connell lên nhận giải.

Như vậy là Barbie không về nhà tay trắng. Billie Eilish nhận giải Oscar thứ hai. Năm 2022, cô cũng chiến thắng hạng mục này với ca khúc No Time to Die trong loạt phim James Bond do tài tử Daniel Craig đóng chính.

Nhà soạn nhạc Ludwig Goransson nhận giải Nhạc phim gốc hay nhất cho âm nhạc trong Oppenheimer. Bộ phim Oppenheimer vươn lên dẫn đầu đêm trao giải sau khi thắng thêm giải Nhạc phim gốc hay nhất.

Hai nhà thiết kế âm thanh người Anh Tarn Willers (trái) và Johnnie Burn nhận giải Âm thanh hay nhất - Ảnh: GETTY IMAGES.

Sau màn trình diễn sôi động với ca khúc The Fire Inside từ phim Flamin' Hot, khán phòng đến với giải thưởng tiếp theo. The Zone of Interest thắng giải thứ 2 trong tối nay (giờ Mỹ) ở hạng mục Âm thanh hay nhất.

Diễn viên Ramy Youssef, nhận giải Phim ngắn người đóng hay nhất thay đạo diễn Wes Anderson - Ảnh: GETTY IMAGES.

The Wonderful Story of Henry Sugar thắng giải Phim ngắn người đóng hay nhất. Phim phát sóng trên Netflix, do Wes Anderson đạo diễn, với sự tham gia của nam tài tử Benedict Cumberbatch (đóng Doctor Strange, Sherlock Holmes…) và Ralph Fiennes (vai diễn nổi bật là Voldemort trong Harry Potter).

Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của gã quý tộc Henry Sugar (Benedict Cumberbatch). Bộ phim gửi gắm thông điệp nhẹ nhàng nhưng mang đầy giá trị về mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần. Đạo diễn Wes Anderson thắng giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng lại không có mặt tại lễ trao giải.

Giải Quay phim hay nhất được trao cho nhà làm phim người Hà Lan gốc Đan Mạch Hoyte van Hoytema với Oppenheimer, ông từng hợp tác với Nolan nhiều lần trong Dunkirk, Interstella, Tenet - Ảnh: GETTY IMATES.

Oppenheimer cân bằng 3 giải thưởng với Poor Things sau khi thắng ở hạng mục Quay phim hay nhất.

Đoàn phim 20 Days in Mariupol nhận Oscar Phim tài liệu hay nhất.

Giải Phim tài liệu hay nhất của Oscar 2024 thuộc về 20 Days in Mariupol. Phim kể về những ngày đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại thành phố Mariupol của Ukraine.

Theo lời đạo diễn Mstyslav Chernov, đây là giải Oscar đầu tiên của Ukraine. Tuy nhiên, ông ước ông không bao giờ phải làm bộ phim này và chiến sự chưa từng xảy ra.

(Từ phải sang trái) Nhà làm phim người Canada Ben Proudfoot, nhà soạn nhạc Kris Bowers và cô bé Porche Brinker - nhân vật trong phim The Last Repair Shop - lên nhận giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất - Ảnh: GETTY IMAGES.

Sau ít phút giải lao, lễ trao giải tiếp tục với hạng mục Phim tài liệu ngắn hay nhất. Giải thưởng thuộc về The Last Repair Shop. Kết quả được cho là không có gì ngạc nhiên khi The Last Repair Shop được coi là có tầm cỡ như Oppenheimer ở hạng mục phim tài liệu ngắn.

Nhà dựng phim Jennifer Lame nhận giải thưởng Dựng phim hay nhất cho phim Oppenheimer - Ảnh: GETTY IMAGES.

Oppenheimer giành giải thưởng thứ hai ở hạng mục Dựng phim hay nhất.

Đoàn phim Godzilla Minus One đem cả mô hình các dạng của Godzilla lên bục nhận giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc để thay thế "diễn viên chính" Godzilla không thể tham dự - Ảnh: GETTY IMAGES.

Tiếp nối là niềm vui, Oscar cho điện ảnh Nhật Bản khi giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc thuộc về phim Godzilla Minus One.

Cho tới nay, Godzilla Minus One (đạo diễn Takashi Yamazaki) đã đạt hơn 100 triệu USD doanh thu toàn cầu. Bộ phim gây sốt khi có hiệu ứng hình ảnh xuất sắc dù chỉ có kinh phí 15 triệu USD.

Chú chó Messi đeo nơ như đang mặc bộ tuxedo lịch lãm, ngồi dưới hàng ghế khán giả của Oscar 2024 - Ảnh: GETTY IMAGES.

Bất ngờ lớn tại Oscar năm nay, dù đã được thông báo sẽ không được tham dự lễ trao giải, chú chó Messi vẫn xuất hiện dưới hàng ghế khán giả cùng huấn luyện viên. Chú ta ngay lập tức chiếm spotlight khi cứ thi thoảng camera chương trình lại lia vào góc cận của Messi như thể một siêu sao điện ảnh.

Messi là "diễn viên bốn chân" đóng vai chú chó Snoop trong bộ phim giành giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất - Anatomy of a Fall. Nhờ diễn xuất và vẻ đáng yêu của mình, chú chó Border Collie này luôn chiếm trọn trái tim khán giả từ Liên hoan phim Cannes đến nay. Messi cũng đã giành giải Palm Dog của Liên hoan phim Cannes dành cho màn trình diễn xuất sắc nhất của một chú chó trong phim điện ảnh.

Robert Downey Jr. giơ cao tượng vàng Nam phụ xuất sắc nhất - Ảnh: GETTY IMAGES.

Quan Kế Huy - Nam phụ hay nhất Oscar 2023 - xuất hiện cùng 4 chủ nhân tượng vàng để nói lời tri ân 5 đề cử cho hạng mục Nam phụ hay nhất năm nay.

Robert Downey Jr giành chiến thắng với vai diễn trong Oppenheimer. Diễn viên Robert Downey Jr đóng vai Lewis Strauss, cựu chủ tịch Ủy ban Năng lượng nguyên tử Mỹ, người đã thực hiện chiến dịch hậu trường nhằm tước bỏ quyền miễn trừ an ninh của J. Robert Oppenheimer. Nỗ lực của Strauss sau đó bị vạch trần tại phiên điều trần ở Quốc hội.

Các nhà phê bình khen ngợi Downey vì đã đóng vai trái ngược với kiểu anh hay vào vai. Mặc dù Downey có hóa thân đa dạng nhưng có lẽ anh được nhớ đến nhiều nhất qua vai siêu anh hùng Marvel Iron Man.

Trước đó, Downey đã giành giải Quả cầu vàng và SAG cho vai diễn trong Oppenheimer và được xem là ứng cử viên hàng đầu cho Oscar 2024. Nam diễn viên nhận được đề cử Oscar đầu tiên khi đóng vai Charlie Chaplin trong phim Chaplin năm 1992.

Đạo diễn người Anh Jonathan Glazer (người cầm tượng) nhận giải Oscar Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất cho The Zone of Interest.

The Zone of Interest (Vương quốc Anh) giành giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Bộ phim đã làm nên lịch sử khi là phim Anh đầu tiên đoạt giải ở hạng mục này.

Phim do đạo diễn người Anh Jonathan Glazer chỉ đạo, cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của Martin Amis. Bối cảnh là những năm 1940, xoay quanh cuộc sống của gia đình người chỉ huy trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan, lấy đề tài thảm họa diệt chủng để lên án sự thờ ơ của con người.

Diễn viên, cựu đô vật John Cena bất ngờ xuất hiện trần như nhộng để công bố giải thưởng Thiết kế trang phục xuất sắc nhất, đây có thể là liên hệ đến câu đùa "Các bạn không thể thấy tôi" nổi tiếng trên Internet - Ảnh: GETTY IMAGES.

John Cena (trái) "mượn tạm" tấm vải che thân để trở về cánh gà cùng nhà thiết kế thời trang Holly Waddington - Ảnh: GETTY IMAGES.

Thật kỳ quặc khi cựu đô vật kiêm diễn viên John Cena khỏa thân ra sân khấu, chỉ che bộ phận nhạy cảm bằng chiếc phong bì. John Cena công bố hạng mục Thiết kế trang phục xuất sắc.

Cú ăn ba đầu tiên của Oscar 2024 thuộc về Poor Things khi chiến thắng 3 hạng mục Làm tóc và trang điểm xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc, Thiết kế trang phục xuất sắc. Poor Things là tác phẩm 18+ do chủ nhân tượng vàng Oscar (trong La La Land) Emma Stone đóng chính.

Ba nhà tạo mẫu (từ trái sang phải) Mark Coulier, Nadia Stacey và Josh Weston nhận giải Hóa trang xuất sắc nhất cho phim Poor Things.

Nhà thiết kế người Anh Holly Waddington nhận giải Thiết kế trang phục xuất sắc nhất cho phim Poor Things - Ảnh: GETTY IMAGES.

Giải thưởng tiếp theo là Làm tóc và trang điểm xuất sắc đã thuộc về Poor Things. Đây là giải mà bộ phim Maestro của Bradley Cooper rất được kỳ vọng. Có thể Cooper sẽ ra về tay trắng tối nay.

Biên kịch Cord Jefferson phát biểu nhận giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cho phim American Fiction - Ảnh: GETTY IMAGES.

American fiction thắng giải Oscar cho kịch bản chuyển thể hay nhất, vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Oppenheimer hay Barbie.

Từng giành giải "Sự lựa chọn của công chúng" tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, American Fiction có nội dung châm biếm về vấn đề phân biệt chủng tộc, các phương tiện truyền thông và cách người da trắng tiếp nhận văn hóa của người da màu.

Đây là tác phẩm đầu tay của nhà biên kịch Cord Jefferson (41 tuổi), được chuyển thể từ tiểu thuyết "Erasure" của nhà văn Percival Everett.

Đồng biên kịch Justine Triet (phải) và Arthur Harari nhận giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất - Ảnh: GETTY IMAGES.

Lễ trao giải tiếp tục với hạng mục Kịch bản gốc hay nhất. Giải thưởng về tay Anatomy of a Fall. Trước đó, bộ phim đã đoạt giải Cành cọ vàng Liên hoan phim Cannes 2023.

Tác phẩm của đạo diễn người Pháp Justin Triet kể về hành trình nhân vật nữ Sandra minh oan trước tòa về cái chết của chồng mình, qua đó mở ra góc khuất hôn nhân.

Đạo diễn Hayao Miyazaki đã thắng giải Oscar thứ hai cho bộ phim hoạt hình The Boy and the Heron. Bộ phim đứng số 1 tại phòng vé Bắc Mỹ khi công chiếu vào năm 2023, thu về 13 triệu USD.

The Boy and the Heron kể về Mahito Maki, 12 tuổi. Mẹ của cậu bé chết trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Tokyo trong Thế chiến 2.

Maki bắt đầu cuộc sống mới sau khi cha cậu bé, một chủ nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu, kết hôn với em gái của mẹ Maki và cả nhà cùng đến sống ở vùng nông thôn.

Miyazaki, 83 tuổi, được coi là một trong những đạo diễn hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới với vô số phim do Studio Ghibli mà ông đồng sáng lập cùng Isao Takahata và Toshio Suzuki sản xuất vào năm 1985.

Trước đây, bộ phim Spirited Away của Miyazaki đã đoạt giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất vào năm 2003.

Từ trái sang phải: Brad Booker, Dave Mullins and Sean Lennon nhận Oscar cho Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất tại Oscar 2024.

Tiếp tục là hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất. "Thần sấm" Chris Hemsworth và Anya Taylor Joy là người công bố. Tượng vàng về tay War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko.

Da'Vine Joy Randolph nhận giải Nữ phụ hay nhất Oscar 2024 - Ảnh: REUTERS.

Đây là giải Oscar đầu tiên của nữ diễn viên người da màu người Mỹ Da'Vine Joy Randolph.

Cô đã thống trị mùa giải thường tiền Oscar với Quả cầu vàng, Critics Choice, BAFTA và cả SAG cho vai quản lý quán ăn tự phục vụ trong phim The Holdovers. Bộ phim do Alexander Payne đạo diễn, kể về 3 người gặp nhau tại Học viện Barton trong kỳ nghỉ Giáng sinh năm 1970.

Toàn bộ đề cử các hạng mục giải Oscar có ở cuối bài. Phim, người đoạt giải sẽ được in đậm

Oppenheimer, bộ phim chính kịch của đạo diễn Christopher Nolan về cha đẻ bom hạt nhân, đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho hạng mục Phim hay nhất, cũng như hạng mục Nam diễn viên phụ hay nhất cho Robert Downey Jr.

Đặc biệt, Oppenheimer có cơ hội mang về giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Cillian Murphy, người đang cạnh tranh sít sao với Paul Giamatti của The Holdovers.

"Oppenheimer có mọi thứ, quy mô, tầm cỡ, tầm quan trọng", Hãng tin AFP trích lời một người bỏ phiếu.

Đường đua Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hứa hẹn gay cấn không kém với sự cạnh tranh của Emma Stone - chủ nhân tượng vàng Oscar cho vai diễn trong La La Land - với màn trình diễn táo bạo và ấn tượng trong Poor Things.

Đối thủ của Emma Stone là Lily Gladstone trong Killers of the Flower Moon cũng ấn tượng không kém, chưa kể ưu thế về lịch sử khi cô có cơ hội trở thành người Mỹ bản địa đầu tiên giành giải Oscar về diễn xuất.

Về các tiết mục biểu diễn trong chương trình, khán giả đang rất trông chờ màn trình diễn I'm Just Ken của Ryan Gosling trong phim Barbie. Nam diễn viên này đã "chơi lớn" khi tuyên bố thuê tới 65 vũ công nam hỗ trợ tiết mục.

Ngoài ra, Billie Eilish cũng sẽ góp mặt và trình diễn ca khúc What Was I Made For?. Billie Eilish đã chiến thắng giải "Bài hát của năm" tại lễ trao giải Grammy lần thứ 66 với ca khúc này, vốn là nhạc phim cho Barbie.