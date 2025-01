LG mang gì đến CES 2023?

Bởi bên cạnh rất nhiều sản phẩm mới, nhiều bộ sưu tập mới với những tính năng được cải tiến rất đáng chú ý, thiết kế mới mang đậm phong cách thời đại, thì màn trình diễn của những bức tường OLED thật sự gây choáng ngợp.

Cũng không có gì ngạc nhiên khi các sản phẩm của LG đã ôm trọn 28 giải thưởng sáng tạo tại CES 2023, đây được xem là một trong những kỳ triển lãm thành công nhất của tập đoàn điện tử xứ Hàn khi giành tới 3 giải sáng tạo xuất sắc nhất cho TV OLED.

Có thể thấy, tiếp tục mang đến “Cuộc sống tốt đẹp hơn dành cho mọi người” (Better Life For All), LG một lần nữa khẳng định những hướng đi đúng đắn của mình khi chú trọng đến thiết kế và công nghệ để ngày càng mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cùng nhìn lại những sản phẩm đã được LG mang đến trình diễn tại CES 2023, và dự đoán những sản phẩm nào sẽ được nhà sản xuất này giới thiệu đến người tiêu dùng trong năm nay.

Ở dòng máy tính xách tay, LG Gram UltraSlim và LG Gram Style sẽ là hai mẫu laptop được cải tiêns đáng kể để mang đến trải nghiệm tuyệt vời hơn cho người dùng. Trong đó, LG gram Ultraslim hoàn toàn mới mã hiệu 15Z90RT là mẫu Gram mỏng nhất từ trước đến nay, được thiết kế dành cho thế hệ người dùng thường xuyên di chuyển, đề cao tính tiện dụng.

Sản phẩm có trọng lượng siêu nhẹ, chỉ 998 gram, độ dày (khi đóng) chỉ 10,99 mm. Mặc dù rất mỏng nhẹ nhưng LG Gram UltraSlim có chất lượng hình ảnh và khả năng xử lý tác vụ ấn tượng, được trang bị màn hình OLED 15,6inch, cùng lớp phủ Phản xạ ánh sáng thấp (AGLR) chống lóa, vi xử lý Intel® Raptor Lake thế hệ thứ 13 với Lõi hiệu suất cao (P-Core).

Bên cạnh LG Gram UltraSlim, LG cũng mang đến CES 2023 dòng máy tính thời trang LG Gram Style được đề cao thiết kế tinh tế, tăng tính thẩm mỹ.

Sản phẩm có 2 phiên bản với 2 kích thước khung hình là 16inch (16Z90RS) và 14inch (14Z90RS). Mặc dù chú trọng đến tính thẩm mỹ, nhưng LG Gram Style vẫn được trang bị màn hình OLED Anti-Glare Low Reflection với tỷ lệ 16:10, tốc độ làm mới cao và có CPU P-Core Intel Raptor Lake thế hệ thứ 13, cùng ổ đĩa thể rắn (SSD) Gen4 NVMe™. Giống như tất cả các kiểu máy khác trong dòng LG Gram 2023, cả 16Z90RS và 14Z90RS đều được hỗ trợ kết nối Thunderbolt 4 và HDMI.

Dòng sản phẩm thứ 2 được LG mang đến trình diễn tại CES 2023 phải kể đến TV LG OLED.

Là nhà sản xuất TV OLED hàng đầu thế giới, với sự ưu thế vượt trội về chất lượng hình ảnh, tạo ra màu sắc rực rỡ, chính xác với màu đen sâu ấn tượng và tỷ lệ tương phản cao cho hình ảnh sống động như thật.

Các sản phẩm TV OLED 2023 của LG với 3 đại diện chính là OLED evo Z3, OLED G3 và OLED C3. Đây đều là các dòng TV mới, được nâng cấp về độ sáng và độ chính xác màu cao, cũng như độ rõ nét và chi tiết đáng kinh ngạc nhờ công nghệ LG OLED evo và Bộ xử lý AI α9 Gen6 mới. Một điểm nâng cấp quan trọng khác được ứng dụng cho dòng OLED evo G3 là công nghệ Brightness Booster Max của LG, kết hợp kiến trúc điều khiển ánh sáng hoàn toàn mới và các thuật toán tăng cường ánh sáng để tăng độ sáng lên tới 70%.

Được thiết kế cho trải nghiệm rạp chiếu phim tại gia đẳng cấp nhất, LG OLED TV tiếp tục hỗ trợ khả năng nâng cao hình ảnh và âm thanh của Dolby Vision và Dolby Atmos. Chưa dừng lại ở đó, năm nay LG còn mang đến cho dòng TV OLED của hãng khả năng tích hợp liền mạch với loa soundbar mới nhất của LG, để mang đến âm thanh vòm đa kênh vượt trội.

Một trong những dòng sản phẩm chủ đạo của LG phải kể đến dòng màn hình Gaming UltraGear được sử dụng tấm nền OLED 240Hz. Theo đó, mẫu màn hình chơi game cao cấp UltraGear™ OLED (27GR95QE và 45GR95QE) được trang bị tấm nền OLED 240Hz đầu tiên trên thế giới, trong khi các mẫu màn hình 27 và 45inch mới có thời gian phản hồi phá kỷ lục dưới 0,03 mili giây, cho với chất lượng hình ảnh chiếu sáng vượt trội, màu sắc chính xác, sống động như thật.

Nhờ vào những công nghệ hiển thị tiên tiến này mà các mẫu màn hình gaming của LG làm thỏa mãn cơn khát công nghệ mà giới game thủ trông đợi. Trong đó đáng kể dến là LG UltraGear 27GR95QE-B với tấm nền kích cỡ 27inch, sử dụng dùng tấm nền OLED do LG phát triển, độ phân giải 2K, bao phủ 98.5% dải màu DCI-P3, tần số quét cao 240Hz và có độ tương phản cao 1,500,000:1. Màn hình này cũng đã nhận được chứng nhận AMD FreeSync và Nvida G-Sync, tốc độ phản hồi chỉ 0.3ms GtG.

Ở ngành hàng gia dụng, LG tự hào mang đến mẫu tủ lạnh đổi màu MOODUP. Đây là một trong những xu hướng cực mới, cực hot và hứa hẹn sẽ mang đến một xu hướng tiêu dùng mới trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Chiếc tủ lạnh MOODUP với gam màu đỏ truyền cảm hứng sẽ là một ví dụ tiêu biểu cho sự khai phá miền đất mới này của LG, nó sẽ tạo thành điểm nhấn sáng tạo độc đáo cho căn bếp của gia chủ nơi nó hiện diện.

Còn nhớ khi lần đầu tiên được “nhá hàng” tại IFA 2022, chiếc tủ lạnh đầy màu sắc này đã nhanh chóng tạo làn gió mới, thổi vào các thiết bị gia dụng cao cấp. Sự xuất hiện lần này với sắc màu Viva Magenta, bảng điều khiển cửa trên của tủ lạnh là nơi hiện diện các thông tin với tổng cộng 23 tùy chọn màu sắc sang trọng.

Sự hiện diện của sản phẩm này trong căn bếp sẽ khiến không gian càng trở nên hiện đại và truyền cảm hứng hơn, biến nơi đây thành “thánh địa” thể hiện phong cách rất riêng của chủ nhân.

Cùng hiện diện trong ngành hàng gia dụng LG là điều hòa không khí ARTCOOL Gallery. Đây là dòng sản phẩm được đánh giá là có tính sáng tạo tiên phong của LG. Với màn hình LCD đến 27inch và các tùy chọn nâng cấp mới, chiếc máy điều hòa bên cạnh khả năng làm mát và sưởi ấm cũng như hiển thị tất cả các nội dung được cá nhân hóa để phù hợp thông qua ứng dụng độc quyền LG ThinQ.

Với thiết kế hoàn toàn mới, điều hòa không khí LG ARTCOOL Gallery sẽ như một tác phẩm tranh ảnh nghệ thuật bắt mắt, vượt lên trên mọi chuẩn mực của một chiếc điều hòa thông thường.

Ngoài tính năng làm mát và sưởi ấm, giúp tiết kiệm điện năng nhờ vào máy ép biến tần DUAL Inverter Compressor™, khả năng tạo ra luồng không khí 3 chiều với tiếng ồn thấp… LG ARTCOOL Gallery mang đến một cuộc sống thoải mái và dễ chịu hơn cho người dùng, ngay cả trong khi ngủ.

Bộ sưu tập Thiết bị gia dụng có thiết kế tối giản cũng được LG ra mắt tại CES 2023 nhằm đến đáp ứng nhu cầu lựa chọn toàn diện, đồng nhất, để tạo nên một diện mạo mới cho căn bếp của gia đình bạn. Sản phẩm được thiết kế tinh tế, tối giản, dễ dàng kết hợp với tất cả phong cách thiết kế nội thất hiện đại nhất.

Bộ sưu tập được đánh giá là bước đi thông minh, tập trung vào vấn đề cốt lõi nhất là tính năng của sản phẩm thay vì những đường nét thiết kế quá hoa mĩ, không cần thiết. Sử dụng ngôn ngữ thiết kế tối giản độc đáo, bộ sưu tập bao gồm máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, máy rửa chén, lò nướng chính là biểu tượng cho một thế hệ thiết bị gia dụng phản ánh lối sống bền vững của phần lớn người tiêu dùng hiện nay.

Tất nhiên, nói tới LG không thể không nói tới Bộ sưu tập LG Signature. Tại CES 2023, LG đã trình làng BST LG Signature thế hệ thứ 2 bao gồm các sản phẩm cao cấp bậc nhất của hãng. Các thiết bị thuộc BST LG SIGNATURE đều được trang bị các công nghệ độc quyền của LG, cùng hàng loạt các tính năng nâng cao nhằm mang đến sự tiện lợi tối đa, tăng tính thẩm mỹ hiện đại, thiết lập nên cuộc sống thông minh, bền vững và sang trọng hơn mà thế hệ người dùng hiện nay đang nhắm tới.

Và cuối cùng, không thể không kể đến LG ThinQ™ UP công bố ra mắt toàn cầu các thiết bị gia dụng có thể nâng cấp LG ThinQ™ UP bao gồm tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, lò nướng và máy rửa bát. Có khả năng thích ứng với các nhu cầu riêng biệt và lối sống luôn thay đổi của người tiêu dùng hiệ đại, các thiết bị của LG cho phép người dùng tận hưởng các tính năng và chức năng mới mà không cần phải mua thêm bất kỳ sản phẩm nào.

Chính thức ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 1 năm 2022, LG ThinQ UP chuẩn bị được tung ra thị trường quốc tế từ tháng 3 năm nay tại Mỹ, và sẽ sớm có sẵn ở các thị trường trọng điểm khác.

Các thiết bị LG ThinQ UP có thể kết hợp các tính năng mới trong suốt vòng đời của chúng, mang lại nhiều giá trị hơn cho người dùng theo thời gian. LG sẽ liên tục phát triển các bản cập nhật phần mềm và tiện ích bổ sung phần cứng dễ cài đặt, cung cấp các tùy chọn chuyên biệt và tiện ích mới dựa trên mô hình sử dụng và đề xuất của chủ sở hữu thiết bị ThinQ UP.

Thông tin tham khảo tại: LINK