LG sử dụng gas R32 cho dòng điều hòa thương mại tại Việt Nam

Giải pháp mới này góp phần nâng tầm trải nghiệm của người dùng với hiệu suất làm lạnh cao hơn, tiết kiệm điện năng hơn so với thế hệ tiền nhiệm, đồng thời giảm đáng kể lượng khí thải giúp bảo vệ môi trường xanh, từ đó duy trì một lối sống khỏe mạnh bền vững cho cả bên trong và ngoài ngôi nhà.

Điều hòa âm trần nối ống gió LG

Được biết, trong một báo cáo khoa học được công bố năm 2022 do tạp chí khoa học AIP Advances được xuất bản năm 2022 cho thấy, hiện tượng suy giảm tầng ozone, hiệu ứng nóng lên toàn cầu, cùng với độ bức xạ UV lớn quanh năm…. gây nên mối đe dọa nghiêm trọng đối với tình hình sức khỏe của con người.

Để giảm thiểu tác động xấu lên hệ thống miễn dịch của con người, việc áp dụng những giải pháp bảo vệ môi trường, từ đó cải thiện và xây dựng nền tảng sức khỏe, LG đã ứng dụng công nghệ máy nén biến tần Inverter sử dụng Gas R32 mới trên toàn bộ các sản phẩm điều hòa thương mại của hãng tại Việt Nam.

Bước tiến này nhằm mang đến luồng không khí mát lành, sạch khỏe cũng như đóng góp vào nỗ lực chung nhằm hạn chế tối đa các tác nhân gây hại cho môi trường sống.

Điều hòa Cassette âm trần LG loại 4 hướng thổi

Theo giới chuyên môn, khí Gas lạnh R32 được ứng dụng trên hệ thống điều hòa thương mại của LG là môi chất xanh thế hệ mới sẽ mang đến trải nghiệm sử dụng an toàn, thân thiện với sức khỏe người dùng khi có độ tinh khiết cao đến 99,9% và không gây mùi hôi khi sử dụng trong thời gian dài.

Đồng thời, với hiệu suất làm lạnh lớn gấp 1,6 lần so với môi chất lạnh R410A và R22 tiền nhiệm, điều hòa LG sử dụng khí Gas R32 giúp tiết kiệm lượng lớn điện năng tiêu thụ cho quá trình vận hành cũng như giảm khối lượng khí gas cần nạp thêm.

Ngoài ra, nhờ khả năng làm lạnh tốt, môi chất lạnh R32 cũng góp phần giúp gia tăng độ bền cho thiết bị điều hòa, từ đó giảm thiểu các chi phí sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ.

Theo đó, dòng điều hòa sử dụng loại khí gas R410A tiền nhiệm, người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi sang môi chất lạnh R32 mới bằng cách thay đồng hồ sạc gas và dây nạp gas tương ứng nhờ có mức áp suất tương đương.

Điều hòa Cassette âm trần LG loại 1 hướng thổi

Đặc biệt, giải pháp môi chất lạnh thế hệ mới R32 đạt được tiêu chuẩn khí thải GWP (675) thấp hơn nhiều lần so với loại gas R410A (2090). Do đó, lượng khí thải ra môi trường sẽ được giảm đến 75% so với các loại gas lạnh khác, góp phần lớn trong việc hạn chế gây suy giảm tầng ozone và chống sự gia tăng nhiệt dẫn đến hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

Có thể nói, môi chất lạnh R32 mới chính là giải pháp thức thời giúp nâng tầm trải nghiệm sử dụng của người dùng cũng như góp phần bảo vệ môi trường, củng cố chuỗi nỗ lực phát triển bền vững của thương hiệu LG xuyên suốt nhiều năm liền.

Thông tin cho bạn:

Các sản phẩm điều hòa của LG tại Việt Nam chính thức được ứng dụng công nghệ máy nén biến tần Inverter sử dụng Gas R32 tiên tiến bao gồm:

Điều hòa tủ đứng LG

Điều hòa Cassette âm trần LG loại 4 hướng thổi

Điều hòa âm trần nối ống gió LG