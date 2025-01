Ngày Sức khỏe thế giới - Sức khỏe cho mọi người

Ngày Sức khoẻ thế giới hay là Ngày y tế thế giới, viết tắt là WHD (World Health Day) là được tổ chức vào ngày 7/4 hàng năm, dưới sự bảo trợ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ngày Sức khỏe thế giới ra đời để kỷ niệm việc thành lập WHO và được tổ chức này xem như một cơ hội để thu hút toàn thế giới hằng năm quan tâm đến sức khỏe toàn cầu, một chủ đề vô cùng quan trọng, năm 2023, chủ đề là “Health for all” – Sức khỏe cho mọi người.