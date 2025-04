Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Du khách tham quan Đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), thành phố Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm sự kiện được tổ chức trang trọng, ý nghĩa. Lễ kỷ niệm 50 năm sẽ được tổ chức trọng thể với sự tham gia của lãnh đạo, nhân chứng lịch sử và đông đảo nhân dân. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật "Viết tiếp bản hùng ca mùa xuân", tái hiện hào khí lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa, tạo không khí phấn khởi, gắn với các hoạt động tri ân như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ...

Theo Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn năm 2025 tỉnh Cà Mau, trong tháng 4 này, tỉnh tổ chức ba sự kiện lớn (Tri ân Quốc Tổ Lạc Long Quân, giỗ Tổ Hùng Vương, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Ðường Hồ Chí Minh trên biển) chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức các hoạt động về nguồn, biểu diễn lưu động phục vụ nhân dân; chỉnh trang các khu di tích lịch sử, bia kỷ niệm, nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà các nhân chứng lịch sử, gia đình chính sách, tôn vinh các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu và trao giải cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật với chủ đề “Chung một cơ đồ”…

QUÝ I, KIÊN GIANG ĐẠT DOANH THU DU LỊCH HƠN 13.000 TỶ ĐỒNG

Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, quý I/2025, tỉnh ước đón hơn 3,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 28,4% kế hoạch năm 2025; trong đó, khách quốc tế ước đón gần 480.000 lượt, tăng 65% so với cùng kỳ, đạt 40% kế hoạch năm 2025. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 13.047 tỷ đồng, tăng 79,4% so cùng kỳ, đạt 45,8% kế hoạch năm 2025; riêng thành phố Phú Quốc trong quý I/2025 ước đón hơn 2 triệu lượt du khách, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 10.656 tỷ đồng.

BẾN TRE PHẤN ĐẤU PHÁT TRIỂN 4.000 HA NUÔI TÔM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, qua bốn năm triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến nay, toàn tỉnh Bến Tre đã phát triển nuôi tôm công nghệ cao với diện tích 3.801 ha, đạt 95,03% so với kế hoạch. Sản lượng tôm ứng dụng công nghệ cao hằng năm đạt 90.000 tấn, chiếm 50% sản lượng nuôi tôm nước lợ của toàn tỉnh, với giá trị khoảng 10.830 tỷ đồng. Năng suất bình quân nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đạt từ 40 đến 60 tấn/ha, mang về lợi nhuận lớn cho nông dân. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đặt chỉ tiêu phấn đấu phát triển 4.000 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh đặt mục tiêu đến cuối tháng 6/2025, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra và phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ phát triển thêm 100 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao.

CẦN THƠ QUYẾT TÂM GIẢI NGÂN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẠT HƠN 95%

Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức họp để nghe báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2025, trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, năm 2025, toàn thành phố quyết tâm, quyết liệt thực hiện các công trình, dự án xây dựng cơ bản đạt tỷ lệ giải ngân vốn hơn 95% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy. Các ngành, các cấp triển khai thực hiện quyết liệt các công trình trọng điểm trên địa bàn, tập trung công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, giải ngân kịp thời cho các công trình...

SÓC TRĂNG QUY HOẠCH GẦN 1.000 HA XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP

Các khu công nghiệp đang tạo ra việc làm cho hàng nghìn người lao động tại Sóc Trăng

Theo phương án phát triển cụm công nghiệp thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng định hướng phát triển 18 cụm công nghiệp, với diện tích 983,6 ha. Đó là các cụm công nghiệp: Ngã Năm, Khánh Hòa, An Lạc Thôn 1, An Lạc Thôn 2, Lịch Hội Thượng, Xây Đá B, Xây Đá B mới, Thuận Hòa, Long Đức 1, Long Đức 2, Long Đức 3, Thạnh Trị, Vĩnh Phước, Thành phố Sóc Trăng, Long Hưng, Dương Kiểng, Ngọc Đông, Tài Văn. Các cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, đủ điều kiện thu hút nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, tỉnh đã thành lập được 5 cụm công nghiệp, với diện tích 202,5 ha là các cụm công nghiệp Ngã Năm (44,88 ha), An Lạc Thôn 1 (32,1 ha), An Lạc Thôn 2 (21,62 ha), Xây Đá B (53,9 ha), Xây Đá B mới (50 ha).