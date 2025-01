Ông Phạm Duy Hiếu chính thức nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc tại ABBank

Ông Phạm Duy Hiếu - Quyền Tổng Giám đốc ABBank

Trước đây, ông Phạm Duy Hiếu đã tham gia vào quá trình điều hành của ABBank với các vị trí Phó Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc. Ông đã đóng góp quan trọng trong việc định hướng và triển khai chiến lược phát triển của ngân hàng.

Bà Lê Thị Bích Phượng, người trước đây giữ vị trí Tổng Giám đốc ABBank, đã đăng ký từ nhiệm theo ý muốn cá nhân và sẽ tiếp tục đảm nhiệm các công việc khác tại ngân hàng theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Hướng tới tương lai, ABBank sẽ tiếp tục triển khai các chính sách và dự án phát triển mới, với sự lãnh đạo của ông Phạm Duy Hiếu. Ông Hiếu đã từng thể hiện cam kết và kiến thức sâu sắc trong việc đào tạo cán bộ quản lý và thúc đẩy "Hành trình văn hoá" của ABBank.

Với những sự thay đổi và bổ nhiệm mới, ABBank đang tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phục vụ khách hàng và góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng Việt Nam.

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank, mã chứng khoán ABBank) công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.

ABBank đã có sự gia tăng ấn tượng về tài sản và hoạt động trong nửa đầu năm 2023, mặc dù thị trường tín dụng chưa thể phục hồi mạnh mẽ.

Theo báo cáo tài chính của ABBank tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của ngân hàng đã đạt đến con số ấn tượng là 154.344 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2022. Điều này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và sự ổn định của ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi từ tác động của đại dịch.

Mặc dù tín dụng toàn ngành đang đối diện với sự tăng trưởng chậm trong nửa đầu năm 2023, ABBank vẫn ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong dư nợ tín dụng. Dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt 90.374 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy sự khéo léo trong việc quản lý rủi ro và tạo sự thăng hoa trong hoạt động cho vay của ngân hàng.

ABBank cũng đã chứng kiến sự gia tăng vượt bậc trong việc huy động vốn từ khách hàng. Số tiền huy động từ khách hàng đã đạt 95.754 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ phân khúc khách hàng cá nhân, đã giúp tỷ trọng huy động bán lẻ tăng từ 60% lên 70%.

ABBank đã thể hiện sự tập trung vào việc đảm bảo an toàn vốn và quản lý rủi ro. Hệ số an toàn vốn (CAR) của ngân hàng đạt mức 11,37% vào cuối quý 2, cao hơn so với yêu cầu tối thiểu là 8% của Ngân hàng Nhà nước. Điều này cho thấy sự vững chắc và đáng tin cậy của khung vốn của ABBank.

Mặc dù tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của ABBank ở mức 2,86%, ngân hàng đã khẳng định rằng những khoản nợ xấu này đều được đảm bảo bằng tài sản thế chấp. Điều này cho thấy sự cẩn trọng và sự quản lý rủi ro hiệu quả từ phía ngân hàng.

ABBank đã tập trung vào việc mở rộng khách hàng và cải thiện dịch vụ. Trong 6 tháng đầu năm, số lượng khách hàng cá nhân đã tăng 56% so với cùng kỳ năm 2022, cùng với việc tăng cao giá trị giao dịch. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, đạt 715 tỷ đồng.

ABBank cũng đã hoàn thành việc nâng vốn điều lệ lên hơn 10.300 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, đồng thời chứng tỏ sự kiên định trong việc thực hiện chiến lược phát triển của mình.

Với sự tăng trưởng và sự ổn định trong nửa đầu năm 2023, ABBank đang thể hiện sự phát triển mạnh mẽ và khả năng thích nghi trong môi trường kinh doanh thay đổi liên tục.