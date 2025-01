Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành liên quan.

Bứt phá mạnh mẽ trong năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết chương trình chuyển đổi số quốc gia đã qua 4 năm. Trong đó, năm 2020 là khởi động; năm thứ 4 - 2023 là năm dữ liệu số và đã đến lúc đủ điều kiện để chuyển đổi số quốc gia phải gắn với nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết quá trình công tác của ngành trong năm 2023, ngành TT&TT đã tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, tham mưu đề xuất để có phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của toàn ngành.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu một số kết quả nổi bật của ngành TT&TT trong năm 2023. Trong đó, nổi bật là doanh thu toàn ngành ước đạt 3.744.214 tỷ đồng, tăng 1,49% so với năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ TT&TT.

Cùng với đó, đóng góp vào GDP của ngành TT&TT ước đạt 887.398 tỷ đồng, tăng 1,34% so với năm 2022; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 99.323 tỷ đồng, tăng 1,31% so với năm 2022; tổng số lao động toàn ngành ước khoảng 1.767.766 lao động, tăng 2,72% so với năm 2022.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, năm 2023, công cuộc chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu kép là: Vừa phát triển Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số; vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam để vươn ra thế giới ngày càng được lan tỏa sâu, rộng trên phạm vi toàn quốc, không để ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số toàn dân, toàn diện đã đạt được những kết quả tích cực.

Trong đó, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được ưu tiên thực hiện. Luật Giao dịch điện tử và Luật Viễn thông đã được Quốc hội khóa XV thông qua. Sau 14 năm, ngành Thông tin và Truyền thông lại có 2 luật được ban hành trong vòng một năm.

Chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách đã thay đổi căn bản về tư duy, nhận thức, coi truyền thông chính sách trước hết là một việc, một chức năng của cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần hình thành bộ máy, nguồn lực cho công tác này.

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động.

Năm 2024 - phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số

Nói định hướng của ngành trong năm 2024, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, ngành TT&TT sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2023, định hướng "2024 sẽ là năm ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề: "Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động". Trong đó, kinh tế số là động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng, vừa giúp tăng trưởng GPD, vừa tăng năng suất lao động".

Ngoài ra, năm 2024 sẽ là năm ứng dụng mạnh mẽ AI, trợ lý ảo. Bộ trưởng cho rằng, với 120.000 văn bản, thể chế trong hệ thống pháp luật đã vượt quá khả năng xử lý của cá nhân. Số lượng này đang tiếp tục tăng qua mỗi năm.

"Vì vậy, lời giải duy nhất hiện nay là hãy để AI xử lý số lớn, con người xử lý số nhỏ", Bộ trưởng đưa ra giải pháp. "Số nhỏ cần nhiều sự tưởng tượng, cần nhiều sáng tạo và đó là thế mạnh của con người. Số lớn thì con người luôn thấy không thoải mái khi làm, thấy vất vả khi làm và có xu thế thoái thác. Và hiện nay AI đã có thể làm thay được, lại làm tốt hơn rất nhiều".

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang: Chuyển đổi số là một lĩnh vực rất đặc biệt, nên cần nhiều cơ chế đặc thù.

Con đường để xóa khoảng cách với các nước lớn

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định ngành CNTT Việt Nam đang nắm giữ vai trò quan trọng, vì chuyển đổi số vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của đất nước. Trong đó, chuyển đổi số là phần việc quan trọng trong cải cách hành chính.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng việc đi tắt, đón đầu để xóa khoảng cách với các nước phát triển chỉ có thể thực hiện bằng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho biết một trong những rào cản lớn nhất của chuyển đổi số là thể chế, chính sách. Theo đó, Bộ TT&TT ngoài việc xây dựng được thông tư, nghị định, sửa đổi các nghị định cũ không còn hợp lý, thì các nghị định, quy định mới, cần phải làm nhanh, khẩn trương, và phải chuẩn mực.

"Chuyển đổi số là một lĩnh vực rất đặc biệt, nên cần nhiều cơ chế đặc thù. Nếu không có cơ chế đặc thù, không thể giải quyết được vấn đề", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.