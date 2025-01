Samsung thực hiện chuỗi roadshow tại Đà Nẵng

Solve for Tomorrow là cuộc thi dành cho học sinh THCS & THPT (với sự hướng dẫn của giáo viên), khuyến khích các em chủ động nghiên cứu và ứng dụng giáo dục STEM để giải quyết những vấn đề của địa phương.

Tại Việt Nam, cuộc thi Solve for Tomorrow được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019. Cho đến nay, cuộc thi đã trở thành một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông lứa tuổi 12 đến 18. Tính đến năm 2022, chương trình đã thu hút được sự tham gia của 165.000 học sinh và giáo viên đăng ký.

Phó Tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại Tổ hợp Samsung Việt Nam Kim Yong Sup phát biểu tại sự kiện.

Năm nay, lần đầu tiên Samsung thực hiện hành trình roadshow, trực tiếp khởi động chương trình tại nhiều khu vực. BTC mong muốn phổ cập STEM, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhằm nuôi dưỡng nhân tài công nghệ - một trong những nền tảng quan trọng trong sự phát triển của quốc gia trong tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Yong Sup - Phó Tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết “Với tinh thần tiên phong và mong muốn mang lại cơ hội tiếp cận kiến thức toàn diện cho học sinh trung cơ sở và học sinh trung học phổ thông, Samsung Việt Nam dự định sẽ liên tục mở rộng về cả chiều rộng và chiều sâu của cuộc thi Solve for Tomorrow. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận toàn thể học sinh trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và tổ chức những hoạt động đào tạo bổ ích, thực tiễn cho tất cả các em.”

Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Với nhu cầu phát triển không ngừng của thời đại mới, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã dẫn đến sự bùng nổ về nhu cầu việc làm trong ngành công nghệ thông tin và mở ra nhiều cơ hội cho các bạn trẻ có sở thích, có đam mê theo đuổi công nghệ. Việc trang bị những kiến thức, kỹ năng thông qua việc trải nghiệm tại những cuộc thi thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ giúp cho các em học sinh có được trải nghiệm, nền tảng quý giá vững vàng để xây dựng ước mơ, cơ hội lựa chọn công việc trong tương lai".

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi.

Những năm gần đây, Đà Nẵng là 1 trong những địa phương có phong trào STEM phát triển mạnh mẽ, bởi vậy cuộc thi Solve For Tomorrow luôn nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của nhiều đội thi đến từ thành phố này.

Chương trình Roadshow phát động cuộc thi tại Đà Nẵng năm nay là một trong những nỗ lực của Samsung nhằm chung tay cùng Đà Nẵng đẩy mạnh hơn nữa phong trào STEM, đồng thời mang chương trình đến gần hơn với các học sinh và giáo viên đến từ miền Trung.

Có mặt tại sự kiện, em Nguyễn Minh Thư - đại diện đội Blue Dreams đến từ THCS - THPT Nguyễn Khuyến, TP Đà Nẵng – đội thi giành giải nhất bảng A Cuộc thi Solve For Tomorrow năm 2022 với dự án với "Hệ thống quản lý thư viện thông minh" chia sẻ: “Solve for Tomorrow không chỉ là một sân chơi công nghệ để học tập những kiến thực về STEM hay những kỹ năng mềm, mà còn là nơi giúp chúng em thực hiện hóa những ý tưởng sáng kiến vì một cộng đồng tốt đẹp hơn. Với chúng em, chiến thắng cuối cùng chính là chiến thắng bản thân mình khi bước ra khỏi vùng an toàn, tự tin kiến tạo và làm chủ tương lai. Hy vọng sẽ có nhiều đội thi đến từ miền Trung tham gia cuộc thi này hơn nữa”.

Theo kế hoạch, sau Đà Nẵng, chuỗi Roadshow sẽ kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 6 năm 2023. Dự kiến số lượng học sinh và giáo viên đăng ký cùng số lượng bài dự thi năm nay sẽ tăng gấp hai lần so với năm 2022. Cụ thể, dự kiến sẽ có 140.000 học sinh và giáo viên đăng ký cùng hơn 2.000 bài thi tham dự được gửi từ các trường THCS và THPT trên cả nước.

Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi Solve For Tomorrow.

Năm nay, Solve for Tomorrow 2023 tại Việt Nam sẽ được triển khai trong vòng 7 tháng, từ ngày 12/04/2023 đến hết ngày 11/11/2023 và được chia thành hai bảng: bảng A dành cho học sinh THCS, và bảng B dành cho học sinh THPT cùng với 3 vòng thi. Các em học sinh sẽ ứng dụng các kiến thức STEM và tư duy thiết kế (design thinking) nhằm tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo nhằm xử lý các vấn đề xã hội hiện hữu.

Các đội thi lọt TOP 40 cũng sẽ được hướng dẫn bởi đội ngũ cố vấn chuyên môn cao cấp là các chuyên gia và nhân viên của Samsung, đồng thời có cơ hội trau dồi kỹ năng mềm thông qua hội thảo đặc biệt trong khuôn khổ chương trình.

Đặc biệt, Samsung cũng tăng quy mô giải thưởng dành cho các trường học và học sinh tham gia. Cụ thể tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi năm nay sẽ tăng lên gần 8 tỷ VNĐ với nhiều hạng mục giải hấp dẫn. Đặc biệt, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học STEM tại Việt Nam, các trường có đội thi đạt giải Nhất sẽ được Samsung tài trợ một phòng học chức năng - STEM Lab trị giá hơn 1 tỷ VNĐ.