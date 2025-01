Sắp diễn ra ‘Đại hội liên ngành công nghiệp du lịch quốc gia’ lần thứ nhất

Sự kiện do Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp với các cơ quan, sở, ban, ngành và các tổ chức doanh nghiệp có uy tín liên ngành Du lịch tổ chức nhằm góp phần vào việc phát triển ngành công nghiệp du lịch nước nhà.

Chương trình được tổ chức nhân Ngày Du lịch thế giới (27/9) và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Đại hội liên ngành công nghiệp du lịch quốc gia góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển xã hội hóa du lịch.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, “Đại hội liên ngành công nghiệp du lịch Quốc gia” sẽ được tổ chức với quy mô lớn với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hơn 100 chuyên gia, 100 KOL, đại sứ, đại diện các nước như Australia, Azerbaijan, Bulgaria, Singapore, Israel, Mỹ, Nhật, Thái Lan, Hà Lan, New Zealand, Indonesia.

Cùng với đó, chương trình dự kiến sẽ thu hút nhiều khách quốc tế doanh nhân doanh nghiệp như: Independent Director of Amata Corporation (Thái Lan), Korea Tourism Organization, Vice President of Daewoo Investment and Consultancy (Korea), CEO of Korea Management Association, Nhóm các Doanh nghiệp trẻ Thái Lan , Đại diện Lãnh sự Du lịch Malaysia tại Việt Nam. Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam, Đại diện hãng Hàng không Qatar Airways, Các doanh nghiệp Israel, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc (bảo trợ bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn), Đại diện Tập đoàn Nova Group, Đại sứ quán Panama tại Việt Nam, Nguyên Đại sứ Israel tại Việt Nam và Philippines, Các Quỹ đầu tư Singapore, Trung Quốc...…

Đại hội cũng được kỳ vọng sẽ là nơi chia sẻ các cơ hội giao thương; vinh danh, quảng bá thương hiệu; Truyền thông lan toả thông điệp về du lịch giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các doanh nhân quan tâm tới du lịch, văn hoá và giáo dục.

Các doanh nghiệp đến với Đại hội cũng sẽ cơ hội giới thiệu sản phẩm du lịch chất lượng cao, có ý nghĩa thiết thực giúp tạo dựng hình ảnh của doanh nghiệp nói riêng và khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế nói chung.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư thương mại du lịch như: Tọa đàm "Tiếng nói từ du lịch địa phương"; Tọa đàm "Doanh nhân - người lính thời bình trên mặt trận phát triển du lịch Việt Nam"; Chương trình "Bàn tròn kết nối đâu tư và thương mại du lịch"; Diễn đàn "Mạng xã hội và truyền thống số phát triển thương hiệu du lịch Quốc gia";...