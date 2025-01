Sẽ tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trên không gian mạng

Thông tin tại buổi họp báo cho biết, tổng quan ngành TTTT tháng 2 và 2 tháng đầu năm, doanh thu toàn ngành ước đạt 653.284 tỷ đồng, tăng 24,55% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 15,7% so với kế hoạch năm (4.171.172 tỷ đồng). Trong hai tháng đầu năm, ngành TT&TT đã nộp ngân sách nhà nước ước đạt 16.053 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 15,8% so với kế hoạch năm (101.593 tỷ đồng).

Bộ TT&TT cũng đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành: Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/2 về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 2/2 phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030; Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/1 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng TT&TT thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ban hành Kế hoạch năm 2024 của Bộ TT&TT triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đã phát động phong trào thi đua “Ứng dụng Công nghệ số để làm việc tốt hơn”…

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm chủ trì cuộc họp báo.

Ngoài ra, Bộ TT&TT đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xử lý 7 vụ vi phạm về sử dụng tần số. Trong đó, phạt tiền 2 vụ, cảnh cáo 5 vụ. Qua công tác kiểm soát tần số, đã kịp thời phát hiện 1 đối tượng đi xe máy chở thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo tại TP. Hồ Chí Minh và đã phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ.

Trong tháng 3/2024, Bộ TTTT sẽ trình ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan để đăng ký Luật Công nghiệp công nghệ số vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội khóa XV. Hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở; Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Tổ chức đấu giá các băng tần 2600 MHz và 3700 MHz cho thông tin di động IMT. Triển khai đánh giá các cổng dịch vụ công, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công.

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ TT&TT cũng đã trao đổi với các cơ quan báo chí về những vấn đề liên quan đến hoạt động của bộ, của ngành thông tin được báo chí và dư luận quan tâm.

Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT Lê Quang Tự Do chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

Đáng chú ý, đại diện Bộ TT&TT chia sẻ nhiều ý kiến dư luận cho rằng mức xử phạt vi phạm hành chính với các phát ngôn, đưa thông tin lệch chuẩn, sai sự thật trên mạng xã hội hiện chưa đủ răn đe.

Theo quy định, mức xử phạt hiện nay ở khung 5-10 triệu đồng/vi phạm. Các cơ quan quản lý thường chọn mức phạt 7,5 triệu đồng khi xử phạt hành chính. Mức xử phạt này đối với người dân bình thường có tác động lớn, nhưng với một số người, như người nổi tiếng, nghệ sỹ, KOLs, người kinh doanh online trên các nền tảng mạng xã hội…, mức phạt này lại nhỏ hơn nhiều so với lợi ích họ nhận được và chưa đủ sức răn đe.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT), Bộ TT&TT Lê Quang Tự Do cho rằng,trong một số trường hợp, chỉ có thể xử lý hình sự mới đủ sức răn đe.

Hiện Bộ TT&TT đang khắc phục những bất cập trên, trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP bổ sung một loạt quy định đối với hoạt động trên không gian mạng, như quy định về hoạt động phát ngôn. Nghị định bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP dự kiến sẽ được Chính phủ ban hành trong năm 2024; Bộ TT&TT sẽ tham mưu xây dựng các quy định xử phạt hành chính theo hướng tăng mức phạt tiền và hình thức bổ sung khác để tăng sức răn đe.