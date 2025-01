Secur’IT Cup 2022 đã tìm ra người chiến thắng

Suốt 5 năm tổ chức, Secur’IT Cup đã trở thành một dự án quy tụ hơn 5.000 sinh viên tài năng từ khắp nơi trên thế giới, hợp tác trong các dự án an ninh mạng sáng tạo, với mục tiêu cung cấp nền tảng cho một tương lai an toàn hơn. Thông qua việc cạnh tranh trong cuộc thi quốc tế này với giải thưởng chính trị giá 10.000 USD, những sinh viên đầy hoài bão sẽ có cơ hội trau dồi kiến ​​thức nền tảng về an ninh mạng cũng như có được cái nhìn tổng quan toàn diện về cách làm việc trong ngành.

Năm nay, cuộc thi đã thu hút 1.500 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới tham gia dự thi ở bốn hạng mục: Bảo mật bộ định tuyến, Bảo mật di động, Chống gian lận cờ vua và Đề cử đặc biệt: Chăm sóc gia đình. Sau khi được các chuyên gia đánh giá, 10 đội đến từ các quốc gia bao gồm Ai Cập, Kenya, Kuwait, Nga và Singapore đã được chọn để trình bày ý tưởng mới trước ban giám khảo, bao gồm các chuyên gia của Kaspersky và các đại diện ngành trong cuộc cạnh tranh thân thiện nhưng khốc liệt này.

“Cuộc thi Secur’IT Cup được tạo ra như một dự án hỗ trợ hoặc thậm chí có thể thúc đẩy sự quan tâm ngày càng tăng của các chuyên gia trẻ tuổi trong ngành an ninh mạng và giúp họ thực hiện các ý tưởng đổi mới của mình. Qua các năm, chúng tôi nhận thấy rằng các sinh viên có nền tảng đa dạng từ khắp nơi trên thế giới đã gửi rất nhiều sản phẩm với mức độ phức tạp ngày một nâng cao. Chúng tôi cũng ghi nhận các nhóm sinh viên thường xuyên tham gia cuộc thi đã phát triển các giải pháp mới và sáng tạo hơn trong mỗi lần tham gia. Điều đó thúc đẩy chúng tôi tiếp tục hỗ trợ cộng đồng tài năng trẻ ngày một phát triển, hướng đến ý tưởng tạo ra một tương lai an toàn”. Evgeniya Russkikh, Giám đốc mảng học thuật tại Học viện Kaspersky, cho biết.

Dự án giành giải nhất của cuộc thi năm nay là Hygiene Platform for Mobile Security (HPMS) do nhóm “N0H4TS” gồm các sinh viên đến từ Đại học Quốc gia Singapore và Học viện Công nghệ Singapore trình bày. Với giải pháp cải thiện việc phát triển bảo mật ứng dụng di động bằng cách cung cấp cho các nhà phát triển một số công cụ tự động và tùy chỉnh mà họ có thể sử dụng để quét bảo mật, cũng như khung bảo mật di động cơ bản dựa trên Bảo mật ứng dụng di động OWASP.

Pengfei Yu, thành viên của đội "N0H4TS" chia sẻ: “Giành được Secur'IT Cup là ưu tiên hàng đầu của tôi trong bốn năm qua. Nhưng năm nay, tôi chỉ muốn hòa mình vào bầu không khí cạnh tranh và tận hưởng quá trình tham gia cuộc thi. Tôi xin cảm ơn Kaspersky đã tổ chức cuộc thi đòi hỏi sự sáng tạo liên tục nhưng đồng thời cũng phải đưa ra một giải pháp kỹ thuật siêu đẳng này. Tôi vô cùng vui mừng khi cuối cùng đã giành được giải thưởng cùng với đồng đội của mình trong năm nay”.

Bằng những cố gắng vượt bậc, 2 á quân của đường đua chung cuộc cũng đã được chọn và công nhận tại sự kiện, đó là:

Đội “Think like a cheater, live like a cheater” quy tụ các sinh viên của Đại học Bách khoa Saint Petersburg, đã được trao giải cho hạng mục Công cụ chống gian lận cờ vua, dựa trên một thuật toán được sửa đổi để tính toán độ chính xác trung bình của quân cờ trò chơi từ Chessbase. Nhóm đã được trao chứng nhận chuyên nghiệp (CISSP, CISA, CISM, v.v.)

Và Đội «Maia AI» quy tụ các sinh viên của Khoa Kỹ thuật Đại học Ain Shams và Đại học Franklin Thụy Sĩ đã giành vị trí thứ ba với dự án giải quyết nhu cầu tài chính của các gia đình. Dự án của họ bao gồm khả năng nhận thức tài chính và không gian mạng cũng như tính năng AI đóng vai trò cố vấn và lập kế hoạch. Nhóm đã được trao giải khóa học chuyên nghiệp trên một trong các nền tảng MOOC toàn cầu.

Hạng mục đề cử đặc biệt Chăm sóc gia đình đã được Ban giám khảo đề cử đội “Win+ners” từ Viện Vật lý và Công nghệ Mátxcơva và Đại học Công nghệ Nghiên cứu Quốc gia Kazan ở Innopolis cho ứng dụng “Tail app” giúp chủ vật nuôi nhận thức rõ hơn về sức khỏe vật nuôi của họ, tập trung vào những chú chó, bằng cách phân tích hành vi của chúng. Người chiến thắng trong đề cử đặc biệt nhận được khoản trợ cấp 3.000 đô la để chi cho việc học tập nâng cao của họ.

Ông Emil Tan, Đồng sáng lập, Infosec in the City, SINCON. Giám đốc, IIC Productions (Pte. Ltd.) chia sẻ: “Đây là một hành trình đáng kinh ngạc và bổ ích khi tổ chức Vòng loại khu vực APAC của Kaspersky Secur'IT Cup 2022 và tham gia với tư cách là thành viên ban giám khảo tại Vòng chung kết. Thật là một khoảnh khắc đáng tự hào khi chứng kiến ​​nhiều ý tưởng tuyệt vời được đưa ra tại Vòng chung kết từ khu vực APAC và đội Singapore đã giành được vị trí cao nhất trong cuộc thi. Tôi rất vui khi chứng kiến ​​sự nhiệt tình và sáng tạo của giới trẻ trong việc giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Những cuộc thi như thế này rất quan trọng để chuẩn bị cho thế hệ tài năng của chúng ta giải quyết các vấn đề của tương lai. Xin chúc mừng tất cả thí sinh và tôi mong đợi những đóng góp của họ trong tương lai để tạo ra một thế giới an toàn và bảo mật hơn”.

Được biết, năm 2022, cuộc thi cũng đã giới thiệu một hạng mục đề cử đặc biệt mới “Giải thưởng do khán giả bình chọn” dựa trên đánh giá của những người theo dõi cuộc thi trực tuyến. Dựa trên ý kiến ​​của họ, dự án tốt nhất là AUTCA, ứng dụng thông báo cho các ngân hàng tập trung dành cho gia đình, được phát triển bởi nhóm “Owo” từ Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore. Ứng dụng này cung cấp một kênh liên lạc đã được xác minh giữa ngân hàng và người tiêu dùng, đồng thời nhằm mục đích giảm số lượng các vụ lừa đảo, đồng thời hợp lý hóa việc liên lạc tài chính giữa các thành viên trong gia đình, cho phép người dùng theo dõi các hành vi gian lận có thể xảy ra.

Secur’IT Cup là một dự án của Kaspersky Academy. Chi tiết về cuộc thi và các sáng kiến ​​khác xem thêm tại https://academy.kaspersky.com/.