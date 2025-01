Shopee 11.11: Siêu Sale giúp người dùng tiết kiệm đến hơn 123 tỷ đồng

Đồng thời hỗ trợ các nhà bán hàng địa phương lần đầu tham gia sự kiện đạt tăng trưởng hiệu quả với lượng đơn hàng tăng gấp 8 lần.

Nền tảng Thương mại điện tử (TMĐT) hàng đầu Đông Nam Á và Đài Loan cũng cho biết, sự kiện đã mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu và nhà bán hàng, giúp người dùng thỏa mái mua sắm mà vẫn tiết kiệm được hơn 123 tỷ đồng. Bên cạnh đó các hoạt động mua sắm kết hợp giải trí cũng được đông đảo người dùng hưởng ứng với 125 triệu lượt xem trên Shopee Live.

“Thành công của sự kiện 11.11 Siêu Sale là một tín hiệu cho thấy người dùng đã thực sự tận hưởng hành trình mua sắm, giải trí mà Shopee mang lại trong mùa lễ hội cuối năm. Chúng tôi tự hào vì đã giúp ngày càng nhiều người tiếp cận và hưởng lợi nhiều hơn từ TMĐT. Không chỉ tạo điều kiện để người dùng mua sắm thông thái và tiết kiệm hơn thông qua nhiều ưu đãi thiết thực, các gói đồng hành của Shopee còn giúp các nhà bán hàng và thương hiệu đạt được kết quả kinh doanh như mong muốn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng số”. Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam cho biết.

Trong đó, số lượng người dùng tại khu vực nông thôn và thị trấn nhỏ tiếp cận và mua sắm trên Shopee đã tăng gấp đôi trong ngày 11.11. Ví điện tử cũng là hình thức thanh toán được nhiều người dùng lựa chọn nhờ vào trải nghiệm liền mạch và tiện lợi, với số lượng đơn đặt hàng thanh toán qua ShopeePay được ghi nhận tăng gấp 6 lần so với trung bình ngày thường. Đặc biệt, người dùng đã tiết kiệm hơn 123 tỷ đồng khi mua sắm tại Shopee trong ngày 11.11 nhờ các chương trình ưu đãi thiết thực đến từ các nhà bán hàng và thương hiệu.

Sự kiện 11.11 Siêu Sale còn góp phần tạo ra nhiều niềm vui mua sắm và là cầu nối giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp. Cụ thể, Shopee ghi nhận 125 triệu lượt xem trên Shopee Live, lượng đơn hàng đặt qua Shopee Live tăng gấp 13 lần và hơn 62 triệu tin nhắn được trao đổi qua tính năng Shopee Chat thuộc ứng dụng Shopee xuyên suốt chiến dịch 11.11. Nổi bật nhất là video quảng bá sự kiện 11.11 Siêu Sale với sự xuất hiện của nam rapper HIEUTHUHAI đã nhận về gần 100 triệu lượt xem tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, sự kiện 11.11 Siêu Sale cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực ở nhiều ngành hàng, trong đó “Sắc đẹp”, “Nhà cửa & Đời sống”, và “Thời trang nữ” là 3 ngành hàng được người dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất. Và “Túi xách nữ”, “Dép”, và “Áo khoác” là những sản phẩm có số lượng chốt đơn hàng đầu.

Địa phương ghi nhận hoạt động mua sắm sôi động nhất là Thủ đô Hà Nội, tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Các thương hiệu bán chạy nhất trên Shopee Mall cũng đã gọi tên Samsung, Pediasure, Unilever, Lock&Lock, và adidas.

Ví điện tử ShopeePay tiếp tục mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, an toàn và tiện lợi, thúc đẩy việc ứng dụng thanh toán kỹ thuật số trong chương trình 11.11 Siêu Sale. Và trong ngày 11.11 Siêu Sale vừa qua số lượng giao dịch qua ví ShopeePay tăng gấp 3 lần so với thường ngày. Trong đó, nạp điện thoại, nạp data 3G/4G và thanh toán điện là các dịch vụ được sử dụng nhiều nhất, tăng gấp 5 lần so với trung bình ngày thường.

ShopeeFood cũng được đánh giá là nơi mang đến nhiều ưu đãi độc quyền hấp dẫn cho người dùng cũng như giúp các đối tác mới tiếp cận với nhiều khách hàng hơn. Trong đó Katinat Saigon Kafe, Phúc Long Coffee & Tea, và Highlands Coffee là những thương hiệu được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày 11.11 Siêu Sale vừa qua. Cùng với các bộ sưu tập khuyến mãi được tung ra trong 11.11, "Đại tiệc đồng giá 11.000 đồng", "Quán mới lên sàn deal 0 đồng" và "No nê chắc bụng Bữa trưa 0 đồng” là ba bộ sưu tập nhận được sự yêu thích nhất. Trong đó, "Quán mới lên sàn deal 0 đồng" - bộ sưu tập hỗ trợ các chủ quán lần đầu kinh doanh trên ShopeeFood ghi nhận “Phở Phố Cổ - Phở bò, Cơm rang & Lẩu”, “Bánh Mì 611”, “Tiệm Của Sói - Mì Trộn Indomie” là 3 cửa hàng có thành tích tốt nhất trong bộ sưu tập này.

Và để thúc đẩy nhà bán hàng trên mọi quy mô đạt các cột mốc tăng trưởng mới, 11.11 Siêu Sale đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng cho các nhà bán hàng đang hoạt động kinh doanh trên Shopee, đặc biệt là các doanh nghiệp và hộ kinh doanh quy mô vừa và nhỏ tại địa phương. Trong đó, những nhà bán hàng lần đầu tiên tham gia 11.11 Siêu Sale đã chứng kiến số lượng đơn hàng tăng gấp 8 lần trong ngày 11.11.

Bên cạnh đó, người dùng tiếp tục tìm mua sản phẩm và ưu đãi độc quyền từ các thương hiệu chính hãng được yêu thích trên Shopee Mall. Theo đó, các thương hiệu chứng kiến nhu cầu mua sắm tăng cao với số lượng đơn hàng tăng gấp 8 lần trong ngày 11.11.

Để đạt được những kết quả ấn tượng trên, sự kiện 11.11 Siêu Sale đã hỗ trợ thương hiệu và nhà bán hàng tăng cường khả năng hiển thị trực tuyến, tiếp cận các tệp khách hàng mục tiêu thông qua đa dạng các khóa đào tạo và trang bị kiến thức. Trong suốt sự kiện 11.11, chuỗi chương trình từ Học Viện Shopee đã thu hút hơn 14 nghìn thương hiệu và nhà bán hàng tham gia tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh trên sàn TMĐT.

Tìm hiểu thông tin và tận hưởng ưu đãi khi mua sắm tại đây.