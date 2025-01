Tại sao muội than được sử dụng để chế tạo lốp xe ô tô?

Nhiều bộ phận trên xe đã được thay đổi rất nhiều, nhưng bánh xe là một trong số ít vẫn giữ “bản sắc” qua hàng trăm năm

Ảnh: The Pirates

Ngược dòng lịch sử, vào những năm cuối thế kỷ 19, ô tô đã đạt giới hạn lực bám đường do mâm gỗ tạo ra. Tới năm 1895, lốp cao su đầu tiên ra đời. Vì được làm bằng cao su tự nhiên nên những chiếc lốp xe ô tô này có màu trắng sữa.

Lốp ô tô nguyên thủy có màu trắng sữa của cao su - Ảnh: The Drive

Tuy nhiên, các nhà sản xuất nhanh chóng nhận ra lốp cao su nguyên chất không bền, hao mòn rất nhanh. Đã vậy, lốp nguyên thủy sẽ cứng lại khi gặp trời lạnh và mềm ra khi trời nóng, dẫn tới việc nhanh chóng hỏng hóc và kém an toàn.

Do đó, theo Jalopnik, các nhà sản xuất bắt đầu thêm kẽm oxit, giúp tăng cường độ bền. Để cải thiện độ bám đường, các gai lốp đã được bổ sung. Với công nghệ này, lốp xe vẫn có màu trắng và xuất hiện trên nhiều chiếc xe hơi sang trọng.

Tuy nhiên, chiến tranh nổ ra, thế giới phải đối mặt với tình trạng thiếu kẽm oxit, vì được sử dụng cho đạn dược. Trong “nghịch cảnh”, các nhà sản xuất lốp xe đã sử dụng muội than làm chất thay thế, không ngờ lại trở thành một thành phần tuyệt vời được sử dụng cho đến tận ngày nay.

Lốp xe sử dụng muội than do Sidney Charles Mote và một nhóm các nhà khoa học tại Anh tìm ra vào năm 1904. Muội than là sản phẩm từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn dầu thô hoặc khí tự nhiên trong điều kiện thiếu khí oxy. Muội than giúp ổn định hơn 20 hợp chất hóa học, được thêm vào quá trình chế tạo lốp cao su để tăng độ đàn hồi, dẻo dai cũng như độ bền.

Việc thêm muội than vào quá trình sản xuất lốp khiến màu lốp chuyển sang màu đen. Lốp trắng so với lốp đen cũng dễ bẩn hơn và cần được vệ sinh thường xuyên - Ảnh: The Drive

Muội than cũng giúp bảo vệ lốp xe khỏi tia cực tím - yếu tố khiến cao su nhanh chóng trở nên giòn và dễ phân hủy. Thêm vào đó, lốp sử dụng muội than cũng tản nhiệt ra ngoài thay vì giữ lại ở bên trong thân lốp, qua đó hạn chế tác động cực lớn của nhiệt độ lên độ bền cao su.

"Nhược điểm" duy nhất của muội than đó là việc chúng biến màu lốp xe mặc định thành màu đen, tuy nhiên chẳng thấy ai phàn nàn về vấn đề này.

Thực tế, trong lịch sử, Goodyear cũng từng tìm cách giúp lốp xe bớt nhàm chán. Nhưng loại lốp nhiều màu sắc đó đã nhanh chóng biến mất khỏi dòng lịch sử vì những nhược điểm chết người mà chỉ lốp đen mới có thể giải quyết. Thực tế lốp màu ngày nay vẫn tồn tại, nhưng không dùng cho ô tô mà chủ yếu “độ” cho xe trẻ em trông “xì tin” hơn mà thôi.

Ngay cả nhà sản xuất lớn như Goodyear cũng đành bất lực trong việc phổ biến lốp nhiều màu - Ảnh: The Drive