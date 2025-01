Tập đoàn I.P.A phát hành hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu '4 không' để đảo nợ

Quyết định phát hành trái phiếu của Tập đoàn Đầu tư I.P.A

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã CK: IPA) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2024. Lô trái phiếu có mã IPAH2429003, giá trị phát hành tối đa 1.096 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất danh nghĩa 9,5%/năm.

Đây là lô trái phiếu "4 không": Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Thời điểm phát hành muộn nhất vào ngày 15/8/2024. Toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành dự kiến sẽ được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu IPAH2124002, IPAH2124003 và IPAH2225001. Ba lô trái phiếu này có giá trị lưu hành là 2.300 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025.

Trước đó, ngày 27/6, Tập đoàn I.P.A đã huy động thành công 735 tỷ đồng từ lô trái phiếu mã IPAH2429002. Cùng ngày, Công ty cổ phần Năng lượng Bắc Hà (công ty con của IPA) cũng huy động được 325 tỷ đồng từ phát hành lô trái phiếu BBCH2429001. Cả hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 5 năm.

Về tình hình tài chính của IPA, tại ngày 30/6/2024, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của công ty là 4.137 tỷ đồng, chiếm 47,4% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay trái phiếu là 4.076 tỷ đồng, còn lại là vay ngân hàng và cá nhân khác.

Trong quý II/2024, IPA đạt doanh thu thuần 163,5 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 87,9 tỷ đồng, giảm 42,6% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 86,6 tỷ đồng, tăng gấp 4,1 lần so với cùng kỳ. Dù vậy, doanh thu tài chính giảm mạnh 54% còn 35 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lại tăng vọt 75% lên 135 tỷ đồng.