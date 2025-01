The River Thủ Thiêm được trang bị giải pháp toàn diện từ Bosch

Theo đó, dự án căn hộ cao cấp ven sông The River Thủ Thiêm được lắp đặt hệ thống an ninh toàn diện từ Bosch, bao gồm báo cháy, âm thanh thông báo, sơ tán khẩn cấp, và giám sát an ninh. Tất cả được tích hợp trong một trung tâm điều khiển tập trung để đảm bảo an toàn, sự riêng tư và khả năng phản ứng nhanh chóng trong mọi tình huống khẩn cấp.