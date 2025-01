TikTok tái khởi động WomenOfTikTok với nhiều hoạt động ý nghĩa

Chiến dịch là nỗ lực dài hạn của TikTok trên hành trình xây dựng một không gian an toàn và hòa nhập để tất cả phụ nữ trên thế giới được thoải mái chia sẻ, kết nối và hỗ trợ lẫn nhau thông qua những câu chuyện có tác động mạnh mẽ và xây dựng cộng đồng. Dù là những nội dung thực tế về nghề nghiệp với #WomenInBusiness và #WomenEntreprenuers hay động lực phá vỡ khuôn mẫu và thách thức giới hạn với #WomenInSports..., TikTok luôn nỗ lực khuyến khích phụ nữ ở mọi độ tuổi, xuất thân tự tạo ra thay đổi và tầm ảnh hưởng của riêng mình bằng chính khả năng sáng tạo cũng như nỗ lực hòa nhập.

The Power Of We - Tiếp tục trao quyền và tôn vinh những người phụ nữ truyền cảm hứng

TikTok vinh dự được chứng kiến sự phát triển ngày càng lớn mạnh của cộng đồng các nhà sáng tạo nữ tài năng. Trong đó, chỉ tính riêng năm 2023, hashtag #WomenOfTikTok đã ghi nhận hơn 2 triệu bài đăng khắp toàn cầu, tăng trưởng gấp 5 lần so với năm trước đó, cho thấy sức ảnh hưởng và nhu cầu ngày càng lớn của các nhà sáng tạo trong việc xây dựng cộng đồng, tăng cường kết nối và nỗ lực đấu tranh vì mục tiêu nâng cao quyền bình đẳng của phụ nữ.

#WomenOfTikTok đã truyền cảm hứng cho cộng đồng sáng tạo nữ suốt năm qua với nhiều chủ đề nổi bật có thể kể đến như:

- Trao quyền cho phụ nữ: Chuỗi hashtag như #Her (3 triệu bài đăng), #StrongWomen (1 triệu bài đăng), #GirlPower (1 triệu bài đăng), #WomenSupportingWomen (360 nghìn bài đăng) đã không ngừng truyền cảm hứng và thu hút sự quan tâm của cộng đồng người dùng TikTok.

- Vinh danh những bà mẹ tuyệt vời: Hashtag #MomsofTikTok (9 triệu bài đăng), #MomLife (5 triệu bài đăng), and #MomTok (2 triệu bài đăng) đã cho thấy tình yêu và sự ngưỡng mộ của cộng đồng TikTok dành cho những người mẹ không ngần ngại thể hiện bản thân bên cạnh sự thấu hiểu đối với những vất vả mà họ đã trải qua và không ngừng ủng hộ, động viên họ.

- Tự hào những nữ doanh nhân độc lập: Các hashtag phổ biến như #WomenOwnedBusiness (835 nghìn bài đăng), #WomeninBusiness (257 nghìn bài đăng), và #WomenEntrepreneurs (31 nghìn bài đăng) là minh chứng cho việc cộng đồng TikTok luôn sẵn sàng ứng hộ các doanh nghiệp do phụ nữ dẫn dắt và được truyền cảm hứng bởi chính tinh thần kinh doanh của họ.

Tiếp nối những thành công ấy cũng như hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, TikTok hướng đến tôn vinh tài năng và câu chuyện truyền cảm hứng của những người phụ nữ thông qua chiến dịch mới với chủ đề The Power Of We.

Theo đó, xuyên suốt tháng phụ nữ, TikTok sẽ triển khai nhiều chương trình, sự kiện và hoạt động Livestream sôi nổi với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung và nghệ sĩ được yêu thích đã và đang truyền cảm hứng cho phụ nữ. Ngay trên nền tảng, TikTok kêu gọi người dùng chia sẻ các nội dung sáng tạo về sở thích hằng ngày như thời trang, làm đẹp, ẩm thực, du lịch,... và trao tặng nhiều phần thưởng giá trị cho những video sở hữu thông điệp độc đáo với lượt tương tác nổi trội.

Bên cạnh đó, TikTok còn tổ chức 2 Workshop dành riêng cho các nhà sáng tạo nội dung nữ tại TP. HCM và Hà Nội lần lượt vào các ngày 15 tháng 3 và 21 tháng 3. Tham gia workshop, các nhà sáng tạo sẽ được giao lưu, kết nối và cùng trải nghiệm nhiều hoạt động chế tác đồ thủ công được phái nữ ưa chuộng. Đặc biệt, các bạn nhà sáng tạo nội dung còn được tìm hiểu sâu hơn về các tính năng cho phép creator tự do sáng tạo trên mọi định dạng, đồng thời mở ra cơ hội gia tăng thu nhập với Creator Monetization Center và giải pháp Branded Mission. (Thông tin thêm về Branded Mission tại đây)

Truy cập ngay trang thông tin của chiến dịch để cùng gặp gỡ cộng đồng sáng tạo nội dung nổi bật như @mephichh, @muxia105, @veebongg,... và các tổ chức với nhiều nội dung thú vị nhằm thúc đẩy nhận thức và sự thay đổi tích cực liên quan đến trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới.

Tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong thể thao

Vận động viên nữ, cầu thủ chuyên nghiệp và cộng đồng đam mê thể thao đã cùng hội ngộ trên TikTok và chia sẻ về bí quyết tập luyện, năng khiếu thể thao, trải nghiệm thi đấu để từ đó truyền cảm hứng rèn luyện thể chất đến tất cả mọi người.

Ngay từ đầu tháng 3, TikTok Việt Nam đã khởi xướng hashtag #WomenInSports kêu gọi cộng đồng thực hiện các video về chủ đề thể thao nhằm tôn vinh những người phụ nữ có những đóng góp và truyền cảm hứng trong lĩnh vực này. Thông qua #WomenInSports, TikTok muốn mang đến một không gian đặc biệt, nơi những nhà sáng tạo nội dung nữ có cơ hội khám phá và chia sẻ đam mê về thể thao - một lĩnh vực mà nhiều người vẫn lầm tưởng chỉ dành cho phái mạnh.

Ngoài ra, một series truyền hình thực tế mang tên "#WomenInSports experience camp" đã được ghi hình và phát sóng tại tài khoản TikTok @tiktokcreators_vn và nền tảng FPT Play với các thử thách hấp dẫn và trải nghiệm thú vị dành cho 5 nhà sáng tạo nội dung nữ @gamkami; @Thảo Lê iThethao; @danthi_2406; @omymow_01; @binhgau_0208. Những nội dung thực tế vừa gần gũi, vừa mới lạ sẽ giúp người xem hiểu hơn về phụ nữ, từ đó góp phần thay đổi định kiến và chia sẻ về ngành thể thao dưới góc nhìn của phái đẹp để truyền cảm hứng đến nhiều người hơn nữa, đặc biệt là phụ nữ.

Mở rộng cơ hội sáng tạo, phát triển kinh tế và sự nghiệp cho phụ nữ

Là một nền tảng để khám phá và trao quyền cho phụ nữ được sáng tạo cũng như phát huy năng lực lãnh đạo, TikTok đã mở khóa vô số những cơ hội giúp phụ nữ nói chung và các nhà sáng tạo nữ nói riêng được tự do phát triển, tỏa sáng và tạo ra tầm ảnh hưởng của riêng mình.

Từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình và bạo lực mạng, @dungbebee đã dần dần vượt qua sự tự ti và can đảm thể hiện bản thân nhờ vào sự ủng hộ và những lời động viên của cộng đồng trên TikTok. Giờ đây, cô bạn đã có thể tự tin chia sẻ về cuộc sống, hành trình phát triển bản thân với hơn 200 nghìn người theo dõi thông qua các buổi LIVE trên TikTok.

Đồng hành cùng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

TikTok luôn là sự lựa chọn của các doanh nhân và chủ doanh nghiệp nữ trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp của bản thân cũng như tăng cường tương tác với cộng đồng người dùng. TikTok vô cùng tự hào khi được góp phần vào thành công của họ và hy vọng câu chuyện của các nữ doanh nhân sẽ truyền động lực đến tất cả mọi người.

Hành trình của #WomenOfTikTok năm nay chỉ mới bắt đầu, TikTok khuyến khích người dùng trên toàn cầu cùng chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện tích cực, sáng tạo và đầy cảm hứng về những người phụ nữ xung quanh bạn hoặc chính bạn!