Tổng quan ngành TT&TT trong 8 tháng đầu năm 2024

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm chủ trì họp báo. Ảnh Phạm Anh

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm, Người phát ngôn của Bộ TT&TT, chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, bao gồm các Cục chuyên ngành như Viễn thông, Tần số Vô tuyến điện, An toàn thông tin, Công nghiệp ICT, Báo chí, Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, cùng nhiều đơn vị khác.

Buổi họp có sự tham dự của hơn 50 cơ quan thông tấn, báo chí trong nước. Bên cạnh đó, đại diện của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục An ninh chính trị nội bộ thuộc Bộ Công an.

Theo thông tin từ cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ngày 13/9/2024, ngành TT&TT Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong 8 tháng đầu năm 2024.

Cụ thể, doanh thu toàn ngành ước đạt 2.820.865 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 66,4% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận ước đạt 208.210 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 81.742 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 80,8% kế hoạch năm.

Đóng góp của ngành vào GDP ước đạt 651.374 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số lao động toàn ngành tính đến tháng 8/2024 ước khoảng 1.539.364 người, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh Phạm Anh

Bên cạnh những con số ấn tượng, Bộ TT&TT cũng đã có nhiều hoạt động nổi bật trong tháng 8 vừa qua. Đáng chú ý là chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc của đoàn công tác do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu. Chuyến đi đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mới như bán dẫn và triển khai 5G theo chuẩn OpenRAN.

Trong nước, Bộ TT&TT đã ký kết kế hoạch phối hợp với Công an TP Hà Nội nhằm tăng cường phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bộ cũng phối hợp với VCCI tổ chức Giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2024, thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghệ số trong nước.

Tuy nhiên, Bộ TT&TT cũng lưu ý về một số thách thức, trong đó có việc xuất hiện các trang mạng xã hội giả mạo để lừa đảo quyên góp sau bão số 3, cũng như sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng trong tháng 8.

Theo đó, lợi dụng thiệt hại do bão số 3 gây ra tại một số tỉnh phía Bắc, đã xuất hiện trang cá nhân/Fanpage trên mạng xã hội mạo nhận là nạn nhân/người dân bị ảnh hưởng và Facebook giả mạo Hội Chữ thập đỏ để lừa đảo bằng cách kêu gọi quyên góp, ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, không đúng sự thật về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả sau bão gây ảnh hưởng đến dư luận.

Trong tháng 8/2024, số cuộc tấn công mạng là 349 cuộc, tăng 15,6% so với tháng 7/2024 (302 cuộc), giảm 75,1% so với cùng kỳ tháng 8/2023 (1.402 cuộc).

Số địa chỉ IP nằm trong mạng botnet là 446.207 địa chỉ, tăng 6,7% so với 7/2024 (418.238 địa chỉ), giảm 0,92% so với cùng kỳ tháng 8/2023 (450.328 địa chỉ).

Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2024 và trong thời gian tới

Trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ tập trung vào nhiều nhiệm vụ quan trọng như:

- Trình Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật mới;

- Ban hành Phương án Tổ chức đấu giá băng tần 700MHz;

- Phát triển nền tảng giám sát, khai thác dữ liệu tài nguyên Internet 2.0;

- Xây dựng và triển khai Nền tảng Hỗ trợ diễn tập thực chiến.

- Tổ chức Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2024'

- Xây dựng và triển khai Nền tảng Kết nối Internet an toàn (SafeNet).

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đề xuất xây dựng Bộ thể chế số cho Việt Nam.

- Tổ chức Hội nghị Sơ kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025; Sơ kết 2 năm thực hiện phát triển nền tảng số trong nước; Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ về truyền thông chính sách.

- Phối hợp với các Sở TT&TT tổ chức Hội nghị thi đua, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong công tác thông tin cơ sở năm 2024; Hội nghị tổng kết 15 năm công tác liên ngành về phòng, chống in lậu.

Với những kết quả tích cực đã đạt được và các kế hoạch cụ thể trong tương lai, ngành TT&TT Việt Nam đang cho thấy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của đất nước.