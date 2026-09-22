Kết nối và khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành là nền tảng để tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính. (Ảnh minh họa)

Cách làm này hướng tới thay đổi phương thức giải quyết thủ tục: Thông tin đã có được cơ quan nhà nước khai thác, xác thực và tự động điền vào biểu mẫu, thay vì tiếp tục yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp nhiều lần.

Từ hồ sơ giấy sang khai thác, tái sử dụng dữ liệu

Ngày 17/9/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3816/QĐ-BKHCN phê duyệt Phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Phương án kèm theo quyết định gồm 5 thủ tục thuộc các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, mã số mã vạch, tần số vô tuyến điện và chuyển giao công nghệ.

Điểm chung của các phương án tái cấu trúc là chuyển một phần công việc xác minh, đối chiếu thông tin từ người nộp hồ sơ sang hệ thống dữ liệu. Khi tổ chức, cá nhân kê khai trên biểu mẫu điện tử, hệ thống sẽ kết nối với các cơ sở dữ liệu tương ứng để truy vấn, xác thực và tự động điền những trường thông tin đã có.

Với thủ tục duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, dữ liệu được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu về đại diện sở hữu công nghiệp. Thông tin sau khi xác thực được hiển thị, tự động điền vào eForm, giúp người nộp đơn không phải kê khai lại thông tin doanh nghiệp, thông tin cá nhân đã có trong cơ sở dữ liệu.

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc tái sử dụng văn bản ủy quyền đã được lưu trong hồ sơ đăng ký sở hữu công nghiệp trước đó. Theo phương án, người nộp hồ sơ không phải nộp lại bản sao hoặc bản gốc văn bản ủy quyền trong trường hợp giấy tờ này đã được nộp; thay vào đó, người nộp khai báo số đơn có lưu bản gốc trên eForm.

Phương án cũng đề xuất sửa đổi quy định liên quan tại Thông tư số 10/2026/TT-BKHCN và Thông tư số 20/2026/TT-BKHCN theo hướng bãi bỏ yêu cầu nộp bổ sung bản sao văn bản ủy quyền khi bản gốc đã có trong hồ sơ trước đó.

Đối với thủ tục cấp quyền sử dụng mã số, mã vạch, hệ thống dự kiến tra cứu thông tin doanh nghiệp theo mã số doanh nghiệp hoặc số định danh tổ chức từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Các thông tin như tên, số định danh, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật và tình trạng hoạt động được đối chiếu, tự động điền vào biểu mẫu.

Người thực hiện thủ tục sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID đã được xác thực. Hệ thống đồng thời khai thác dữ liệu chuyên ngành về mã số, mã vạch để kiểm tra tiền sử dụng mã, quản lý dải mã đã phân bổ và kết nối với hệ thống thanh toán để ghi nhận, đối soát trạng thái nộp phí.

Theo phương án, thủ tục này không đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật mà thực hiện trên cơ sở khoản 3 Điều 29 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Chi phí tuân thủ sau tái cấu trúc ước tính còn hơn 6,78 tỷ đồng, tiết kiệm hơn 6,26 tỷ đồng, tương ứng 48% so với trước khi rà soát.

Tự động điền thông tin, kế thừa dữ liệu trong hồ sơ điện tử

Ở lĩnh vực tần số vô tuyến điện, phương án tập trung tái cấu trúc thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với các thiết bị không thuộc một số mẫu quy định. Thay vì yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại các giấy tờ định danh, cơ quan giải quyết thủ tục có trách nhiệm chủ động khai thác thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu được công bố.

Cụ thể, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ sẽ khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để xác thực thông tin tổ chức; đồng thời kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đối chiếu thông tin cá nhân như họ tên, số định danh, ngày sinh và thông tin cư trú.

Thông tin liên hệ như số điện thoại, thư điện tử của chủ hồ sơ cũng được tái sử dụng để giảm việc kê khai lại. Trên eForm, hệ thống thiết lập điều kiện, định dạng và hướng dẫn nhập liệu; người nộp chỉ cần kê khai những thông tin nghiệp vụ chưa được tự động điền.

Biểu mẫu điện tử được định hướng tự động điền thông tin từ dữ liệu đã có, hạn chế yêu cầu người dân và doanh nghiệp kê khai lại những nội dung đã được cơ quan nhà nước lưu trữ. (Ảnh minh họa)

Sau khi hoàn thiện, hệ thống tổng hợp dữ liệu và kết xuất bản khai theo mẫu quy định dưới dạng Word hoặc PDF. Trường hợp không khai thác được thông tin, hoặc dữ liệu chưa đầy đủ, chính xác, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ và nêu rõ lý do theo quy định.

Với phương án này, chi phí tuân thủ thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện dự kiến giảm từ 33,43 triệu đồng xuống còn khoảng 32,68 triệu đồng, tiết kiệm hơn 749.000 đồng, tương ứng 2,24%.

Đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, trọng tâm là chuẩn hóa dữ liệu từ hợp đồng và hồ sơ điện tử. Khi người nộp nhập mã số thuế hoặc số căn cước công dân, hệ thống tự động truy vấn dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để xác thực chủ thể, điền thông tin định danh của các bên tham gia chuyển giao.

Thông tin giữa các biểu mẫu điện tử và hồ sơ được kế thừa, bóc tách thành dữ liệu có cấu trúc. Các nội dung như bên giao, bên nhận, tên văn bản, tên công nghệ, hình thức chuyển giao, đối tượng công nghệ và sản phẩm được tái sử dụng trong xử lý hồ sơ, cấp kết quả, thống kê và báo cáo.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ cũng được kê khai theo điều, khoản, trang; hệ thống lưu trữ theo cấu trúc dữ liệu để phục vụ quản trị, theo dõi và hỗ trợ hậu kiểm. Kết quả giải quyết thủ tục được lưu tự động vào kho kết quả điện tử tập trung, tạo điều kiện tra cứu và tái sử dụng.

Theo phương án, chi phí tuân thủ thủ tục này dự kiến giảm từ 484,06 triệu đồng xuống còn 175,51 triệu đồng mỗi năm, giảm hơn 308,54 triệu đồng, tương đương 64%. Mức giảm được tính đến từ việc cắt giảm thành phần hồ sơ và điều chỉnh phí thẩm định; lợi ích do tự động điền, tái sử dụng dữ liệu và giảm thao tác nhập liệu chưa được lượng hóa thành tiền.

Cách tiếp cận tương tự được áp dụng với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ. Thay vì phải kê khai lại nhiều thông tin của hồ sơ đã được cấp trước đó, tổ chức, cá nhân chỉ cần nhập số Giấy chứng nhận cũ để hệ thống truy xuất dữ liệu lịch sử và điền sẵn thông tin. Người nộp hồ sơ cập nhật những nội dung thay đổi, bổ sung.

Dữ liệu của hồ sơ cũ, eForm và hợp đồng được kế thừa để phục vụ xử lý, cấp kết quả, thống kê và báo cáo. Chi phí tuân thủ thủ tục này dự kiến giảm từ 153,29 triệu đồng xuống còn 97,26 triệu đồng mỗi năm, tiết kiệm hơn 56 triệu đồng, tương ứng 37%.

Điểm hỗ trợ dịch vụ công số trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: chinhphu.vn)

Hiệu quả cải cách phụ thuộc vào khả năng kết nối và chất lượng dữ liệu

Có thể thấy, điểm cốt lõi trong phương án tái cấu trúc 5 thủ tục không chỉ nằm ở việc chuyển biểu mẫu giấy sang biểu mẫu điện tử. Thay đổi quan trọng hơn là tổ chức lại quy trình giải quyết trên cơ sở dữ liệu có thể kết nối, xác thực và tái sử dụng. Khi thông tin được khai thác trực tiếp từ các nguồn dữ liệu, người dân và doanh nghiệp có thể giảm thao tác kê khai, hạn chế việc chuẩn bị, nộp lại giấy tờ; cơ quan giải quyết cũng có thêm điều kiện chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản lý.

Tuy nhiên, hiệu quả của phương án phụ thuộc vào khả năng kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng thời đòi hỏi dữ liệu phải được cập nhật, đầy đủ và chính xác. Trong trường hợp hệ thống không khai thác được thông tin hoặc dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu, quy trình vẫn phải có phương án xử lý việc bổ sung hồ sơ theo quy định.

Việc phê duyệt phương án là cơ sở để các đơn vị triển khai tái cấu trúc quy trình, cập nhật eForm và xây dựng các tiện ích kết nối, khai thác dữ liệu trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính. Mục tiêu đặt ra là từng bước chuyển từ yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin sang cơ quan nhà nước chủ động khai thác, xác thực và sử dụng dữ liệu đã có, qua đó giảm chi phí tuân thủ và nâng cao chất lượng phục vụ.