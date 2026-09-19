Bộ Khoa học và Công nghệ tái cấu trúc quy trình giải quyết 5 thủ tục hành chính theo hướng kết nối, khai thác dữ liệu và tự động hóa việc kê khai hồ sơ. (Ảnh minh họa)

Ngày 17/9/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 3816/QĐ-BKHCN phê duyệt Phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Phương án áp dụng đối với 5 thủ tục, gồm: Duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ; cấp quyền sử dụng mã số, mã vạch; cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với một số nhóm thiết bị; cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.

Trọng tâm của phương án là kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác thực, tự động điền thông tin vào biểu mẫu điện tử (eForm), hạn chế yêu cầu tổ chức, cá nhân kê khai hoặc cung cấp lại những giấy tờ, thông tin đã có.

Đối với thủ tục cấp quyền sử dụng mã số, mã vạch, hệ thống dự kiến khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành về mã số, mã vạch. Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để xác thực; thông tin doanh nghiệp được tra cứu, đối chiếu và tự động điền vào biểu mẫu.

Theo phương án, chi phí tuân thủ thủ tục này sau tái cấu trúc ước tính còn hơn 6,78 tỷ đồng, tiết kiệm hơn 6,26 tỷ đồng, tương ứng 48%.

Với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, việc kết nối dữ liệu định danh, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và tái sử dụng thông tin trong hồ sơ điện tử được kỳ vọng giảm chi phí tuân thủ khoảng 308,5 triệu đồng mỗi năm, tương đương 64%. Đối với thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ, mức tiết kiệm dự kiến hơn 56 triệu đồng mỗi năm, tương ứng 37%.

Ở lĩnh vực tần số vô tuyến điện, phương án hướng tới khai thác thông tin tổ chức, cá nhân từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, tự động điền dữ liệu vào eForm và chỉ yêu cầu người nộp cung cấp những thông tin nghiệp vụ chưa thể khai thác. Chi phí tuân thủ dự kiến giảm hơn 749.000 đồng, tương ứng 2,24%.

Đối với thủ tục duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phương án kết nối dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, dữ liệu dân cư và dữ liệu về đại diện sở hữu công nghiệp; đồng thời tái sử dụng văn bản ủy quyền đã lưu trong hồ sơ trước đó, hạn chế việc phải nộp lại bản sao hoặc bản gốc giấy tờ.

Bộ Khoa học và Công nghệ giao các đơn vị liên quan triển khai phương án theo chức năng, nhiệm vụ; cập nhật biểu mẫu điện tử và các tiện ích trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ để phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu và tự động điền thông tin.