UBS đối mặt với thách thức mới liên quan đến vụ Credit Suisse

Hình ảnh ngân hàng UBS và Credit Suisse tại Zurich, Thụy Sĩ. Ảnh: Fabrice COFFRINI / AFP



Theo Hiệp hội Bảo vệ Nhà đầu tư Thụy Sĩ (SASV), đại diện cho các nhà đầu tư cá nhân, họ đang chuẩn bị nộp đơn kiện thay mặt cho khoảng 500 nhà đầu tư nắm giữ cổ phần của Credit Suisse. Các nhà đầu tư này đã gánh chịu tổn thất lớn khi ngân hàng Credit Suisse được UBS cứu vào tháng 3/2023.

Mặc dù Chính phủ Thụy Sĩ đã ủng hộ việc tiếp quản, song các cổ đông của cả UBS và Credit Suisse đã không thống nhất bỏ phiếu về thỏa thuận này. SASV dự định sẽ nộp đơn kiện vào ngày thứ Hai 14/, đáp ứng điều kiện sau hai tháng khi thỏa thuận được ký kết vào tháng Sáu.

Mức tiền 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3,4 tỷ USD) mà UBS trả cho Credit Suisse thấp hơn một nửa giá trị thị trường của ngân hàng tại thời điểm cuối phiên giao dịch trước khi thỏa thuận được ký kết. Điều này chỉ tương đương một phần nhỏ giá trị sổ sách của Credit Suisse.

SASV tin rằng thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết về vụ kiện này trong vòng một năm. Báo chí hiện đã trao đổi với Ông Arik Röschke, Tổng thư ký của SASV cho biết, UBS có khả năng cân nhắc giải quyết vụ việc này thông qua dàn xếp bên ngoài tòa án.

Röschke cũng nhấn mạnh nếu quyết định thuận lợi cho người yêu cầu bồi thường, UBS có thể phải trả tiền cho tất cả các cổ đông, với số tiền có thể lên đến hàng tỷ USD.

Trong trường hợp UBS tự đưa ra dàn xếp ngoài tòa án, chỉ những người yêu cầu bồi thường sẽ được đền bù. Mặc dù hầu hết những người yêu cầu là người Thụy Sĩ, nhưng cũng có các nhà đầu tư đến từ Anh, Mỹ, Đức, Áo, Thái Lan và Dubai.

Röschke cũng tiết lộ một số cựu nhân viên của Credit Suisse nắm giữ cổ phần có giá trị hơn 80 franc Thụy Sĩ/cổ phiếu 15 năm trước, nhưng chỉ nhận được 0,76 franc/cổ phiếu sau khi UBS tiếp quản.

Hiện UBS từ chối bình luận về tình huống này. Trước vụ kiện của SASV, đã có một vụ kiện tương tự do công ty dịch vụ pháp lý LegalPass đưa ra và được Ethos Foundation, một tổ chức đại diện cho các nhà đầu tư tổ chức sở hữu 5% cổ phần ở cả UBS và Credit Suisse, ủng hộ. Đây là vụ kiện tập thể thứ hai của các cổ đông của Credit Suisse đối với UBS. Các vụ kiện do các cá nhân sở hữu đã bị từ chối trước đó.

Thông tin cho bạn:

UBS (Union Bank of Switzerland) là một trong những ngân hàng lớn và đa quốc gia hàng đầu trên thế giới, có trụ sở chính tại Zurich, Thụy Sĩ.

Lịch sử và Ngày thành lập: UBS có nguồn gốc từ việc hợp nhất giữa Bank in Winterthur và Bank in Zurich vào năm 1912. Tên gốc là "Bank in Winterthur," sau này đổi tên thành "Bank in Winterthur and Toggenburg," và sau đó được sáp nhập với "Bank in Zurich" để tạo ra UBS. Ngày thành lập chính thức của UBS là ngày 29 tháng 6 năm 1998.

Quy mô và Toàn cầu: UBS là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới với sự hiện diện rộng rãi trên khắp các châu lục. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản, ngân hàng bán lẻ và ngân hàng thương mại.

Dịch vụ: UBS cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Các dịch vụ bao gồm quản lý tài sản, tư vấn đầu tư, tài chính cá nhân, ngân hàng đầu tư, tài chính doanh nghiệp và dịch vụ ngân hàng quốc tế.

Thị trường Tài chính: UBS là một trong những người dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản. Ngân hàng này thường tham gia vào các hoạt động như giao dịch chứng khoán, quản lý quỹ, quản lý tài sản cá nhân và cung cấp dịch vụ tài chính doanh nghiệp.

Ảnh hưởng toàn cầu: UBS có một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng tài chính toàn cầu. Sự thay đổi trong hoạt động và quy mô của UBS có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính và kinh tế thế giới.