Vertiv ra mắt hệ thống bảo vệ nguồn điện công suất nhỏ

Đứng trước bối cảnh sự phụ thuộc ngày càng tăng vào công nghệ cho cả công việc và giải trí, nhu cầu về hệ thống bảo vệ nguồn điện đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí cũng tăng lên. Trước tình hình đó, Vertiv (NYSE: VRT), nhà cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và các giải pháp quản lý toàn cầu, đã ra mắt hệ thống bộ lưu điện (UPS) tiết kiệm chi phí dành cho máy tính để bàn tại một số thị trường Đông Nam Á.

Theo đó, Vertiv™ Liebert® PSA-SOHO-LITE hiện đã có sẵn với công suất 720VA tại khắp Đông Nam Á, bao gồm Singapore, Malaysia, Việt Nam, Indonesia và Campuchia, và sẽ sớm có mặt tại Thái Lan và Pakistan.

Hệ thống UPS Liebert® PSA-SOHO-LITE là một sản phẩm giàu tính năng, sử dụng công nghệ tương tác trực tuyến, được thiết kế cho các không gian IT nhỏ như máy tính để bàn, hệ thống điểm bán hàng (POS), thiết lập trò chơi, hệ thống nhà thông minh và các thiết bị IT nhỏ khác. So với các mẫu khác trong cùng phân khúc, Liebert PSA-SOHO-LITE cung cấp một hệ thống nhỏ gọn hơn, chỉ nặng khoảng 4.4 kilogram, nhưng vẫn đảm bảo sự bảo vệ đáng tin cậy phòng chống những sự cố về nguồn điện như mọi dòng sản phẩm UPS Vertiv™ Liebert® PSA.

Hệ thống UPS Liebert PSA-SOHO-LITE đi kèm với bảo vệ cầu chì và bộ điều chỉnh điện áp tự động (AVR) tích hợp để tạo ra nguồn điện sạch và ổn định. Hệ thống này giúp cung cấp bảo vệ chống lại nhiều loại biến động điện năng, bao gồm đột biến điện, đoản mạch, quá tải và phóng điện quá mức. Liebert PSA-SOHO-LITE đi kèm với đèn LED trạng thái ba màu được thiết kế mới và hai ổ cắm tiêu chuẩn với không gian đủ lớn cho các phích cắm lớn để kết nối tiện lợi. Ngoài ra, bộ lưu điện này cũng được tích hợp hệ thống bảo vệ quá tải và hệ thống cảnh báo để đảm bảo an ninh tốt hơn.

“Ở thời điểm mà việc bảo vệ nguồn điện trở nên quan trọng như thế này, việc có nguồn dự phòng đáng tin cậy là điều không thể thiếu đối với những người làm việc ở nhà hoặc điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Đó là lý do tại sao chúng tôi giúp khách hàng tiếp cận với việc bảo vệ nguồn điện dễ hơn bằng việc phát hành bộ lưu điện Liebert PSA-SOHO-LITE mới. Liebert PSA-SOHO-LITE phù hợp cho những người đang tìm kiếm một giải pháp UPS thay thế, mang lại khả năng bảo vệ hiệu quả và hỗ trợ nguồn điện dự phòng đáng tin cậy với chi phí phải chăng.” Andy Liu, Giám đốc giải pháp tủ tích hợp tại Vertiv Asia, cho biết.

Hệ thống Vertiv™ Liebert® PSA-SOHO-LITE có sẵn tại các đại lý của Vertiv và kênh TMĐT tại một số thị trường Singapore và Indonesia.

Thông tin về sản phẩm xem tại Vertiv.com.