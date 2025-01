Visa ra mắt không gian trải nghiệm công nghệ và đổi mới tại NIC

Tại không gian đổi mới sáng tạo của Visa thuộc khu trải nghiệm Thành phố Đổi mới sáng tạo (Innovative City) trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE). Tại đây, Visa đã mang tới các công nghệ và giải pháp thanh toán tiên tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông công cộng, mua sắm tại nhà và trên xe ô tô, và kết nối trải nghiệm mua sắm giữa thực và ảo - sự kết hợp giữa bán lẻ trực tuyến, trực tiếp và thực tế ảo. Hướng tới mục tiêu nâng cao sự tiện lợi cho người dùng và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua thanh toán IoT.

Một nghiên cứu mới đây được thực hiện bởi Visa cho biết, cứ 5 người dùng Việt Nam thì có 4 người biết về công nghệ thực tế tăng cường AR khi mua sắm và 3 trên 10 người đã sử dụng phương thức này. Người dùng thế hệ Gen Z và Gen X có tỷ lệ sử dụng AR cao nhất.

Chia sẻ về đề án này, bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết: "Dự án thể hiện sự cam kết của Visa đối với quá trình chuyển đổi số, phù hợp với tầm nhìn của Chính phủ về một nền kinh tế không dùng tiền mặt. Chúng tôi tin chắc rằng sự hợp tác đến từ tất cả các bên tham gia trong dự án sẽ mang đến những thành công về nhiều mặt, từng bước dựng xây nên sự thịnh vượng trong kỷ nguyên công nghệ mới. Không gian đổi mới sáng tạo và thanh toán sẽ là nền tảng giúp NIC, Visa và các cơ quan liên quan xây dựng các sáng kiến thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam".

Là một phần không thể thiếu của Khu Trải nghiệm công nghệ Thành phố Đổi mới sáng tạo của NIC, Hành trình Trải nghiệm Visa mang đến cho khách tham quan một cái nhìn sâu rộng vào tương lai của thanh toán số. Được thiết kế để giới thiệu các giải pháp đổi mới của Visa, hành trình này trải qua nhiều lĩnh vực khác nhau, thay đổi cách chúng ta hình dung về giao dịch và tương tác số hóa trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và vận hành của Chính phủ.

Hành trình Trải nghiệm của Visa đã minh họa ứng dụng tiên tiến trong lĩnh vực giao thông công cộng, nơi sự tiện lợi và tốc độ là yếu tố cực kỳ quan trọng. Khách tham quan có thể trải nghiệm phương thức thanh toán mượt mà với Visa thông qua chức năng "Chạm để thanh toán" trên bảng cảm ứng của xe buýt và "Chạm để thanh toán" tại các chốt cổng ra vào.

Quy trình thanh toán nhờ đó sẽ được đơn giản hóa, giúp loại bỏ việc sử dụng vé giấy hoặc tiền mặt khi tham gia lưu thông trên các phương tiện công cộng. Và để chuyển đổi hoàn toàn trải nghiệm của khách hàng xuyên suốt từ trạm đầu tới trạm cuối, đội ngũ Visa Urban Mobility gồm chuyên gia chiến lược toàn cầu và khu vực sẽ tham gia hướng dẫn, chia sẻ các dự án điển hình và hỗ trợ thực tế để giúp triển khai nhanh chóng và hiệu quả các dự án tương tự tại Việt Nam.

Một xu hướng đang hiện hữu và sẽ trở thành tất yếu trong tương lai đó chính là thương mại điện tử. Với mục tiêu mang tới một cái nhìn bao quát về tương lai của hoạt động mua sắm tại nhà và trong xe ô-tô, hành trình Trải nghiệm Visa giới thiệu đến khách tham quan trải nghiệm thanh toán trực tiếp trên màn hình tủ lạnh thông minh, đơn giản hóa việc mua sắm thực phẩm. Hay mua sắm trong ô tô cho phép người lái xe mua sắm trong khi đang di chuyển trên đường, biến chuyến đi thường ngày thành một hành trình thú vị hơn.

Ngoài ra, tại hành trình Trải nghiệm Visa còn mang tới trải nghiệm mua sắm thực tế kết hợp, nơi mà thế giới vật lý và kỹ thuật số được kết hợp liền mạch, đưa chúng ta vào một thế giới với vô số khả năng vượt trội. Giờ đây, khách hàng có thể tự mình điều hướng trong cửa hàng ảo thông qua kính thực tế kết hợp, thoải mái lựa chọn sản phẩm và thực hiện thanh toán trong môi trường thực tế kết hợp. Trải nghiệm này như một cách tái định nghĩa hoạt động mua sắm và tương tác với các thương hiệu.

"Bước vào Hành trình Trải nghiệm Visa tại NIC Cơ sở Hòa Lạc - không gian đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm hấp dẫn và bổ ích, là minh chứng cho thấy Visa là doanh nghiệp tiên phong đưa ra các giải pháp thanh toán đổi mới, tái định nghĩa tương lai của thương mại. Thông qua sáng kiến này, Visa dần định hình cảnh quan thanh toán số hóa và cách chúng ta tương tác với thế giới giao dịch, mang đến sự tiện lợi, an toàn và vô số khả năng khác", bà Đặng Tuyết Dung chia sẻ thêm.

Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 (VIIE 2023) diễn ra từ ngày 28/10 đến ngày 1/11/2023 với nhiều hoạt động như trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu của Việt Nam và thế giới. Tại đây còn có các chương trình trải nghiệm công nghệ, hội thảo chuyên ngành, STEM, thi đấu esport, cũng như tiệc gala Better Choice Awards. Sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, NIC phối hợp với các đối tác uy tín tổ chức. VIIE 2023 tập trung vào 8 lĩnh vực trọng tâm: Nhà máy thông minh, Thành phố thông minh, Nội dung số, An ninh mạng, Công nghiệp bán dẫn, Công nghệ Hydrogen, Công nghệ môi trường, và Công nghệ Y tế.

Thông tin thêm về sự kiện xem tại https://expo.nic.gov.vn/.