Ông Nguyễn Duy Khiêm - đại diện lãnh đạo Cục An toàn thông tin

Việc xác thực tài khoản người dùng khi tham gia mạng xã hội là cần thiết và kịp thời để người dùng nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình khi cung cấp, sử dụng thông tin lên mạng; ngăn chặn, hạn chế tội phạm lừa đảo trên không gian mạng trước xu hướng gia tăng, đồng thời, việc xác thực người dùng sẽ tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng giám sát, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm. Việc bổ sung quy định xác thực người dùng bằng số điện thoại di động còn là để phù hợp, đồng bộ với các quy định hiện hành và hiện trạng thực tế triển khai của các mạng xã hội.

Tiến tới, Bộ TT&TT sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an cũng như các đơn vị liên quan để tăng cường giám sát và thúc đẩy tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân. Đồng thời, việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sẽ được đảm bảo, đảm thương việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Một ví dụ tiêu biểu diễn ra gần đây là việc Bộ TT&TT đã tiến hành thanh tra toàn diện về nền tảng mạng xã hội TikTok. Cụ thể, cuộc thanh tra tập trung vào việc thu thập, quản lý, lưu trữ và sử dụng dữ liệu người dùng, đồng thời đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật mạng.

Cũng trong lĩnh vực an toàn thông tin, vấn đề về lừa đảo qua mã QR đang ngày càng trở nên phổ biến. Theo đại diện của Cục An toàn thông tin, sau đại dịch COVID-19, việc sử dụng mã QR đã tăng vọt do tính tiện lợi mà nó mang lại. Theo số liệu từ Vụ Thanh toán của Ngân hàng Nhà nước, việc thanh toán qua mã QR trong năm 2022 đã tăng lên tới 225,36% về số lượng và 243,92% về giá trị so với năm trước.

Tuy nhiên, do tính tiện lợi của việc sử dụng mã QR, các trường hợp lừa đảo liên quan đến việc này đã gia tăng đáng kể trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Đầu tháng 8/2023, một số ngân hàng ở Việt Nam đã phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo thông qua mã QR đối với các chủ sở hữu thẻ tín dụng. Theo cảnh báo, kẻ gian thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội để trao đổi, sau đó gửi mã QR để người dùng quét. Mã QR này sẽ dẫn đến các trang web giả mạo ngân hàng, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, số CMND, thông tin tài khoản và mã OTP. Từ đó, tài khoản của người dùng sẽ bị chiếm đoạt.

Đại diện của Cục An toàn thông tin đã đưa ra một số khuyến nghị dành cho người dùng, bao gồm:

Thận trọng trước khi quét mã QR code, đặc biệt ở những nơi công cộng hoặc từ nguồn không rõ.

Kiểm tra kỹ thông tin tài khoản của người gửi mã QR.

Kiểm tra nội dung trang web mà mã QR dẫn tới.

Kiểm tra đường link để xác nhận tính bảo mật của nó.

Tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân nhạy cảm.

Sử dụng các biện pháp bảo mật như xác thực hai yếu tố và quản lý mật khẩu.

Những biện pháp này sẽ giúp người dùng bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân của mình trước các mối đe dọa liên quan đến mã QR.

