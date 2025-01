6G không dây xa… không tưởng

Cột mốc quan trọng đạt được vào ngày 7 tháng 9 tại Viện Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) ở Berlin, Đức. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc thương mại hóa 6G THz, bởi phạm vi phủ sóng của các trạm gốc dành cho các phân khu đô thị (urban macro cell) là khoảng 250 mét. Đây cũng là một bước nhảy vọt so với tháng 8 năm ngoái, khi LG chứng minh rằng họ có thể truyền dữ liệu 6G THz qua khoảng cách 100 mét ngoài trời.

WiFi 6G tận dụng các tần số băng siêu rộng, nhưng có nhược điểm là phạm vi phát tương đối ngắn và có thể bị đứt quãng trong quá trình truyền dẫn. Để giải quyết những vấn đề này, LG cùng Fraunhofer HHI và Viện Vật lý trạng thái rắn ứng dụng Fraunhofer (IAF) đã đồng phát triển một bộ khuếch đại công suất (power amplifier) giúp tăng cường độ truyền dẫn và bộ khuếch đại tạp âm thấp (low-noise amplifier) giúp cải thiện chất lượng tín hiệu đầu vào.

Bộ khuếch đại công suất như trong thử nghiệm vừ qua có đầu ra hơn 20dBm, tăng hơn 25% so với giải pháp mà LG và Fraunhofer HHI & IAF đã triển khai trong thử nghiệm trước đó. Còn bộ khuếch đại tiếng ồn thấp được gắn vào máy thu để giảm thiểu việc tạo ra tiếng ồn cho tín hiệu thu. Những công nghệ mới này đã được tích hợp vào thiết kế mô-đun mới nhất của LG, có khả năng cao trong việc chế tạo vi mạch (Mạch tích hợp) giúp dễ dàng tiến tới thương mại hóa trong tương lai.

LG có kế hoạch công bố kết quả đầy đủ của bài kiểm tra truyền thông 6G mới nhất của mình và trình bày tổng quan về sự phát triển của công nghệ cho đến nay tại Hội nghị thượng đỉnh 6G sắp tới, sẽ diễn ra tại Công viên Khoa học LG ở Seoul vào ngày 23 tháng 9. Công ty sẽ tổ chức sự kiện với sự hợp tác của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) và Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn và Khoa học Hàn Quốc (KRISS).

Các cuộc thảo luận về tiêu chuẩn hóa mạng 6G dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào khoảng năm 2025 và dự kiến sẽ thương mại hóa vào năm 2029. So với mạng không dây 5G, 6G sẽ mang lại tốc độ truyền dữ liệu tốt hơn nhiều với độ trễ thấp hơn và độ tin cậy cao hơn. Vào tháng 6 năm 2021, LG đã được Liên minh Next G (Next G Alliance), một sáng kiến ​​của Liên minh Giải pháp Công nghiệp Viễn thông (ATIS), lựa chọn để dẫn đầu một nhóm làm việc về ứng dụng để thảo luận về các công nghệ 6G và hướng dẫn định hướng tương lai của các dịch vụ viễn thông 6G