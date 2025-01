87% du khách mong muốn đi ngắm hoa anh đào

Được biết, mùa xuân hàng năm là mùa hoa anh đào nở rộ, vì thế không có gì ngạc nhiên khi cứ 3 trên 5 du khách châu Á - Thái Bình Dương có xu hướng lên kế hoạch du lịch theo mùa và khí hậu ưa thích. Ghi nhận từ Klook cho thấy, mức tăng trưởng 63% cho nhu cầu du lịch đến khu vực Bắc Á trong tháng 3 năm 2024, nơi có loài hoa anh đào nở rộ. Mùa xuân cũng là một trong những mùa du lịch hút khách nhất tại khu vực này.

Dựa trên khảo sát này, nền tảng thương mại điện tử hàng đầu châu Á cho biết 87% du khách châu Á - Thái Bình Dương sẵn sàng thực hiện một chuyến đi riêng biệt đến các điểm đến mùa hoa anh đào chỉ để chiêm ngưỡng sắc hoa nở rộ. Rõ ràng, xu hướng ngắm hoa anh đào của du khách châu Á - Thái Bình Dương như một điểm đến, đa trải nghiệm.

Đáng chú ý khi thực hiện chuyến đi riêng biệt dành để ngắm hoa anh đào, phần lớn trong số họ lên kế hoạch trước cho chuyến đi lên đến ba tháng, và có ý định lưu trú tại điểm đến khoảng hai tuần. Và Nhật Bản trở thành quốc gia hàng đầu để chiêm ngưỡng hoa anh đào, theo lựa chọn của 76% du khách tại châu Á - Thái Bình Dương. Thú vị hơn, đa phần du khách thường có mong muốn trải nghiệm trọn vẹn và khám phá nhiều khía cạnh khác nhau của mùa hoa năm nay. Cụ thể, có 8 trên 10 du khách có ý định khám phá nhiều thành phố khác nhau trong cùng một nước, và sẵn sàng di chuyển tối đa 60 phút ra khỏi khu vực trung tâm thành phố chính để đến các địa điểm ngắm hoa nổi tiếng.

Du khách châu Á - Thái Bình Dương ưa chuộng vẻ đẹp quyến rũ của hoa anh đào và lựa chọn nhiều cách thức độc đáo để tận hưởng mùa hoa. Và cách tuyệt vời nhất để họ thưởng thức hoa anh đào là thông qua các hoạt động ngoài trời như đi bộ giữa thiên nhiên, dã ngoại và tham gia vào những buổi lễ hội. Bên cạnh đó, du khách cũng ưa thích việc ngắm hoa trên các tuyến đường di chuyển vòng quanh điểm đến, thông qua các phương tiện đường bộ, đường sắt, xe đạp, hay lênh đênh ngắm cảnh trên những con thuyền.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, gia đình là đối tượng được du khách lựa chọn nhiều nhất để đồng hành trong các chuyến du lịch ngắm hoa anh đào.

So với các quốc gia khác trong khu vực, du khách Việt Nam thể hiện tinh thần du lịch “ngẫu hứng” hơn khi có đến 42% trong số họ (so với mức trung bình 27% của châu Á - Thái Bình Dương) lên kế hoạch du lịch ngắm hoa anh đào chỉ trong vòng một tháng hoặc thậm chí ít hơn trước khi khởi hành. Sự ngẫu hứng còn được thể hiện qua cách họ lên kế hoạch cho việc lưu trú, với gần một nửa du khách Việt Nam lựa chọn kỳ nghỉ ngắn ngày dưới một tuần (so với mức trung bình 35% của châu Á - Thái Bình Dương).

Yếu tố được xem là quan trọng nhất khi lên kế hoạch du lịch ngắm hoa anh đào đối với du khách Việt Nam là các “địa điểm ngắm hoa” (62%). Các yếu tố khác như thời gian lưu trú, chi phí, hoạt động trải nghiệm tại điểm đến và phương tiện di chuyển cũng đóng vai trò quan trọng không kém.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, cứ 3 trên 5 du khách có ý định du lịch ngắm hoa anh đào mong muốn đắm mình trong không gian ngoài trời với các hoạt động như đi bộ giữa thiên nhiên, đạp xe và dã ngoại. Họ sẵn sàng chi đến 2.500 USD cho chuyến đi ngắm hoa và lưu trú đến 2 tuần tại điểm đến.

Chi tiết về cuộc khảo sát có tại Klook.