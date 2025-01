Ba dịch vụ viễn thông mới cần phương pháp quản lý riêng

Sửa đổi đối với ba dịch vụ mới được coi là cần thiết

Trình bày một số vấn đề quan trọng liên quan đến giải trình, tiếp thu, và điều chỉnh dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), Lãnh đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ông Lê Quang Huy, đã chia sẻ rằng, có ý kiến đề xuất cân nhắc mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với ba dịch vụ mới là dịch vụ OTT viễn thông, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã nhận thấy rằng, việc sửa đổi dự thảo Luật để áp dụng cho ba dịch vụ mới so với Luật Viễn thông năm 2009 là cần thiết. Bởi vì trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, với sự kết hợp giữa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, đã xuất hiện một số dịch vụ cung cấp các tính năng tương tự như dịch vụ viễn thông truyền thống.

Những dịch vụ này cần phải được điều chỉnh theo cách thích hợp, để đáp ứng yêu cầu quản lý và đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích sự đổi mới và phát triển sáng tạo. Hơn nữa, các dịch vụ như trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây đã trở thành các yếu tố quan trọng của hạ tầng số quốc gia và hạ tầng kinh tế số. Nhiều quốc gia đã thiết lập quy định để quản lý các dịch vụ này ở các mức độ khác nhau, và nhiều nước đã coi OTT viễn thông là dịch vụ viễn thông và quản lý theo luật viễn thông...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Một số ý kiến đề xuất chỉ ràng buộc việc quy định về các vấn đề nguyên tắc như đấu giá quyền sử dụng tài nguyên số viễn thông, tên miền internet. Còn những quy định khác liên quan đến thủ tục đấu giá sẽ tuân theo Luật Đấu giá Tài sản; cũng có ý kiến đề xuất giao cho Chính phủ quy định các quy định chi tiết khác. Dựa trên ý kiến của các Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Thường trực đã thực hiện việc chỉnh sửa các điều khoản tại Khoản 4, Điều 48; Điểm c, d Khoản 4, Điều 50; Khoản 6, Điều 50 của dự thảo Luật.

Thêm vào các định nghĩa về ba dịch vụ mới

Hầu hết ý kiến từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng tình với nội dung giải trình, tiếp thu và điều chỉnh của dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh rằng, việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn và bảo mật thông tin, đồng thời phát triển một số doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, doanh nghiệp số hàng đầu, là điều cần thiết. Bởi vì lĩnh vực viễn thông đóng góp quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề về việc làm và công ăn, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phần lớn các đại biểu cũng đồng tình với việc điều chỉnh cho ba dịch vụ mới, bao gồm dịch vụ OTT viễn thông, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã lưu ý rằng, vì đây là ba dịch vụ mới nên không phải ai cũng hiểu rõ, do đó cần bổ sung các định nghĩa ngay trong dự thảo Luật.

Liên quan đến việc điều chỉnh quản lý cho ba dịch vụ mới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần thiết phải quản lý ở mức "đăng ký và thông báo". Đồng thời, phương thức quản lý phải phù hợp với từng loại dịch vụ. Do đó, cần phải tìm hiểu kinh nghiệm từ các quốc gia khác trong lĩnh vực này và thực hiện việc áp dụng một cách cân nhắc và thận trọng để phù hợp với tình hình thực tế.

Cuối cùng, để kết thúc thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đề xuất Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với cơ quan soạn thảo cũng như các cơ quan liên quan khác để tiếp thu ý kiến từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự thảo Luật cùng với các tài liệu theo quy định. Đồng thời, họ cần chuẩn bị hồ sơ báo cáo cho dự thảo Luật và xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, trước khi trình lên Quốc hội để xem xét và thông qua trong Kỳ họp tới vào ngày thứ Sáu.