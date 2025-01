'Be More' hành trình mới của Garmin

Theo đó, thông điệp này sẽ khuyến khích mọi người cùng vượt qua giới hạn của bản thân, không ngừng nỗ lực mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Đồng hành cùng Garmin trên hành trình này có Meliá Hotels & Resorts, Tập đoàn khách sạn danh tiếng đến từ Tây Ban Nha, thể hiện tầm nhìn chung của hai thương hiệu trong việc hướng người dân đến lối sống phát triển cân bằng toàn diện, thay đổi từ những thói quen nhỏ để có thể sở hữu một cuộc sống trọn vẹn nhất.

Ông Ivan Lai, Giám đốc Khu vực của Garmin cho biết:“Chiến dịch Be More là minh chứng rõ ràng cho định hướng của Garmin trong việc truyền cảm hứng sống tích cực cho mọi người. Với những chiếc đồng hồ thông minh chăm sóc sức khỏe của chúng tôi, người dùng có thể thay đổi, phát triển để có thể trở thành phiên bản hoàn thiện hơn mỗi ngày. Hoạt động trải nghiệm tại Meliá Hồ Tràm vừa qua là một ví dụ hoàn hảo về cách Garmin có thể đồng hành cùng người dùng trong hành trình chăm sóc sức khỏe và hướng đến thân tâm trí. Bằng cách tích hợp các công nghệ nổi bật vào kỳ nghỉ dưỡng này, chúng ta có thể thấy được hiệu quả thực sự của thói quen sống lành mạnh, cũng như đo lường được tác dụng của việc duy trì thói quen tốt trong cuộc sống”.

Đại diện phía đối tác, bà Andrea Barbi, Quản lý Marketing khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Meliá Hotels International chia sẻ: "Trong kỷ nguyên theo dõi sức khỏe đi cùng với sự nở rộ của công nghệ số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, du khách có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi tích cực trong sức khỏe, tinh thần sau mỗi kỳ nghỉ thông qua việc theo dõi, thu thập dữ liệu trên đồng hồ thông minh", “Thông qua việc hợp tác với Garmin, chúng tôi mong muốn khách hàng của mình tận hưởng cuộc sống tươi đẹp ‘la dolce vita’ tại khu nghỉ dưỡng biển mang phong cách Địa Trung Hải đồng thời đo lường được những lợi ích đã đạt được sau kỳ nghỉ”

Chiến dịch “Be More” đã chính thức được phát động tại Meliá Hotels & Resort với nhiều hoạt động thú vị, nhằm khuyến khích người tham gia vận động nhiều hơn, thư giãn hơn và hiểu về bản thân nhiều hơn.

Điểm nhấn của chương trình là talkshow “Be more of your better self” (Trở thành phiên bản tốt hơn), với các nội dung xoay quanh việc thiết lập và duy trì thói quen lành mạnh, với sự hỗ trợ của dòng đồng hồ Wellness Garmin. Cùng nhau giải đáp hai khía cạnh “Yêu thương bản thân là gì?” và “Làm cách nào để trở thành phiên bản tốt hơn với sự hỗ trợ của Garmin”. Chương trình có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Phan Lê Ái Phương, nhà báo, chuyên gia tư vấn kỹ năng sống Jenni Võ, và ông Lâm Khánh Hào - Huấn luyện viên cấp cao Elite Fitness.

Góp mặt ở hàng ghế khán giả có ca sĩ ST Sơn Thạch, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu, nhiếp ảnh gia Vương Thiên Minh, Influencer Annie Nguyễn…

Dưới sự dẫn dắt của Misoa, các diễn giả đã chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm cá nhân về việc yêu thương bản thân, nhấn mạnh rằng yêu thương bản thân chính là cố gắng tạo ra thay đổi nhỏ mỗi ngày như chế độ ăn uống dinh dưỡng, tập luyện thể thao nhiều hơn, năng động hơn, cân bằng hơn.

Tại đây, Garmin Việt Nam cũng đã tổ chức chương trình nghỉ dưỡng đặc biệt tại Meliá Hồ Tràm bao gồm chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe như các lớp tập HIIT, thiền định bình minh (Sunrise Workout) và workshop dinh dưỡng. Các diễn giả và khách mời còn được theo dõi chỉ số sức khỏe trực quan trên đồng hồ Garmin dòng Wellness sau mỗi hoạt động vô cùng thú vị.

