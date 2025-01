Bosch mang Giải pháp hội họp tích hợp đến với các doanh nghiệp

Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng không gian hội họp thông minh và tối ưu nhất, Bộ phận Công nghệ Tòa nhà Bosch Việt Nam phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Thương mại AIC và Nhà sản xuất thiết bị nghe nhìn Extron Electronics Asia đồng tổ chức buổi hội thảo “Tiêu chuẩn mới cho xu hướng hội họp thông minh- The Next Level Of Intelligent Meeting Trend”.