BYD chào đón truyền thông Việt Nam lần đầu tiên tham quan trụ sở chính

Cũng tại Trụ sở BYD Thâm Quyến, phái đoàn truyền thông Việt Nam được trải nghiệm thực tế những dòng xe tiêu biểu đại diện cho hành trình phát triển công nghệ xe điện của BYD. Bên cạnh đó là cuộc gặp mặt, trao đổi với ông Liu Xueliang - Giám đốc BYD khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về tầm nhìn và chiến lược của BYD tại thị trường Việt Nam, sẵn sàng cho sự ra mắt của thương hiệu tại Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Là nhà sản xuất ô tô đầu tiên trên thế giới sở hữu đầy đủ chuyên môn và trí tuệ về 3 công nghệ cốt lõi của xe điện: Pin, động cơ điện và hệ thống điều khiển điện tử, BYD được biết đến là một thương hiệu toàn cầu, đạt được vị trí TOP 1 Thương hiệu xe năng lượng mới toàn cầu năm 2023. BYD đã liên tục phát triển công nghệ pin Blade hàng đầu ngành, nền tảng e-Platform 3.0, công nghệ Cell To Body, công nghệ DM-i (Dual-Mode intelligent), góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe năng lượng mới NEV (New Energy Vehicle).

Với thông điệp “Sáng Tạo Công Nghệ Vì Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn” (Technological Innovations For A Better Life), những sáng tạo công nghệ của BYD luôn lấy con người làm trọng tâm phát triển. Tập trung vào các giải pháp năng lượng sạch, bao gồm giao thông đô thị điện và lưu trữ năng lượng tái tạo, thương hiệu hướng đến điện khí hóa phương tiện giao thông công cộng, giảm thải hiệu ứng nhà kính toàn cầu với mục tiêu "Làm mát Trái Đất bằng 1°C” (Cool the earth by 1°C), truyền cảm hứng về một tương lai phát triển bền vững.

Chuyến thăm của phái đoàn truyền thông Việt Nam đến trụ sở BYD tại Thâm Quyến là cơ hội để BYD giới thiệu công nghệ và thông điệp thương hiệu. Qua các hoạt động trải nghiệm, BYD muốn xây dựng mối quan hệ gần gũi với truyền thông Việt Nam, tạo nền tảng cho việc ra mắt thị trường Việt Nam. Phái đoàn được chiêm ngưỡng các thành tựu công nghệ, bằng sáng chế tại bảo tàng BYD. Họ trực tiếp chứng kiến sự an toàn của công nghệ pin Blade thông qua thử nghiệm đâm xuyên mà không cháy nổ. Các mô hình công nghệ cũng được trưng bày, thể hiện giá trị cốt lõi của BYD trong lĩnh vực xe điện.

Gặp gỡ với truyền thông Việt Nam tại Trụ sở BYD Thâm Quyến, ông Liu Xueliang - Giám đốc BYD khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, sẽ có những chia sẻ về tầm nhìn của BYD về thị trường ô tô tại Việt Nam. Với dân số trẻ và năng động, chính sách môi trường tích cực cùng tư duy cởi mở, 2 Việt Nam hội tụ đủ yếu tố để phát triển thị trường xe năng lượng mới. Tuy vẫn tồn tại một số thách thức nhất định, song BYD luôn đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam và sẵn sàng kế hoạch tiếp cận, hứa hẹn cung cấp những sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao, có công nghệ pin an toàn, kinh tế và hiệu suất đáng kinh ngạc cho khách hàng Việt.

ông Liu Xueliang - Giám đốc BYD khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Liu Xueling khẳng định: “Phát triển bền vững là định hướng kinh doanh của BYD tại Việt Nam, những sản phẩm chúng tôi lựa chọn giới thiệu không chỉ tập trung vào những giá trị công nghệ cốt lõi từ BYD mà còn thể hiện sự tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và trách nhiệm cộng đồng thông qua các giải pháp năng lượng sạch, an toàn cho người sử dụng. BYD sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm quan, phái đoàn truyền thông Việt Nam có cơ hội trải nghiệm những dòng xe tiêu biểu của thương hiệu ngay tại Trụ sở BYD Thâm Quyến như: BYD Atto 3, BYD Seal, BYD Dolphin, BYD Han, BYD Sealion 6, BYD Denza D9, BYD Denza B5 và YangWang U8. Bên cạnh điểm nổi bật về công nghệ pin Blade cốt lõi của BYD, mỗi dòng xe có những ưu điểm riêng phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng. Trong số đó, đặc biệt nhất có kể đến YangWang U8, mẫu xe cao cấp vừa được BYD giới thiệu tháng 10/2023 với nhiều công nghệ hiện đại.

Mẫu xe YangWang U8.

Không chỉ có cơ hội trải nghiệm các dòng xe ô tô năng lượng mới, phái đoàn truyền thông Việt Nam còn được trải nghiệm tàu con thoi tự lái Skyshuttle, một trong những niềm tự hào công nghệ của BYD.

Nội thất của mẫu xe YangWang U8.

“Thông qua chuyến thăm của phái đoàn truyền thông Việt Nam, BYD kỳ vọng đã mang đến những thông tin đầy đủ về công ty cũng như những giá trị công nghệ mà BYD theo đuổi vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn truyền thông Viêt Nam đã dành thời gian đến trụ sở chính của BYD, lắng nghe mọi chia sẻ và trải nghiệm nhiều điều thú vị cùng BYD. Mong rằng những chiếc xe BYD đầu tiên sẽ sớm lăn bánh tại Việt Nam và mang đến luồng gió mới cho thị trường sôi động này.” - ông Liu Xueling chia sẻ.