Chi phí sửa chữa ô tô điện cao gấp 3 lần so với xe xăng

Nguồn: Carscoops

Garage tư nhân do dự đầu tư vào dịch vụ sửa chữa EV

Một trong những vấn đề chính đối với tương lai có nhiều ô tô điện (EV) hơn là số lượng các garage độc lập sẵn sàng sửa chữa xe chạy điện. Các xưởng sửa chữa tư nhân rất cần thiết cho những người sở hữu xe EV khi có nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, vì chi phí dịch vụ của họ có thể thấp hơn đáng kể so với các đại lý chính hãng.

Trong tương lai số người sở hữu ô tô điện sẽ nhiều hơn, điều đó đặt ra một vấn đề chính là số lượng garage tư nhân sẽ cần phải nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng và sữa chữa với chi phí phải chăng. Tuy nhiên, theo khảo sát, các garage tư nhân chưa sẵn sàng bỏ ra hàng chục nghìn USD để trang bị các thiết bị cần thiết nhằm phục vụ sửa chữa xe điện.

Bên cạnh đó, thiếu hụt nghiêm trọng các thợ có kỹ năng, am hiểu và có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô điện cũng khiến các garage tư nhân do dự. Theo dự báo, số lượng kỹ thuật viên EV cần thiết trong tương lai vẫn còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu.

Thiếu lựa chọn, chi phí sửa chữa EV tăng cao

Mặc dù chi phí dịch vụ của xe điện có thể thấp hơn nhưng lại có thêm những chi phí phát sinh cần tính đến khi xảy ra vấn đề. Đặc biệt khi có sự cố xảy ra, ô tô điện thường xử lý phức tạp hơn để khắc phục sự cố.

Tại Italia, nơi có tỷ lệ sử dụng xe điện thấp và cơ sở hạ tầng sạc kém, các chủ gara thường không sẵn lòng đầu tư. Đối với các gara vừa và nhỏ sẽ cần chi phí khoảng 32.600 USD (~ 784 triệu đồng) để đầu tư các thiết bị bảo dưỡng và sửa chữa xe điện.

Hay như tại Vương Quốc Anh, Viện Công Nghiệp Ô tô (IMI) cho biết mặc dù 20% kỹ thuật viên ô tô được đào tạo bài bản về xe điện nhưng chỉ có 1% kỹ thuật viên có tay nghề cao hơn để giải quyết vấn đề so với việc bảo dưỡng định kỳ thông thường.

Sự thiếu hụt gara tư nhân với giá thành phải chăng và lao động có tay nghề sẽ đẩy chi phí sửa chữa và thời gian sửa xe đối với xe điện sẽ tăng lên. Và điều này sẽ làm tăng lên phí bảo hiểm của những mẫu xe này.

Do không có nhiều sự lựa chọn ngoài các đại lý ủy quyền, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa EV đang ở mức cao. Theo Warrantywise, chi phí bảo hành 1 năm cho Tesla Model 3 đắt gấp 3 lần so với ô tô động cơ đốt trong tương đương.

Điều này khiến chi phí sở hữu xe điện tăng lên, kéo theo chi phí bảo hiểm cũng tăng. Ngoài ra, việc thiếu hụt nhân lực bảo trì các trạm sạc cũng khiến thời gian chờ đợi kéo dài.

Mặc dù vậy trong tương lai gần, các chủ xe điện bắt buộc phải chấp nhận tình trạng chi phí đắt đỏ trong việc bảo dưỡng và sửa chữa cho đến khi công tác đào tạo được hoàn thành. Tuy nhiên, các hãng xe điện và tập đoàn đã bắt đầu đầu tư vào đào tạo kỹ thuật viên. Hy vọng điều này sẽ giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt và giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dùng EV trong tương lai.