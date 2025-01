Chuyển đổi nhiên liệu tại nhà máy nhiệt điện: Quy hoạch đến năm 2050

Ảnh minh họa.

Việt Nam đã phát triển công nghệ theo từng giai đoạn, điều này cần phù hợp với loại than sử dụng và phát triển theo xu hướng thế giới. Các nhà máy nhiệt điện đốt than phát triển trước năm 2010 thường sử dụng than antracite trong nước, có chất bốc thấp và nhiệt trị thấp, chỉ phù hợp với thông số hơi cận tới hạn.

Những nhà máy nhiệt điện phát triển sau năm 2010 đã áp dụng công nghệ hiệu suất cao, giảm tiêu hao nhiên liệu, chuyển đổi sang sử dụng than nhập.

Các nhà máy đang được xây dựng như Vũng Áng II và Quảng Trạch I đã áp dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Đa số các nhà máy nhiệt điện hiện đang vận hành ổn định và tuân thủ quy định về môi trường khí thải và nước thải.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021 - 2030, đến năm 2050, Việt Nam sẽ không xây dựng nhà máy nhiệt điện than mới và điện khí sau năm 2035, nhằm giảm phát thải carbon và cam kết trung hoà carbon vào năm 2050.

Bộ Công Thương đánh giá việc chuyển đổi nhiên liệu đang phát triển. Mặc dù việc tăng tỉ lệ đốt kèm amoniac sẽ tăng chi phí đầu tư và vận hành, nhưng cần phải xem xét để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế và công nghệ của Việt Nam.

Việc chuyển đổi nhiên liệu sẽ tác động lên giá điện, tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng cần xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân.

Mới đây, Bộ Công Thương đã họp với các nhà máy nhiệt điện để triển khai Quyết định liên quan đến việc chuyển đổi nhiên liệu. Cơ quan này cũng đề nghị các nhà máy nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sinh khối và amoniac khi đủ điều kiện.

Theo Quy hoạch điện VIII, Việt Nam sẽ tập trung vào việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và khí. Việc chuyển đổi nhiên liệu được xem là bước tiến quan trọng nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải carbon và cam kết quốc tế về trung hoà carbon.